Un nazi en la Patagonia y un dictador entrenado para fingir demencia: Philippe Sands reescribe el caso Pinochet

En episodios anteriores, cuando aún no sabía (pero quizá sí que sospechaba) que ‘Calle Este-Oeste’ se acabaría desplegando en forma de monumental tríptico memorialístico e histórico, con ‘Ruta de escape' y el recién llegado ‘Calle Londres 38' (Anagrama) completando el cuadro, Philippe Sands (Londres, 1960) guardó como un tesoro una frase que Javier Cercas pronunció durante, ya es casualidad, un viaje al Vaticano. “Es más importante entender al verdugo que a la víctima”, le dijo a Sands uno de los grandes triunfadores de Sant Jordi.

Y eso es precisamente lo que lleva haciendo desde entonces el abogado y escritor, embarcado ahora en desenterrar otra asombrosa historia de villanos y verdugos que conecta a Augusto Pinochet con el oficial de las SS alemanas Walther Rauff. Una historia de violencia e impunidad, de justicia internacional y (des)memoria transatlántica, con la que Sands viaja del Chile de los años 70, del centro clandestino de tortura de la calle Londres y la Pesquera Arauco, a la capital británica durante el arresto e intento de extradición del dictador chileno a finales de los 90.

Pinochet y Walther Rauff / EPC

“Es el primer ejemplo que tenemos de que los nazis que huyeron a Sudamérica estuvieron directamente involucrados en crímenes de la dictadura”, destaca Sands, que documenta aquí la relación de un nazi de terroríficos antecedentes, nada menos que el inventor de la cámara de gas móvil y responsable de la muerte de cientos de miles de personas, con las desapariciones sistemáticas durante la dictadura chilena.

Escándalo y conmoción en Chile

“¿Eran los rumores ciertos? Sí, lo eran. Ahora contamos con testimonios de primera mano, personas a las que Walther Rauff interrogó personalmente o a las que transportaron en furgonetas de la pesquera que regentaba en Punta Arenas”, ilustra Sands, de viaje exprés a Barcelona invitado por el CCCB para presentar un libro que, publicado primero en castellano que en inglés, ha generado “escándalo y conmoción” en su escala chilena.

Y no sólo por los tentáculos nazis y el papel de Rauff en la DINA, la brutal policía secreta de Pinochet, sino también porque el autor de ‘La última colonia’ ha conseguido demostrar “concluyentemente” que la enfermedad que impidió extraditar al general a España, donde Baltasar Garzón intentaba juzgarlo por crímenes de lesa humanidad, era falsa y tanto el gobierno británico como el chileno lo sabían. Es más: a Pinochet, asegura Sands, se le preparó y entrenó para hacer ver que sufría demencia. “Existió un dosier de diez páginas para prepararle para fingir que no era apto para ser juzgado en España. He conocido a las personas que prepararon el documento y no tengo ninguna duda de que se produjo con el conocimiento y apoyo, directo o indirecto, del gobierno chileno”, desvela.

Pinochet revisa una pistola durante una visita a una fábrica de armas en Santiago de Chile, el 14 de agosto de 1994. / AP

Viejo conocido del caso en tanto que abogado al que intentaron echar el lazo para que alegase en 1998 que la inmunidad de Pinochet hacía imposible su extradición (“sólo he rechazado dos casos en mi vida: Sadam Hussein y Pinochet”, suspira), Sands rastrea en ‘Calle Londres 38’ las huellas del mal y, siguiendo los pasos de Pinochet y Walther Rauff, reflexiona sobre la impunidad y la inmunidad de los gobernantes. “Con Pinochet no creo que hubiera impunidad total. Terminó en arresto domiciliario, sin poder caminar por las calles de su propio pueblo. No pasó por el juzgado, pero tampoco salió completamente libre, así que para mí es un caso de impunidad parcial”, explica.

Hay una deliciosa ironía en el hecho de que una legislación incorrectamente adoptada por el régimen franquista e desencadenase todo el caso contra Pinochet"

Para el jurista británico, todo esto cobra especial relevancia ahora mismo, con las órdenes de arresto contra Putin y Netanyahu o la sentencia del año pasado del Tribunal Supremo de Estados Unidos que concedió a Trump amplia impunidad por sus actos como presidente. “Básicamente, parece decir que incluso si comete crímenes contra la humanidad, tortura, desaparición, deportaciones a escala sistemática, o genocidio, será inmune como una cuestión de ley de los Estados Unidos”, recuerda.

Bolaño y 'Nocturno de Chile'

La justicia, defiende Sands, “se imparte de muchas maneras diferentes”. De ahí que considere esencial el papel de la literatura a la hora de conseguir lo que muchas veces los tribunales no tienen más remedio que dejar a medias. “Autores como Roberto Bolaño o Bruce Chatwin juegan un papel increíblemente importante al llenar los vacíos y llegar donde los jueces y tribunales no han logrado penetrar. Cuentan historias y esas historias entran en la conciencia pública”, recuerda a propósito de las apariciones de Rauff en novelas como ‘Nocturno de Chile’ o ‘En la Patagonia’.

Sands ha viajado a Barcelona para ofrecer una charla en el CCCB / Marc Asensio Clupes

“La vida es mucho más compleja y la relación entre una sentencia judicial y un libro, una novela o una obra de no ficción es que ambos cuentan historias. La cuestión, entonces, es a quién recurrimos para obtener las historias que nos persuadan de que algo ha sucedido o no”, insiste Sands, para quien ‘Calle Londres 38’ puede leerse también como un libro sobre España y la incapacidad para perseguir los crímenes cometidos durante el franquismo. “En términos legales, no hay problema, pero en términos políticos plantea una pregunta muy seria. Para ser francos, España no está bien posicionada desde un punto de vista moral para ejercer jurisdicción sobre delitos cometidos en Chile y Argentina”, argumenta.

La ironía, destaca, es que fue un error del régimen de Franco lo que facilitó el proceso contra el dictador chileno. “Cuando se implementó en el derecho español la Convención sobre el Genocidio, se omitieron partes de la definición internacional y se trató lo que llamaba genocidio más como un crimen contra la humanidad y la jurisdicción era mucho más amplia. Así que hay una deliciosa ironía en el hecho de que una legislación incorrectamente adoptada por el régimen franquista desencadenase todo el caso contra Pinochet”, recuerda Sands.