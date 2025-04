Mario Gas: "El teatro lo hacen las personas, no las piedras ni las instituciones"

'Todos pájaros', el último montaje que ha dirigido el veterano Mario Gas (Montevideo, 1947) es una tragedia del aclamado Wajdi Mouawad. Recala tres semanas en el Teatro Apolo dentro de la gira por España tras su estreno en Madrid con un potente reparto. Candela Serrat encarna a Wahida, una chica árabe-estadounidense y Aleix Peña Miralles a Eitan, el joven de alemán-judío que se enamora de ella en Nueva York. Su amor no está a prueba de bombas y se convierte en imposible tras un viaje a Jerusalén. Completan el reparto Pere Ponce (David); Manuel De Blas (Etgar); Anabel Moreno (Norah); Lucía Barrado (Eden); Juan Calot (Wazzan / Rabino) y Vicky Peña (Leah), la abuela de Eitan, rol del que la gran Núria Espert tuvo que apearse poco antes del estreno por motivos de salud.

'Incendios', aplaudida obra de Mouawad también hablaba del mismo tema: el eterno problema entre árabes e israelíes.

Es un conflicto muy similar pero con variables. 'Incendios', a partir de hechos muy concretos, apela a una reflexión universal y ancestral. Se trata de un conflicto inacabable, tanto desde la macrohistoria a su reflejo en el seno de un núcleo familiar. Pero encierra una paradoja que hará estallar todas las convicciones y separaciones. Ahora, con el conflicto en la franja de Gaza, adquiere una inmediatez brutal.

¿Cómo definiría el teatro de Mouawad?

Es un autor que escribe y reflexiona sobre la condición humana: la incomprensión, el perdón, la separación, el poder... En 'Todos pájaros' hay dos vertientes, una especulación general que se concreta en este genocidio en la franja de Gaza al que estamos asistiendo desde la barrera, de un manera incomprensible que hace que todo adquiera unas dimensiones más patéticas todavía.

Mario Gas, actor y director de teatro, en el Teatro Apolo, donde dirige 'Todos pájaros'. / RICARD CUGAT / EPC

¿Qué temas le interesan más?

Aquí hay una historia de amor, una de familia, otra de incomprensión. Hay paradoja, convencimiento.... Hay la visión de los judíos y los palestinos, el camino a asumir lo que uno es... En 'Incendios' había una frase que se repetía y decía: "Ahora que todos estamos todos juntos, todo irá mejor". El abuelo de 'Todos pájaros' repite: "Todo irá bien, todo se arreglará". Wajdi apuesta por el amor en un mundo sin piedad, hijo de represiones, de conceptos equivocados y excluyentes.

Había un gran crítico que decía: "En Madrid gusta mucho el teatro y en Barcelona interesa". Yo creo que en Catalunya deberíamos estar mejor y en Madrid deberían seleccionar mejor

Apuesta por el amor, pero no lo salva.

Pero es muy valiente la forma en cómo acaba. Permite la catarsis, la piedad, conmoverse y al mismo tiempo, irritarse por lo que uno ve. Lo bueno es que es teatro puro, te está explicando una historia con la que te vas identificando y penetrando. Es gran teatro.

La genética también iestá en la obra.

¿Es la genética la que nos determina y marca? ¿Te modifica la educación y el lugar donde has crecido? Me recuerda a 'Arde Misisipi', cuando el personaje de Frances McDormand después de haber recibido una paliza de su esposo policía explica que se quedará a vivir allí porque no todo es gente mala entre los blancos como ella. Y le dice al personaje de Gene Hackman que es difícil pensar de otra manera cuando te educan en el temor y el desprecio hacia los negros.

¿Cuánto hay de 'Romeo y Julieta' en 'Todos pájaros'?

Tiene algo, pero el meollo no es ese, aunque en ambas obras hay una pareja que se enamora y pertenece a bandos distintos, en este caso a religiones diferentes y a estados enemigos.

Mario Gas, actor y director de teatro, en el Teatro Apolo, donde dirige 'Todos pájaros'. / RICARD CUGAT / EPC

¿Cómo está Núria Espert? ¿Volveremos a verla encima del escenario?

Ella está bien personalmente, pero tuvo unos episodios de vértigo que la hicieron apartar del proyecto. Consideró que no era adecuado. Si volverá o no al teatro debería decirlo ella, yo no me atrevo. Núria Espert es una grandiosa actriz pero he tenido la suerte de contar con Vicky Peña, otra magnífica actriz que dejó su rol en la obra para asumir el rol de Espert. Todo el reparto es fantástico.

¿Qué será lo próximo en su agenda?

Proyectos hay pero, como decimos en Catalunya, "no diguis blat fins que estigui al sac i ben lligat". Los proyectos con muchos actores son cada vez es más difíciles; los grupos públicos y probados están cada vez más encerrados en sí mismos. Veo un cierto edadismo en el mercado, pero tengo muchas ganas de hacer cosas, como actor y director.

Vicky Peña en la obra, donde sustituye a Núria Espert. / EPC

Lleva 60 años dedicado al mundo de las artes escénicas y estuvo ocho años y medio al frente del Teatro Español de Madrid. ¿Volvería a pilotar una institución cultural?

Si tuviera libertad suficiente para poder hacerlo como yo creo, estaría abierto. Pero me gusta hacer lo que yo quiero. En el Español fue maravilloso porque me dieron una libertad absoluta que luego hay que saber utilizar. La libertad no es levantarte un día y ponerlo todo patas arriba. Hay que ser coherente, abrir el juego y explorar.

Le pediría a las administraciones un poco más de seriedad en la creación de los mapas teatrales y en la colaboración público-privada. Queda mucho por trabajar. Parece que siempre estemos empezando desde cero y ya llevamos 50 años de democracia.

En sus 60 años de carrera como actor y director ha hecho de todo: teatro, cine, televisión, zarzuela, ópera. ¿Le queda algo por hacer?

¡Muchas cosas! Dirigir más películas, hacer viajes alrededor de la Tierra... En el teatro uno siempre aprende. Si he hecho tantas cosas ha sido por un afán de conocer todos los mecanismos del oficio. Soy un hombre de teatro, como dice el título de un libro precioso de Jean Louis Barrault en cuyo prefacio dice: "Solo aquel que por amor al teatro es capaz de ejecutar cualquier tipo de oficio dentro de él, por pequeño que sea, desde clavar un clavo hasta dirigir un centro oficial, solo ese podrá ser llamado hombre de teatro". Creo haber sido bastante fiel a ese enunciado.

¿Cómo ve la situación del teatro en Madrid y Barcelona? Aquí hay un 'boom' de público.

Había un gran crítico y hombre de teatro, Federico Roda Pérez, que decía: "En Madrid gusta mucho el teatro y en Barcelona interesa". Yo creo que en Catalunya deberíamos estar mejor y en Madrid deberían seleccionar mejor. En Madrid hay mucha afluencia de público y gusta más. Aquí también gusta pero también interesa. Estamos un poco banalizándolo por la derecha y por la izquierda. Hay que espabilar.

¿Banalizándolo, en qué sentido?

Está todo muy enclaustrado. Aquí está la vanguardia, esto es comercial, aquello es tal, esto es proselitismo... ¡Vamos a poner un poco más de ímpetu, de emoción, de búsqueda, de improvisación! Hay que creer en las cosas y en la gente. El teatro lo hacen las personas, no las piedras ni las instituciones, aunque estas sean importantes. ¿Por qué cada vez hay menos bares en los teatros y muchos cierran cuando empieza la función? Lo bueno es que este país es que hay mucho talento. Le pediría a las administraciones un poco más de seriedad en la creación de los mapas teatrales y en la colaboración público-privada. Queda mucho por trabajar. Parece que siempre estemos empezando desde cero y ya llevamos 50 años de democracia.