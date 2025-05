10 películas de estreno en plataformas que no te puedes perder en mayo

El ‘streaming’ de mayo nos propone desde ‘slasher’ y filmes de acción, nutriente habitual de algunas plataformas, hasta documentales sobre Bono, el líder del grupo U2, o en torno la película que François Truffaut quería realizar antes de su fallecimiento en 1984. El espectador podrá degustar también relatos distópicos en un mundo en el que la maternidad está medio prohibida, como ‘La evaluación’, o un divertido filme del coreano Kim Jee-woon sobre las dificultades de un rodaje, ‘Tela de araña’.

Un reconocido publicista uruguayo que ha hecho carrera en Madrid sabe que le queda poco tiempo de vida a causa de una enfermedad. Para no hacer sufrir innecesariamente a su esposa, encarnada por Adriana Ugarte, decide no comunicárselo y seguir con su existencia cotidiana como si no pasara nada, lo que es difícil e improbable de conseguir.