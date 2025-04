Tiago Rodrigues disecciona el paso del tiempo en el amor en 'Cor dels amants' en el Teatre Lliure

Una pareja y dos versiones de su historia, de sus crisis y de su amor a lo largo del tiempo. El reconocido artista portugués Tiago Rodrigues, actual director del Festival de Aviñón, ofrece en el Lliure de Gràcia una nueva versión de 'Cor dels amants'. Se basa en su primer texto, escrito en 2007, una pieza polifónica sobre una pareja que amplió en 2020 para reflejar el efecto del paso del tiempo en su relación. La estrenó por primera vez en París y sube a escena en Barcelona en nueva producción del Lliure, con Joan Carreras y Marta Marco.

La experiencia de Tiago Rodrigues en Barcelona como director invitado para trabajar con actores catalanes ha sido muy positiva, según cuenta. “Cuando llevas una obra de gira y estás dos días en una ciudad no te enteras de mucho. En esta ocasión he tenido tiempo para disfrutar de la ciudad, para conocer su ambiente artístico, para pasear por la plaza del Diamant y acordarme de una obra que leí en mi juventud. Disfrutar de Sant Jordi ha sido otra experiencia”, afirma. “Vivimos de manera acelerada. Pero solo cuando tienes tiempo, pueden ocurrir cosas. Este trabajo en el Lliure me ha permitido profundizar en el trabajo con los actores”, dice encantado con Joan Carreras y Marta Marco, de quienes ha su talento y generosidad. "Su sensibilidad y experiencia me han hecho descubrir cosas del texto que aun habiéndolas escrito no sospechaba".

Joan Carreras y Marta Marco protagonizan ‘Cors dels amants’ de Tiago Rodrigues, actual director del Festival de Aviñón. / Marta Mas

Obra en dos fases

‘Cor dels amants’ es una pieza singular escrita en dos fases. Fue la primera pieza que escribió cuando ni siquiera imaginaba que se convertiría en un autor de referencia de la dramaturgia portuguesa. La amplió en 2020, unos tres lustros después dando continuidad al texto. Habla del amor de una pareja pero también del amor al teatro. La primera parte transcurre "en el presente, todo es muy inmediato, urgente". En la segunda, la que añadió, muestra cómo ese amor ha evolucionado, cambiado. “En ella el tiempo es más dilatado, pausado. El amor en esencia es el mismo pero es más sabio, tiene la experiencia de la vida acumulada. Es distinto pero igual”. La puesta en escena es sencilla, la clave es la complicidad y la fuerza de la interpretación. Requiere de actores muy sólidos que puedan transmitir todos los matices del texto. “Es importante reflejar cómo envejecemos y cómo se va transformando el amor con el paso del tiempo, cómo atraviesan los problemas de la vida y del mundo alimentados por el amor”.

Joan Carreras y Marta Marco protagonizan ‘Cors dels amants’ de Tiago Rodrigues, actual director del Festival de Aviñón. / Marta Mas

Joan Carreras y Marta Marco en ‘Cors dels amants'. / Marta Mas

Rodrigues no para. Tras estrenar ‘No yogurt for the dead’, inspirada en los últimos días de su padre en el hospital donde falleció, prepara su nueva pieza, ‘La distancia’, que verá la luz en el Festival de Aviñón este verano. “Se trata de una obra íntima de ciencia ficción. Se basa en el diálogo interplanetario entre un padre y una hija. Él se ha quedado en la Tierra, ella vive en Marte”, comenta. La acción transcurre en 2077. “Es un año simbólico, el que podría alcanzar si llego los 100 años”, comenta el autor de obras como ‘Catarina e a beleza de matar fascistas’ y 'By heart' y ' Bovary'. “Aunque algunas obras están más explícitamente inspiradas en mi vida que otras, todo lo que hago es personal, sea una obra sobre la muerte de mi padre o la adaptación de un texto de Eurípides. El teatro es mi manera de estar en el mundo, de intervenir en él. Tengo este privilegio. Elegí esta manera de estar en la sociedad”.