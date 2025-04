Charlotte Ritchie, la esposa del querido asesino de 'You': "¿Cómo cierras la historia de un personaje que ha hecho tanto daño y que, a la vez, ha hecho disfrutar a tanta gente?"

Charlotte Ritchie saltó a la fama como la viva encarnación del bien. Primero en la órbita del pop y la clásica, como parte de aquel grupo vocal llamado All Angels, nada menos. Ya en televisión, se ganó nuestras simpatías como la chica rica encubierta Oregon de la comedia adolescente 'Fresh meat' (cocreada por Jesse Armstrong, el padre de 'Succession'), la enfermera novata Barbara de '¡Llama a la comadrona!' o la pobre Alison de 'Fantasmas', condenada a poder interactuar con los espectros de la mansión que ha recibido en herencia.

Su papel en el popular cruce de 'psycho-thriller' y comedia negra 'You' (Netflix, quinta y última temporada recién estrenada) era una oportunidad de cambiar de registro y explorar lo que significa intimidar. En su anterior temporada, Ritchie sorprendió como esa glacial marchante de arte, Kate Lockwood, que lograba ignorar e incluso despreciar inicialmente al asesino Joe Goldberg (Penn Badgley), pero finalmente sucumbía a sus encantos, como tantas otras, con toda lógica. "Para mí fue un desafío interpretar a alguien así", explica Ritchie a EL PERIÓDICO en entrevista por videollamada. "Gélida, difícil de pillar. Soy una persona que se preocupa por cómo afectan sus acciones a los demás. Y Kate no piensa en eso en ningún momento. A corto plazo, parece una buena solución si no quieres que nadie entre en tu vida y así no tengas que sentir nada. A largo plazo, no es un modo saludable de vivir".

Kate y Joe resultaron ser tal para cual: cada uno aceptaba la oscuridad del otro, aunque la de él (haber matado a gente) fuera difícil de aceptar. "Los dos son personas que anteponen la cabeza al corazón, que tienen una mala relación con sus emociones", dice Ritchie. "Ambos son analíticos y calculadores. Son muy buenos persuadiendo a la gente para que haga cosas. Kate no es violenta de una forma tan directa, pero ambos dejan un rastro de destrucción a su paso".

Matrimonio maduro

Cuando nos reencontramos con la pareja al principio de la quinte temporada, han pasado ya tres años desde que cambiaron Londres por Nueva York, donde Joe empezó su seria acumulación de víctimas y donde supuestamente no debería haberse atrevido a volver. Como marido de una poderosa CEO admirada por sus labores filantrópicas, nuestro antihéroe se siente intocable; incluso cómodo con la fama. Kate le ha devuelto su nombre y, de paso, a su hijo Henry (Frankie DeMaio), el que decidió abandonar al final de la tercera temporada. Pero, cuando un detalle antipático del pasado de su esposa amenaza con emerger a la luz, se siente impelido a seguir de nuevo ciertos instintos.

En poco tiempo, Kate pasa del autoengaño a la oscuridad y de ahí a un intento de purificación moral. "Al principio, ella ha dejado entrar la ligereza en su vida. Lo que resulta irónico, teniendo en cuenta la gravedad del pasado de Joe. Pero pronto debe asumir no solo con quién está casada, sino su propia complicidad en los últimos crímenes. Por suerte para ella, no son pocos los recursos de los que puede echar mano para tomar una determinación y tratar de impedir que siga esa escalada de violencia".

"Un gran desenlace"

Esta temporada final ya no cuenta con la supervisión de Sera Gamble, quien desarrolló la serie con Greg Berlanti y ejerció como 'showrunner', pero los productores Michael Foley y Justin W. Lo han sabido tomar las riendas creativas y darnos todo lo que esperamos de 'You': tensiones morales, giros imposibles o mucha comicidad oscura, esto último sublimado por esa (doble) Anna Camp en el papel de las deleznables medio hermanas de Kate.

Para Ritchie, dos de sus escenas con Badgley (exídolo adolescente de 'Gossip girl') son hitos de la serie. (Si todavía no ha visto los nuevos capítulos, igual es mejor que se salte este párrafo). "Por un lado, está esa escena en la cocina en que Joe deja caer su máscara ante Kate y admite lo que le gusta y que no tiene ganas de cambiar. Es un verdadero punto de inflexión. Y la otra escena es en el sexto episodio, cuando, después de que Joe sea pillado in fraganti, ella le ataca con todas sus fuerzas, aprovechando que tiene guardaespaldas cerca y que Henry está a buen recaudo".

En cuanto al episodio de despedida, está convencida de que resultará satisfactorio para la mayoría de fans. "No era un trabajo sencillo, desde luego. ¿Cómo cierras la historia de un personaje que ha hecho tanto daño y que, a la vez, ha hecho disfrutar a tanta gente? En mi opinión se ha encontrado un gran desenlace. Espero y creo que los fans sabrán apreciarlo de manera más o menos general".