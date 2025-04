Joan Yago readapta su obra 'El futur': "Podemos imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo"

Todas las generaciones han imaginado cómo sería la vida de las generaciones futuras, muchas de ellas han sido visiones apocalípticas, catastróficas y oscuras. Pero, como recuerda Joan Yago, autor de 'El futur', nuestros bisabuelos soñaban con un futuro donde la electricidad y el progreso liberarían a la humanidad de cualquier sufrimiento. Nuestras abuelas, que vivieron la guerra, estaban enfocadas en la idea de sobrevivir. Nuestros padres imaginaron un futuro para sus descendientes una vida mejor que la suya. "¿Qué queremos nosotros?", se pregunta el autor, uno más de la aplaudida compañía La Calòrica ('De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda', 'Els ocells'). Con ese propósito escribió 'El futur'. Explica que su objetivo era huir del dramatismo e "imaginar algo en positivo o al menos, divertido" sobre lo que nos espera como sociedad. Desde el humor y la comedia, aunque sea un punto cínica y amarga, todo entra mejor.

Estrenó la obra en 2019 en el Teatre Eòlia y después pasó al Brossa. La Sala Versus Glòries la acaba de recuperar pero con solo cinco de los siete actores de aquel montaje. Estará en cartel hasta el 18 de mayo. Yago ha tenido que adaptar la obra y el elenco ha asumido más personajes. Berta Bähr, Cristina Baró, Julia Calzada, Martí Costa y Xènia Sellarés defienden el texto dirigidos por Júlia Valdivielso.

Recorrido de más de un siglo

'El futur' ofrece un abanico de situaciones y épocas que muestran retos tanto políticos como sociales y ecológicos que diferentes generaciones han proyectado. "Dentro de 100 años no habremos cambiado tanto. Los problemas serán otros pero nuestros anhelos serán los mismos", afirma Yago. El autor, actualmente metido en los ensayos en el Lliure de 'La brama del cérvol', lo nuevo de La Calòtrica, se pregunta. "¿A quién le beneficia un mensaje terrible sobre el futuro? Mensajes pesimistas como los que lanzan desde las izquierdas no sirven para hacer reaccionar a la gente. Si no hay futuro, la gente no hará nada. Lo que necesitamos es esperanza, pensar que tenemos la posibilidad de hacer algo con nuestras acciones hoy".

A diferencia de '1984' de George Orwell o de 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood, la mayoría de obras futuristas son bastante pesimistas y distópicas. 'El futur' imagina un mundo donde evoluciona la relación entre el hombre y la máquina, entre otros, pero abarca diferentes temas y épocas. Va desde principios de siglo XX hasta más allá de 2054. Cada 'sketch' recrea escenas íntimas que reflejan las paradojas de la sociedad en su día a día. Pero la obra va del costumbrismo a la ciencia-ficción. "Podemos imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo", considera Yago.

Respecto a 'La brama del cérvol', esperada nueva creación calórica, comenta que se trata de "una obra divertida pero compleja, con muchas escenas y mucho texto". En estos momentos, a menos de un mes del estreno, "estamos intentando controlar el caballo en la sala de ensayos y riendo mucho", señala. Trabajo no les falta. En marzo estrenaron su primera serie en TV3, 'Sala Polivalent' y no descartan hacer una segunda temporada.

Aparte de 'El futur', su otro texto 'Tot el que passarà a partir d'ara', pieza que interpreta Nil Cardoner que la temporada pasada se estrenó en el LLiure de Gràcia y esta se ha visto en el Poliorma, sigue dándole agradables sorpresas. La última, el anuncio de su estreno en Montreal (Canadá) la temporada 2025-26.