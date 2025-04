La OBC se sube al tren para su gira en Francia, la más sostenible

La Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) se ha aliado con Renfe para realizar una pequeña gira en Francia. Esta mañana los 101 músicos de la orquesta han partido desde la estación de Sants en varios vagones hacia Lyon, ciudad a la que han llegado este mediodía sin problemas -no como en Rodalies- con tiempo para instalarse en el hotel situado justo delante de donde ofrecerán su primer concierto este viernes, en el Auditorium de Lyon. El sábado volverán a subir al tren para poner rumbo a Aix-en-Provence, donde por primera vez participarán en el Festival de Pascua que dirige Renaud Capuçon y en el que ofrecerán un concierto con el mismo programa en el Grand Théâtre de Provence.

Se trata de la gira europea más sostenible de la formación tras un acuerdo con Renfe que se enmarca en la potenciación del 'Tren de cultura', iniciativa para hacer accesible la cultura a toda la sociedad, y que a partir de ahora facilitará otros viajes terrestres de la orquesta.

Músicos de la OBC en el tren que les ha llevado a Lyon, este 24 de abril. / Àlex Recolons / ACN

El acuerdo se ha anunciado por megafonía antes de la salida del tren y se ha materializado con un apretón de manos en el andén de la estación, protagonizado por Isabel Balliu, gerente de L'Auditori, y Antonio Carmona, director de Cercanías y representante institucional de Renfe en Catalunya.

Tanto en Lyon, donde la OBC ya actuó hace 10 años, como en Aix-en-Provence, donde debutarán, Ludovic Morlot ha optado por un programa variado. Conjuga patrimonio catalán con obras de Hèctor Parra (Barcelona, 1976), uno de los compositores más destacados de su generación, con dos centenarios. Por un lado, el de Maurice Ravel, compositor francés de quien la OBC acaba de lanzar el segundo disco de la integral que está grabando. Y por el otro, el 'Concierto en fa mayor para piano y orquesta' de George Gershwin, una obra posterior a su famosa 'Rhapsody in blue', que interpretará el pianista francés Lucas Debargue.

Abrirá con el programa 'Alborada del gracioso' de Maurice Ravel -una pieza de sabor español orquestada 15 años después de su versión original para piano- para seguir con la obra de Gershwin. Después vendrá 'Constelacions de Joan Miró', dos pequeñas obras que la orquesta catalana encargó a Hèctor Parra, una pieza actual de inspiración pictórica que conecta con la última obra del programa 'Cuadros de una exposición' de Musorgski en versión de Ravel.

Las obras de Parra se estrenaron en Barcelona hace dos semanas y la OBC las interpretó también en su reciente paso por el Auditorio Nacional de Madrid. "Cuando vamos de gira tenemos muy en cuenta que somos embajadores de una cultura y de un patrimonio. Por más que me guste el gran repertorio, el valor de salir a tocar en nuevos lugares es ofrecer parte de lo que somos, de nuestra identidad. Es un 'must'. Por eso cuando vayamos a actuar en el Festival de Ámsterdam en verano interpretaremos la 'Sinfonía efímera' de José Río-Pareja, otro de los encargos que hemos estrenado en Barcelona. Y en Madrid, hace poco, a parte de Parra también interpretamos una obra de Gerhard. Es algo en lo que siempre insistió", ha asegurado el maestro en un encuentro durante el viaje en uno de los vagones del tren- En las giras de la próxima temporada tocarán obras de Miquel Oliu, en Alemania, y de Frederic Mompou, en el País Vasco. "Es algo que da un toque, que nos distingue de otras orquestas".

Regreso a casa para Morlot

Para Morlot esta gira es especial pues es la primera vez que viaja con la OBC a su tierra. "Tengo muchas ganas de compartir con el público francés el trabajo que llevo realizando desde hace tres años en Barcelona", ha asegurado el director que empezó en Lyon, donde nació, su carrera como violinista. El pianista Lucas Debargue considera "un privilegio formar parte de este tour que me permitirá debutar en el Auditorium de Lyon. En el Grand Théâtre d'Aix ya he actuado otras veces, muchas dentro del Festival de Pascua", ha señalado el intérprete que ha viajado con la comitiva.

Espera sorprender al público con el sonido de un piano diferente con un rango mayor que los habituales, un modelo especial de Stephan Paulello. No es ese modelo tan grande con el que grabó el disco de la integral de piano de Gabriel Fauré de tres metros de largo y 102 teclas. "Esta vez he preferido un modelo de 1,87 metros que no es tan enorme pero sí mayor que un Steinway. Es un instrumento magnífico, poderoso y con un sonido claro".

Para el solista cada concierto supone una aventura, en eso conecta con Morlot, otro aventurero. "Hay que estar abierto a lo impredecible cuando tocas porque cada concierto es diferente. La partitura puede ser la misma pero nunca es igual. Cada concierto es fruto de un momento compartido por gente diferente, con experiencias distintas y en etapas diferentes de su vida que unen fuerzas para ir todos en una misma dirección y crear algo juntos", ha destacado Debargue. "Por más preparados que estemos, nunca podemos saber cómo será el resultado final. Y eso me gusta, ese riesgo, esa espontaneidad es lo que más valoro de esta profesión".