Alcalá Norte y Biznaga encienden los Premios de la Música Independiente tras el apagón

Acostumbrados a los rigores presupuestarios pero no a inclemencias eléctricas como el gran apagón de la jornada previa, la industria musical independiente ha vuelto a demostrar callo este martes para sacar adelante la noche de sus Premios MIN con una gala reivindicativa que ha consagrado a la hasta hoy promesa de Alcalá Norte. Suyos en la decimoséptima edición de estos Premios de la Música Independiente han sido cuatro galardones: el de mejor artista emergente y mejor álbum de rock por su debut discográfico homónimo, pero también dos de los principales trofeos, los de mejor canción ('La vida cañón') y mejor álbum ('Alcalá Norte'). "¡Os vais a cansar de nosotros!", han pronosticado sus integrantes.

Los madrileños no han sido los únicos que han tenido motivos para celebrar algo en la ceremonia celebrada en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, por ejemplo quienes se presentaban como los otros grandes aspirantes, Biznaga, premiados en loor de multitudes como "mejor artista". "Sabemos que ni un disco ni una canción pueden cambiar el mundo, pero los artistas que los hacen tienen la oportunidad de dejar de mirarse el ombligo y hacer cosas que signifiquen algo importante para quienes no tienen nada, pero que mientras suenen les hagan pensar que lo pueden tener todo", han exclamado en el discurso más incendiario, con una defensa final por el derecho a la vivienda.

Premios para Vetusta Morla, Carlos Ares y Cepeda

Vetusta Morla, con el directo del año por el fin de gira de su 'Figurantes para Valientes', centrada en sus seguidores "de siempre", han lanzado un alegato a favor de las salas, "que no hay que protegerlas, sino fomentarlas, porque son el arma más potente fuera de los dispositivos para comunicarnos". Gran noche igualmente para el gallego Carlos Ares, que ha hecho suyo el título de mejor álbum pop por 'Peregrino' y ha ofrecido además la mejor actuación de la velada. En otros estilos también han sido distinguidos 'Qué te debo' de Lia Kai (música urbanas), 'Figura' de Claraguilar (electrónica), 'És pregunta' de Tarta Relena (música de raíz), 'Mind in Progress' de David Sánchez (jazz), 'Back to Follia!' de Concerto 1700 (clásica), así como la audacia del cantaor Perrate al unirse a los roqueros Za! en 'Jolifanto' (flamenco).

El nuevo "premio del público" ha sido para Cepeda tras dos años de independencia ("Después de estar atado a la correa cinco años, ya sé lo que es partirte el lomo para sacar música", ha dicho), el internacional para los irlandeses Fontaines D.C, el diseño gráfico para 'Ignis' de Vega y el de mejor letra para Nacho Vegas por 'Los años nuevos', tema de la serie homónima de Rodrigo Sorogoyen. En las lenguas cooficiales, los premios a los mejores albumes han ido en el caso del euskera a manos de Gorka Urbizu por 'Hasiera Bat', su primer disco en solitario sin Berri Txarrak; también para Maria Jaume por 'Nostàlgia Airlines', en catalán, y para The Rapants por 'La máquina del buen rollo', en gallego.

Falta de referentes femeninos

La gala ha arrancado en realidad con el premio a la mejor producción, entregado por Zahara a Sandra Delaporte y Sergio Salvi por 'Los lobos' y que ha servido para denunciar que ninguna mujer haya ganado nunca en solitario esta categoría, así como la falta de referentes femeninos en ese área, la "dificultad para destacar en una industria masculinizada" o la "invisibilización" en créditos. Con humor punzante se ha cargado igualmente contra Spotify por no entregar regalías a las canciones que no superen mil reproducciones, lo que deja a dos tercios del catálogo sin retribución. Es por ello que el grupo Bermudas Rotas ha salido a celebrar el alcanzar en vivo justo esa cota y recoger su cheque... por 0,0001 céntimos de euro.

Ha habido más bromas sobre las interminables colas virtuales, sobre los cambios de recinto constantes para velar por el descanso de los vecinos y hasta un "J.K. Rowling, jódete, que seguimos vivas", que ha desatado fuertes aplausos contra la posición de la autora de 'Harry Potter' al negar los derechos de las personas trans. "Si permitimos este tipo de violencias que no os quepa duda de que vamos a ir todas y todos detrás", ha añadido Samantha Hudson.

"Hace 24 horas no sabíamos si íbamos a celebrar los premios por el apagón", ha confesado Carla Varona, presidenta de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), emocionada como valenciana al premiar con el galardón honorífico a otra experiencia soportada por el esfuerzo de muchos como esta gala, los conciertos 'Som Valencia' que movilizaron a 480 artistas y 200 profesionales a favor de las víctimas de la dana del pasado octubre.