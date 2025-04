El Espacio Inmersa de Barcelona acoge la mayor exposición del Titanic con 200 piezas originales

Pasear por la gran escalera del Titanic, tocar una pieza real del barco o sumergirte en una expedición virtual al fondo del mar sin salir de Barcelona, todo eso es posible en la nueva exposición del Espacio Inmersa. “Titanic: The Official Exhibition” ha abierto sus puertas para acercar al público a este famoso barco y su historia, ofreciendo la mayor exposición creada hasta el momento. “Es la única que contiene los 200 objetos originales, las recreaciones históricas, una película inmersiva que narra los últimos minutos del hundimiento y una sala de realidad virtual en formato metaverso”, anuncian desde la exposición.

Los 3.000 metros cuadrados que ocupa esta experiencia están repartidos en diferentes espacios, como si nos adentraremos en el barco original. Al inicio puedes pasear entre los camarotes de primera clase, ver la famosa gran escalera, conocer la vida de algunos de los pasajeros más ricos y observar los objetos personales rescatados del fondo del Atlántico. Más adelante, se encuentran los camarotes de tercera clase, donde también encontramos algunas de las historias de los pasajeros. Antes de llegar al trágico final del Titanic, pasamos por la sala de máquinas y los mensajes de alerta al avistar el iceberg. Tras ver una película inmersiva del hundimiento del barco, pasamos a descubrir qué paso después de este accidente y lo que se recuperó medio siglo más tarde.

Del Atlántico a Barcelona

Como ha remarcado la presidenta de RMS Titanic Inc, el recuperador legal de los restos del barco, Tomasina Ray, es la primera vez que los objetos procedentes del Titanic llegan a Barcelona. Desde piezas de la estructura del barco, a anillos y relojes, pasando por cubertería y candelabros, cada uno de los objetos explica la historia del Titanic y de sus pasajeros. Con el trabajo de recuperación y restauración de los restos, y exposiciones como estas, RMST busca “preservar la memoria del Titanic y de sus pasajeros”, en una carrera contrarreloj contra la fuerza destructiva del océano.

Esta exposición no solo recupera objetos materiales del barco, así como estructuras destruidas en la violencia del hundimiento, sino que muestra las vidas de los supervivientes y víctimas del Titanic. Al entrar, se otorga a cada visitante la tarjeta de embarque de uno de los pasajeros originales, con su historia, su número de camarote y sus acompañantes. Lo que no incluye la tarjeta es su destino, que quedará desvelado al final de la exposición.

Realidad Virtual en formato metaverso

Entre los aspectos más destacables de la exposición se encuentra la gran cantidad de objetos recuperados, sobre todo los personales, muchos de los cuales se encontraban en las maletas de los pasajeros. Todas las piezas se encuentran protegidas por vitrinas, excepto una, un pedazo original del barco, que se puede tocar. Saltando del pasado al futuro, Espacio Inmersa ofrece dos experiencias con tecnología puntera, una película inmersiva sobre el hundimiento del barco y las últimas comunicaciones con otros barcos; y una experiencia de realidad virtual en formato multiverso, en la que los visitantes entraran en una expedición a los restos del barco, y podrán pasearse por la cubierta del Titanic.

La exposición se ha inaugurado este abril y hay entradas disponibles hasta final de verano. ‘Titanic: The official exhibition’ es una coproducción de Layers of Reality, Proactiv Entertainment y Exhibition Hub, con la colaboración de RMS Titanic Inc y E/M Group.