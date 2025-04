El Grec abre etapa con nueva directora y apuesta por más música y teatro

El Grec celebrará este verano casi medio siglo de vida con una 49.ª edición en la que Leticia Martín Ruiz debuta como directora del festival barcelonés tras relevar a Cesc Casadesús, quien ha ostentado el cargo los últimos ocho años. Este año la gran cita veraniega abarcará del 26 de junio al 4 de agosto y contará con 90 espectáculos -de los que 40 estarán liderados por mujeres- y 33 de coproducciones, frente a los 86 del año pasado, con 36 coproducciones.

Sea porque la nueva directora había trabajado durante años en el Liceu o no, la música cobra mayor protagonismo en esta edición, que ha sido presentada este miércoles en el anfiteatro de Montjuïc por la nueva responsable del Grec, que ha sido arropada en la por el alcalde Jaume Collboni y el concejal de Cultura i Indústries Culturals, Xavier Marcé. Este año habrá 24 conciertos frente a los 15 del año anterior, y el teatro también gana peso. Cuenta con 44 espectáculos frente a las 35 de hace un año. La danza no varía y sigue con idéntico número de propuestas: 14. Por su parte, el circo también se mantiene igual, con 5 espectáculos. Y el cine al aire libre contará con tres títulos frente a los dos de la edición anterior, pero este año se trasladará a Les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs debido a las obras en el Castell de Montjuïc.

Peya, Fumero y Rozalén

Habrá varios conciertos especiales en el Teatre Grec. La compositora y pianista Clara Peya despedirá la gira de su aclamado 'Corsé' (3 de julio), un álbum sobre la identidad, el género y la libertad acompañada de invitados, bailarines y coro. Y dos días después Lucia Fumero presentará su nuevo disco, 'Folklore I y II', que viajará a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Barcelona es la ciudad invitada. Rozalén debutará en el anfiteatro de Montjuïc el 7 de julio y Pau Riba será recordado con 'Dioptria-55' (22 de julio), espectáculo en el que diversos artistas reinterpretrán su famoso disco doble, pionero del folk-rock catalán. Pero antes Max Richter llevará 'The Blue Notebooks' e 'In a Landscape' (15 de julio) al Grec.

Los franceses Marie y Yoann Bourgeois, representantes del circo y la danza contemporáneos, abrirán el festival el próximo 26 de junio con 'Le petit cirque', un poético espectáculo para todos los públicos, recomendado partir de 8 años. El espectáculo juega con la fuerza centrífuga y la gravedad en un escenario circular y cuenta con música de la cantautora Pomme y su álbum 'Saisons'. La propuesta enmarca los objetivos de la nueva etapa que el festival inicia con Martín Ruiz, que apuesta por la interdisciplinariedad de lenguajes y espera atraer a un público intergeneracional con ganas de dejarse sorprender por miradas diversas y poliédricas sobre el mundo actual y el ser humano.

La programación también invita a descubrir a creadores destacados de la escena internacional como Lisaboa Houbrechts, Mario Banushi, Eline Arbo o Ligia Lewis, que nunca habían actuado en el festival, y se reencuentra con artistas consagrados como William Kentridge, Max Richter, Carolina Bianchi, Sidi Larbi Cherkaoui, Milo Rau, Tiago Rodrigues, Declan Donnellan, Alessandro Sciarroni o Christos Papadopoulos.

42 espacios diferentes

Hasta 42 espacios diferentes acogerán la 49 edición del Grec. Más allá de teatros, salas de música y museos, el festival llegará hasta lugares como el Arc de Triomf, donde Marc Salicrú presentará 'Teatres de campanya', una intervención artística y concierto. Y la iglesia del Santuari de la Mare de Déu del Carme (Diagonal con Roger de Llúria) también se suma por primera vez a la muestra con 'The veil of the temple' , una curiosa obra de John Tavener a cargo del Orfeó Català.

Sin emargo, el cambio más evidente del Grec a primera vista es el de la imagen promocional del festival: el fauno se transforma en un ser de carne y hueso que invita a soñar. Se le ve juguetón en una serie de fotografías convertidas en cartel con maquetas de los diferentes los escenarios donde se desarrollará un festival que quiere llegar a toda la ciudad. La campaña, que refleja los nuevos aires del certamen, es obra de Codea. El próximo miércoles 7 de mayo a las 15:00 horas salen a la venta las 158.900 entradas.