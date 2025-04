'La edad de plata', de José Carlos Mainer, regresa 50 años después

Después de una dictadura, la que más padece es la memoria. ¿Cómo eran las cosas en España antes de que cayéramos en el ostracismo voluntario de la historia? En 1975, ocho meses antes de la muerte del dictador, era difícil saberlo. El franquismo no solo había provocado la desbandada de tantos y tantos intelectuales y creadores que florecieron de una manera inusual en el primer tercio del siglo XX, también se borraron las huellas de lo cosechado en el campo de la literatura, el pensamiento y las artes. La poca información que se tenía era fragmentaria y estaba desperdigada. De ahí que la aparición ese año de ‘La edad de plata. Ensayo de interpretación de un proceso cultural (1902 – 1939)’ del profesor José Carlos Mainer fuera recibida como el esperado manual de empleo de ese rompecabezas roto.

Hoy, 50 años más tarde, la reedición de aquel libro extraordinario, que durante años acompañó a los mejores alumnos de bachillerato, es una prueba de su vigencia real, apta para lectores actuales "a pelo". El libro tuvo una reedición en 1980 más ampliada (hasta el 39 porque originalmente se cerraba en el 31). La actual publicación (Taurus) cuenta con un nuevo prólogo del autor y una bibliografía anexa puesta al día a partir de la edición del 83, que fue la definitiva, por parte de los críticos Domingo Ródenas y Jordi Gràcia. “Esta bibliografía no es exhaustiva porque la producción durante estos 50 años ha sido descomunal. Nuestras referencias que deja un lado los artículos en revistas especializadas sirven más bien de puerta de entrada a una bibliografía más específica que, por espacio, no podemos mencionar”, precisa Ródenas, que se asombra del método transversal utilizado por Mainer en el que la literatura quedó vinculada a disciplinas como el cine, la arquitectura o el articulismo periodístico.

Cultura exportable

Con la figura de Ortega y Gasset como piedra angular, ‘La edad de plata' pasa revista a por lo menos tres clasificaciones: el 98, el Novecentismo y la Generación del 27, con nombres como Valle Inclán, Antonio Machado, Unamuno, Pio Baroja y García Lorca, capaces de saltar las barreras que hasta el momento mantenían a España fuera de la gran cultura europea. “El libro -añade Gràcia- sigue manteniendo la frescura, la naturalidad y la inteligencia interpretativa de un proceso cultural que desemboca en la guerra civil en el que también tienen cabida, sorprendentemente -no hay que olvidar que está escrito en 1975-, las nuevas voces del catalán, el gallego y el vasco. Y esto lo hizo alguien tenía 29 años y se crió en pleno franquismo, sin mostrar por ello ninguna contaminación de este”.

En el 75 el ensayo reveló una historia de la literatura española hasta el momento desconocida a través de un relato que mostró la modernización intensiva que había vivido España en los años 20 y 30 y que se había silenciado tras la guerra civil. “Escribí este libro -recuerda Mainer en Barcelona- porque buscaba una forma de expresión independiente. El editor [y más tarde librero] José Batlló, alguien a quien habría que recordar más a menudo, era un buen amigo y aceptó publicar un libro que no tenía grandes perspectivas de venta”.

Desde que acabó la carrera en la Universidad de Barcelona, junto a profesores como Martí de Riquer y alumnos como Francisco Rico, Mainer siempre se sintió atraído por ese periodo y su contrafigura, no en vano escribió también ‘Falange y literatura’ que enmarcaba la escritura adscrita al régimen- “Ambos libros los escribí con la misma voluntad estilística y narrativa, algo que no solía darse en el ensayo de entonces. Me gusta ser un escritor, quizá porque no lo he sido”. Para Ródenas y Gràcia una de las características más destacables del libro es que todo el relato de aquel momento estuviese hecho desde la perspectiva internacional, tan difícil de discernir en el 75. “En la cabeza de José Carlos -afirma Gràcia- está evaluar a Azorín cuando Joyce ha publicado su ‘Ulises’ o Eliot 'La tierra baldía' y saber quién o qué se está estrenando en Berlín, en Roma o en París, en ese momento. Ese es su gran mérito”.