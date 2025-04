Barça Mobile reúne a Nicky Jam, Luis Fonsi y Arcángel en el Energy Fest 2025

El Energy Fest, el gran evento de música urbana impulsado por Barça Mobile, se celebrará el próximo martes 29 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona con las actuaciones de grandes artistas del género como Nicky Jam, Arcángel, Luis Fonsi y Willy William.

El evento, patrocinado por Barça Mobile —la nueva operadora móvil virtual lanzada por el FC Barcelona junto a New Era Visionary Group—, se enmarca en una jornada festiva que combinará música, experiencias interactivas, zonas de descanso, 'food trucks' y grandes sorpresas para el público asistente.

Artistas urbanos

El puertorriqueño Nicky Jam abrirá su gira española en Barcelona con su actuación en el festival. El artista de reguetón ofrecerá una actuación que combinará temas nuevos con algunos de sus grandes éxitos, como ‘El Perdón’, ‘Hasta el Amanecer’, ‘Travesuras’ y ‘X’.

Luis Fonsi, autor del fenómeno global 'Despacito', hará bailar al público con este y otros de numerosos éxitos, como 'Échame la culpa', 'No me doy por vencido' e 'Imposible'. Por su parte, Arcángel traerá su inconfundible estilo de reggaeton, rap y trap con canciones como 'La Jumpa' y 'Me Prefieres a Mí'.

La última incoporación del cartel ha sido el cantante y DJ francés Willy William, conocido mundialmente por éxitos como 'Ego' (que ya acumula 1.000 millones de reproducciones en YouTube) y 'Mi Gente' (en colaboración con J Balvin y Beyoncé).

Sorteo en directo

Además de los conciertos, uno de los momentos más esperados de la noche será el sorteo en directo de un coche SEAT CUPRA Formentor entre los asistentes. Para participar, basta con comprar una entrada, seguir a Barça Mobile en Instagram y registrarse en la app oficial.

Las entradas para el Energy Fest ya están disponibles en el sitio web oficial.