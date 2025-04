El Último de la Fila regresará con una gira en 2026

Vuelve El Último de la Fila. Y esta vez a la vista del público, con una gira que recorrerá diversos escenarios de España a partir de la primavera de 2026. El anuncio oficial, este lunes tras muchos meses, años, de especulaciones, confirma que el reencuentro entre Manolo García y Quimi Portet, materializado en el álbum de clásicos regrabados ‘Desbarajuste piramidal’ (2023) era solo el preámbulo, o el preparativo, de algo más grande. Un ‘tour’ que recorrerá, por ahora, nueve ciudades, incluyendo la que le vio nacer, Barcelona, en un local y fecha todavía por precisar.

El Último de la Fila (Manolo García y Quimi Portet), en las sesiones de grabación del álbum 'Desbarajuste piramidal'. / Xavier Baliellas

La nota anuncia habla de conciertos con “un repertorio que forma parte del patrimonio cultural de diversas generaciones”, y añade que los directos de El Último “siempre se caracterizaron por la atención que prestaban al sonido y la puesta en escena, así como por su proverbial carisma y capacidad de conexión con el público”. En el catálogo discográfico del dúo, seis álbumes con material original (lanzados entre 1985 y 1996), figuran canciones como ‘Insurrección’, ‘El loco de la calle’, ‘Querida Milagros’, ‘Aviones plateados’, ‘Sara’ o ‘Como un burro amarrado a la puerta del baile’.

La lista de ciudades que recorrerá la gira la abre Fuengirola e incluye, por este orden, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, La Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. A la espera de concretar fechas y locales, El Último anuncia que las entradas se pondrán a la venta, solo en Ticketmaster, el jueves 29 de mayo a las 10.00 horas.

El Último de la Fila regresará a los escenarios cerca de 30 años después de su disolución, oficializada en enero de 1998. Desde entonces, García y Portet han mantenido trayectorias separadas, aunque desde hace unos años se venían produciendo visibles acercamientos: los bolos de ‘revival’ de Los Rápidos y Los Burros (2016), apariciones en conciertos de uno y otro, y la publicación de ‘Desbarajuste piramidal’. Si bien en otros tiempos ambos eran tajantes en su negativa a un retorno de El Último, las posiciones se habían suavizado.

En septiembre de 2023, con motivo de aquel lanzamiento, Portet declaraba al respecto a este diario: “Puede ser que algún día pase, pero no es algo que se haya hablado ahora y que esté ligado a este disco. Pueden pasar miles de cosas. Podría llegar a pasar, pero también podría llegar a no pasar, porque tenemos unas edades en las que podrían pasar muchas cosas, pero no tantas”.

El comunicado destaca el “estilo único” acuñado en día por el dúo, “fusionando influencias rock, pop y flamencas”, y añade que, pese a que tanto García como Portet desarrollaron “fructíferas carreras en solitario”, el run-run del reencuentro, “el clamor general por una reunión”, nunca cesó. Para quienes la estuvieran aguardando largamente, y para las nuevas generaciones que no pudieron ver al dúo en acción, el retorno adquiere tintes de acontecimiento histórico.