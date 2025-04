Rusia retira de sus bibliotecas los libros de Murakami y las novelas 'Jo confesso' de Jaume Cabré y 'El jersei' de Blanca Busquets

El semanario ruso Nóvaia Gazeta ha desvelado que Rusia ha retirado de sus bibliotecas las novelas 'Jo confesso' de Jaume Cabré y 'El jersey' de Blanca Busquets tras una investigación periodística. El medio de comunicación, que mantiene una línea crítica con el Kremlin, ha desvelado que al menos 120 títulos editoriales han sido retirados de las bibliotecas de las grandes ciudades, según ha adelantado el 3/24.

Entre los libros que ya no se encuentran en las estanterías de las bibliotecas figuran otros conocidos autores como el japonés Haruki Murakami o el estadounidense William Burroughs. También los superventas de "Yo confesso", de Jaume Cabré, y "El jersei", de Blanca Busquets.

Ha sido el periodista ruso Andrei Kalitin, actualmente en Barcelona, quien ha revelado este episodio de censura en el programa "Catalunya nit". También ha explicado que no se puede saber el motivo por el que se han retirado estas obras, ya que la versión oficial del Kremlin es que no existe censura en el país. Kalitlin ha asegurado que la retirada de los libros no se limita a un plan que afecta a las bibliotecas, sino que se ha hecho llegar una "lista negra" a las librerías.