Madrid vive 20 noches en un día durante la 20ª edición de la Noche de los Libros con 500 actividades por toda la región

Madrid ha vivido este viernes 20 noches en un día durante la 20ª edición de la Noche de los Libros con 300 autores y 500 actividades por 97 municipios de la región de la mano de 140 instituciones, 110 librerías y 120 bibliotecas.

El evento supone una gran fiesta de la literatura con la que la Comunidad de Madrid conmemora el Día Internacional del Libro (23 de abril) con una programación cultural llena de encuentros de autores, lecturas dramatizadas, debates, música o exposiciones, entre otras propuestas, para adoptar la lectura como una forma de vivir más despacio.

En este sentido se ha pronunciado el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, durante el acto inaugural de esta cita en la Real Casa de Correos, según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

En su intervención, el viceconsejero ha recordado que, en esta ocasión, esta cita cultural reivindica "el sencillo acto de leer como una forma de conectar con una vida menos acelerada, y más atenta a la belleza de los pequeños gestos cotidianos".

Junto a él, en el acto han mantenido un encuentro los escritores Luis Landero, Rosa Montero y Manuel Vilas, quienes han hecho un recorrido por las últimas dos décadas de sus carreras y han debatido, entre otros temas, sobre el presente y el futuro de la literatura.

Durante la conversación, Landero ha reivindicado este martes su pasión por la escritura, asegurando que "veinte años después" mantiene "la misma ilusión" con la que comenzó a escribir poemas con quince años.

Además, ha destacado que su entusiasmo por la literatura "no ha decrecido" y que cada mañana se acerca a la mesa de escritura "con la misma emoción que si fuera una cita de amor primeriza". "Me levanto todas las mañanas y me acerco a la mesa a escribir con la misma ilusión", ha manifestado.

En su turno, Montero ha recordado los últimos 20 años de su carrera como escritora. "Hace 20 años publiqué justamente 'Historia del Rey Transparente', que yo creo que fue la novela más ambiciosa que he hecho hasta ahora. Está claro que, salvo excepciones como Carmen Laforet y gente así, que son verdaderamente excepciones, las mejores novelas de los autores y autoras que más me gustan están hechas en una época madura", ha trasladado Montero.

La escritora ha definido el envejecimiento como "una putada", aunque ha identificado dos compensaciones principales: "Si te lo trabajas, te haces un poco más sabio" y "el ir envejeciendo con los amigos". Ha advertido que "la vejez, por sí sola, no te da la sabiduría" y que es necesario seguir aprendiendo y relacionando ideas.

Por su parte, Vilas ha destacado que los últimos años han sido "fundamentalmente" cruciales para su desarrollo como autor. "Yo soy de lento aprendizaje, me ha costado mucho aprender a escribir, y sin estos 20 últimos años, casi me quedaría sin obra", ha manifestado.

El autor ha reflexionado sobre el papel de la literatura como aliada frente al paso del tiempo, concluyendo que "conforme te vas acercando a lo inevitable, vas viendo que la literatura es tu única aliada verdadera para enfrentar todos los males que el tiempo te va a traer".

La Real Casa de Correos también ha sido escenario de una charla entre la escritora francesa Muriel Barbery, autora de 'La elegancia del erizo', con la periodista Inés Martín Rodrigo en la que han abordado la literatura como generadora de empatía. De su lado, Agustín Fernández Mallo, Jacobo Bergareche y Sabina Urraca han dialogado sobre la amistad y los vínculos que se tejen a través de los libros.

La jornada se cerró con un broche musical a cargo de la cantante Zahara y con la iluminación especial de la fachada de la sede del Gobierno regional para la ocasión, con frases de personas anónimas y escritores confesando por qué leen y por qué escriben.

Actividades para conectar con la lectura

Fuera de la Real Casa de Correos, la Noche de los Libros ha llegado a librerías, instituciones y también a las calles. Es el caso de la ruta urbana gratuita para conocer el Barrio de las Letras a través de un paseo literario por las huellas de escritores como Cervantes, Lope de Vega o Pérez Galdós.

En otro recorrido, la dramaturga María Folguera ha dirigido 'Un recorrido por Madrid' por los rincones de la ciudad ligados a la autora de 'Caperucita en Manhattan'.

Asimismo, la Cuesta de Moyano ha sido el escenario de A la caza de libros, una cacería de tesoros bibliográficos de la mano de David Uclés, escritor revelación del año, y Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta 2024.