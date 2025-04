15 novelas del género 'young adult' para este mayo

Este mes de mayo llega cargado de novedades para los amantes de la literatura 'young adult'. Entre las más esperadas, Joana Marcús regresa con fuerza con la segunda entrega de 'Etéreo' (Montena). También cruzamos fronteras para reencontrarnos con el mundo vaquero de Elsie Silver, que trae la nueva entrega de su aclamada saga romántica ambientada en los paisajes del Oeste. Y para los que buscan sumergirse en mundos fantásticos, Lucía Cerezo nos invita a descubrir 'Imperio de fuego azul' (Ediciones B), su debut literario que ha dado el salto desde la plataforma Wattpad al físico: un 'romantasy' con dragones, magia y luchas de poder.

Repasamos las 15 novedades más esperadas del género 'young adult' que llegan este mes a las librerías.

1. 'La tejedora del viento' Autora: Julie Johnson Editorial: Faeris Páginas: 568 Precio: 19,50 euros Fecha de publicación: 2 de mayo de 2025

La tejedora del viento, de Julie Johnson, nos promete un 'romantasy' lleno de magia, aventura y deseo prohibido, ambientado en un reino marcado por el miedo a los poderes sobrenaturales. Rhya Fleetwood, una joven perseguida por su capacidad para invocar el viento, es salvada de su ejecución por el enigmático comandante Scythe, quien la arrastra a las peligrosas Tierras Septentrionales. Pronto, Rhya descubre que es una Vestigio, una de las almas destinadas a restaurar la magia de Anwyvn o a perecer en el intento. Mientras lucha por dominar su poder, también deberá decidir si se rinde a la pasión que la une a su captor o si resistirá las llamas que amenazan con consumirla.

2. 'Amor por encargo' Autora: Raquel Arbeteta Editorial: TBR Páginas: 448 Precio: 16,95 euros Fecha de publicación: 8 de mayo de 2025

En 'Amor por encaro', la comedia romántica gira en torno a Olivia, una editora perfeccionista, que se enfrenta al mayor reto de su carrera: trabajar con Asier Eguren, un escritor fantasma famoso por su carácter huraño y su falta de interés en los libros que escribe. Obligados a viajar juntos a Andorra para avanzar en su proyecto, un inesperado encierro los empuja a convivir más de lo que desearían. Mientras Olivia intenta mantener el foco en su trabajo, él descubre que, por primera vez, su motivación va más allá del dinero: la pelirroja que edita su libro empieza a colarse en su vida y en su cabeza. Entre roces, desconfianzas y una química innegable, ambos tendrán que decidir si están dispuestos a escribir algo más que un libro: su propia historia.

3. 'Powerless: sin control' Autora: Elsie Silver Editorial: Contraluz Páginas: 456 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 8 de mayo de 2025

En la tercera entrega de la serie 'Chestnut Springs', de Elsie Silver, los lectores vuelven a sumergirse en un mundo de vaqueros gruñones y romances intensos que están arrasando en TikTok. La novela nosa dentra en la historia de Jasper Gervais, una estrella del hockey con el corazón roto, y su amiga de toda la vida, quien siempre lo ha amado en secreto. Tras el desastre de su boda y una crisis personal de Jasper, ambos emprenden un viaje improvisado que los enfrenta a sus verdaderos sentimientos. Lo que comenzó como una amistad inquebrantable se transforma cuando las miradas y los gestos entre ellos empiezan a decir mucho más. Para superar el dolor del pasado y tener una oportunidad real juntos, Jasper deberá demostrar que esta vez está dispuesto a luchar por ella.

4. 'Apuesto por nosotros' Autora: Lynn Painter Editorial: Puck Páginas: 448 Precio: 20 euros Fecha de publicación: 8 de mayo de 2025

En esta comedia romántica, Bailey y Charlie se reencuentran años después de un primer y desastroso encuentro, esta vez como compañeros de trabajo. Aunque siguen asegurando que no se soportan, entre piques, bromas y una apuesta sobre si puede existir una amistad real entre un chico y una chica, la tensión entre ellos empieza a cambiar. Mientras fingen ser pareja ('fake dating') para evitar situaciones incómodas con la familia de Bailey, los sentimientos reales comienzan a surgir. Sin embargo, un secreto que Charlie oculta amenaza con poner en peligro lo que apenas empieza a construirse entre ellos. Una historia de amor, humor y segundas oportunidades, donde confiar en el otro puede ser el mayor reto.

5. 'La caída de las brujas' Autora: Belén Martínez Editorial: Puck Páginas: 608 Precio: 20 euros Fecha de publicación: 13 de mayo de 2025

La tercera entrega de 'El vals de la bruja' nos transporta a un Londres de 1868 lleno de secretos, magia y conspiraciones. Violet Tennyson, huérfana y acompañada por un misterioso Centinela, es acogida por una familia que planea su matrimonio tras su paso por la exclusiva Academia Covenant. Mientras intenta mantener su tapadera entre clases, normas estrictas y la molesta presencia de Sid Tennyson, el pasado de Violet amenaza con salir a la luz. Guarda un secreto capaz de destruirla, relacionado con cuatro alumnos destinados a cambiar el destino de la academia. La cuenta atrás ha comenzado, y Violet tendrá que enfrentarse a su pasado en un último y decisivo vals.

6. 'El imperio del caos' Autoras: Iria G. Parente y Selene M. Pascual Editorial: Molino Páginas: 688 Precio: 22,95 euros Fecha de publicación: 14 de mayo de 2025

En la segunda entrega de 'El eco del destino', nos adentraremos ora vez en el mundo fantástico más ambicioso de Iria y Selene. Tras la muerte de Adam, tres jóvenes enfrentan destinos transformados. Nathan Tabiz, antes Portador del Amuleto, ahora se convierte en brujo dispuesto a todo para resucitar a su amor perdido. Lilith Rheiz, la hija olvidada de la Suma Celestial, ha renacido como la santa elegida para guiar a los celestiales hacia la gloria. Darien Veriz, un celestial con un poder inmenso, debe dominar sus habilidades para escapar de su prisión. Mientras los demonios dominan y el tiempo se distorsiona, los tres se dan cuenta de que no solo enfrentan la destrucción de su mundo, sino que son piezas en un juego mucho más grande, donde los dioses son los verdaderos jugadores. La partida ha empezado.

7. 'Cuatro reinos rotos' Autora: Mai Corland Editorial: Faeris Páginas: 448 Precio: 21,95 euros Fecha de publicación: 15 de mayo de 2025

La esperada continuación de 'Cinco armas rotas' lleva a los protagonistas a enfrentarse a nuevas traiciones y desafíos. El rey de Yusan, conocido por sus mentiras y manipulaciones, tiene un objetivo claro: conseguir el anillo de su hermana, y para ello no dudará en utilizar a las cinco armas. Unidos por el engaño, deben robar el Anillo de Oro del Señor Dragón antes de que un mes se acabe, enfrentándose no solo a obstáculos externos, sino a las profundas desconfianzas entre ellos. Mientras luchan por superar sus diferencias, el tiempo corre y los secretos amenazan con destruirlos. Con sus vidas, sus familias y los destinos de varios reinos en juego, las armas deberán decidir: ¿serán capaces de superar las mentiras y la venganza, o se perderán en el propio juego del rey?

8. 'Imperio de sombra y tormento' Autora: Paula Gallego Editorial: Umbriel Páginas: 576 Precio: 27 euros Fecha de publicación: 20 de mayo de 2025

En un Japón sumido en la oscuridad desde hace más de medio siglo, los soldados del Skytree son enviados a una isla aislada llena de monstruos y peligros. El capitán Neal Kellum, marcado por un error que le ha costado todo, busca redención a través de su muerte, pero la nueva recluta Kiera Amell, con su actitud rebelde y su oscuro secreto, podría ser la clave para cambiar su destino. Mientras tanto, la emperatriz Echo Akiyama enfrenta un imperio al borde del colapso, incapaz de conocer el amor hasta que Alexa Lalanne aparece para advertirle que su mundo está a punto de ser destruido. En otro frente, el joven prodigio Markel Sagastizabal tiene en sus manos la clave para salvarlos a todos, pero su antiguo enemigo, el asesino Kai Inoue, sabe cómo destruirlo desde dentro. Cuatro destinos entrelazados por traiciones, secretos y emociones que desafiarán todo lo que conocen.

9. 'Sangre y acero' Autora: Helen Scheuerer Editorial: RBA Lit Páginas: 544 Precio: 22,90 euros Fecha de publicación: 21 de mayo

Helen Scheuerer nos adentra en un 'romatasy' épico perfecto para fnas de 'De sangre y Cenizas'. En un mundo donde las mujeres tienen prohibido portar espadas, Althea Zoltaire ha entrenado en secreto toda su vida para cumplir su sueño de convertirse en guerrera. Con el presagio de su muerte acercándose, tiene solo tres años para ingresar a la élite encargada de proteger los cinco reinos, pero las pruebas para los aspirantes son mortales. Sin embargo, el mayor reto será su creciente atracción hacia Wilder Hawthorne, su distante y reacio mentor, quien, como todos, no la quiere allí. Mientras se enfrenta a traiciones y complots, una oscura amenaza se alza, poniendo en peligro todo lo que ha luchado por lograr.

10. 'Un lugar en el desorden' Autora: Ana Cabo Editorial: Ediciones Kiwi Páginas: 480 Precio: 16,90 euros Fecha de publicación: 21 de mayo de 2025

Becky no lo pensó dos veces cuando se le presentó la oportunidad de hacer 'housetting' en Portugal, cuidando de un loro, un hámster y un perro a cambio de hospedaje casi gratuito. Pero sus planes se complican cuando, al llegar a la casa, un chico moreno con ojos verdes, Alex, le abre la puerta. Resulta que Alex es el hermano del dueño de la casa, Luis, y no tenía idea de que su hermano había alquilado su hogar a una desconocida. Becky tampoco esperaba que tendría que compartir techo con él. Con ambos con expectativas muy diferentes sobre su estancia, deberán enfrentarse a la convivencia y a lo que surja entre ellos en este inesperado viaje.

11. 'Imperio de fuego azul' y 'Imperio en llamas' Autora: Lucía Cerezo Editorial: Ediciones B Páginas: 512 Precio: 23,90 euros Fecha de publicación: 22 de mayo de 2025

La saga 'Fénix & Dragón' de Lucía Cerezo promete ser una saga épica que atrapa desde el primer momento. Con la mezcla perfecta entre las historias de Sarah J. Maas y 'Alas de sangre', la saga comienza con 'Imperio de fuego azul' y continúa con 'Imperio en llamas', que se publican ambos el mismo día. En ellas nos adentramos en un mundo donde cada cuatro años, un misterioso barco proveniente del imperio maldito de Pramvera llega a Valdemar para reclutar a cinco mortales y llevarlos a tierras desconocidas. Eda, bibliotecaria en un pequeño pueblo, y su hermano son reclutados, sumergiéndolos en un misterio que desafía las leyes de la realidad. En Pramvera, el temido Dalton Basilius, último jinete y emperador, gobierna junto a su dragón, pero no está solo: poderosos seres antiguos esperan su encuentro con los jinetes. La saga está llena de secretos, traiciones y la promesa de una lucha épica entre la furia del corazón y el poder de los dragones.

12. 'Sempiterno' Autora: Joana Marcús Editorial: Montena Páginas: 576 Precio: 18 euros / 22,75 euros la edición especial Fecha de publicación: 22 de mayo

El esperado desenlace de la bilogía 'Extraños' de Joana Marcús cierra una historia de amor que ha marcado a sus lectores. Tras varios meses de incertidumbre, la familia de extraños trata de reconstruir sus vidas. Caleb vive atrapado en el dolor del pasado, incapaz de seguir adelante, mientras su familia le ruega que despierte. Por su parte, Victoria lucha por entender su nueva identidad, mientras una misteriosa conexión con un chico la lleva a cuestionarse su pasado y el destino que la espera. Huir ya no es una opción: deberán enfrentarse a sus traumas, desafiar el olvido y ver si el destino puede cambiarse. En este final lleno de emoción y preguntas, la búsqueda de lo perdido podría ser la clave para la supervivencia.

13. 'Magnolia Parks: hacia la oscuridad' Autora: Jessa Hastings Editorial: Molino Páginas: 768 Precio: 24,95 euros Fecha de publicación: 22 de mayo de 2025

La quinta novela del universo Magnolia Parks lleva a los lectores nuevamente a una ciudad llena de amores complicados, romances que se cruzan y secretos que resurgen. Magnolia y BJ, quienes siempre han sido considerados el uno para el otro, ahora enfrentan la gran prueba de su relación mientras se preparan para la boda del siglo. Sin embargo, la reciente pérdida de Magnolia y los fantasmas del pasado de ambos amenazan con arruinar todo. Entre tensiones familiares y viejos secretos, deberán enfrentarse a la verdad sobre su amor y si realmente pueden confiar el uno en el otro para siempre. Con el respaldo de BookTok y la recomendación de Millie Bobby Brown, esta entrega cautivará a los fans de Gossip Girl y de las historias de amor llenas de giros inesperados.

14. 'Phantasma' Autora: Kaylie Smith Editorial: Hidra Páginas: 512 Precio: 25,95 euros Fecha de publicación: 26 de mayo

'Phantasma' es la sensación de BookTok y un superventas instantáneo, donde solo hay dos reglas: sobrevive y no te enamores. Cuando la hermana de Ophelia desaparece, ella entra en Phantasma, una peligrosa competición dentro de una mansión encantada, para ganar un único deseo que podría salvarla. Enfrentándose a nueve retos mortales y demonios, Ophelia debe sortear trampas y tentaciones, sabiendo que solo puede haber un ganador y que los demás competidores no se detendrán ante nada para eliminarla. Justo cuando todo parece perdido, un misterioso y atractivo extraño, Blackwell, le ofrece su ayuda a cambio de diez años de su vida. A pesar de saber que no debe confiar en él, Ophelia siente una atracción irresistible que podría poner en peligro mucho más que su vida.

15. 'Cuando despierten las flores' Autora: Andrea Longarela Editorial: Crossbooks Páginas: 416 Precio: 19,95 euros Fecha de publicación: 28 de mayo

La novela más sorprendente de Andrea Longarela, que ha cautivado a más de 200.000 lectoras, nos presenta a Drake, un hombre con la vida perfecta y un futuro prometedor, y a Annie, una chica con un futuro idealizado ante ella. A pesar de no tener nada en común, sus vidas se cruzan cuando el frío llega y sus mundos se derrumban. Ambos se refugian en un pequeño pueblo, donde el hielo cubre un lago congelado y el mañana parece incierto. En este lugar, donde el dolor y la belleza se entrelazan, deben enfrentarse a sus propios temores y heridas. 'Despierta las flores' plantea si el amor puede ser la salvación y si las almas rotas pueden encontrar un nuevo comienzo antes de que el invierno se lleve todo.