Mal Pelo se amplía y rejuvenece con 'WE. Nosotros y los tiempos', su nueva coreografía

Pep Ramis y María Muñoz, alma de la histórica compañía de danza contemporánea Mal Pelo, regresan al Mercat de les Flors para estrenar una ambiciosa propuesta donde los veteranos e incansables intérpretes dirigen un grupo de 12 bailarines de diferentes edades. 'WE. Nosotros y los tiempos', habla de la ambivalencia del individuo y la comunidad. Estará en cartel del 24 al 27 de abril. En esta ocasión, más allá de sus colaboradores habituales, han contado con jóvenes con ganas de experimentar y desarrollar una carrera en el difícil mundo de la danza. El espectáculo se ha cocido a fuego lento principalmente en 'L'animal a l'esquena', el espacio que hace lustros Ramis y Muñoz montaron en Celrà (Gironès). Cuenta con una composición sonora de Fanny Thollot, colaboradora habitual.

'WE. Nosotros y los tiempos' parte de 'Separation', un poema de John Berger (1926-2017). "Desarrolla el principio básico del movimiento: caminar", dice Muñoz. Pero el fondo filosófico está empapado de ideas y sensaciones relacionadas "con los tiempos que vivimos", apunta y la ambivalencia entre el individuo y la comunidad. Ella y Ramis intentan reflejar las inquietudes de bailarines muy diferentes a través de sus cuerpos y expresiones.

Del poema de Berger, que colaboró con ellos en diferentes propuestas de la compañía como 'Testimoni de llops', 'He visto caballos' y 'Todos los nombres', emplean frases sueltas a nivel visual. Pero también lo reformulan de otras formas. "Nos gusta cómo está escrito y su contenido: habla de migración y desplazamiento, tanto a nivel literal como interior", apunta Muñoz. Es un poema que ya habían utilizado como banda sonora con la propia voz del autor recitándolo. "En esta ocasión es como si entráramos dentro del poema y jugáramos con él".

El hijo de Berger ha seguido de cerca el proyecto. "Nos ha dicho que a su padre le hubiera encantado su espectáculo." El escritor, crítico de arte y pintor británico, autor de libros como 'Mirar' y 'Un hombre afortunado' y Mal Pelo sintonizaban mucho. "Era un apasionado de la escucha, no le gustaba hablar de él y le apasionaba la juventud, conectar con ella". Es lo mismo que hacen en su última obra, escucharles y dar voz a nuevas generaciones de bailarines para crear algo diferente y reflejar del mundo en el que vivimos.

Potente equipo

"En escena hay 12 intérpretes y Pep hace de contrapunto", indica. Sus apariciones son puntuales "a veces son significativas por lo que dice, otras forman parte de la banda sonora". De los 12, tres -Zoltan Vakulya, Ona Fusté y Enric Fàbregas, fiel colaborador- ya estaban en su aplaudido 'Hilghlands', colofón de su interesante 'Bach Project'. Los otros son bailarines de entre 20 y 27 años que han contribuido a renovar la compañía: Arianna Bonacina, Luca Bologna, Paula Calveras, Milagros García, Jacob Gregersen, Alec Lechter, Martí Ramis, Paula Ramis y Sam Ramis. El legado de Mal Pelo está a salvo con ellos, especialmente con estos tres últimos que han heredado la pasión por las artes escénicas.

Tras 'Double infinite', un dúo que Pep y ella estrenaron en el TNC en 2023 tenían ganas de explorar el trabajo con un grupo grande pese a la dificultad que supone para hacer bolos. "En muchos países si no es en un festival importante y con recursos, este tipo de formatos no se los pueden permitir". 'WE. Nosotros y los tiempos' es una coproducción del Mercat de les Flors de Barcelona, Centro Danza Matadero de Madrid, El Canal Centre d'Arts Escèniques de Salt, Temporada Alta, Scène National du Sud-Aquitain, Scène Nationale Essone, Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). A Àngels Margrit, directora del Mercat, le gustaría que la pieza girara por Catalunya la próxima temporada.

Mal Pelo ha girado por casi todo el mundo en sus 35 años de existencia. Su experiencia se nota en sus trabajos, que conectan danza, teatro, vídeo y música de una manera orgánica. "Nuestro proyecto está hecho de deseos. Para construirlos, lo primero es imaginarlos", dice Muñoz. "Lo más importante es vivir el presente pero los planes de la compañía siempre miran a tres o cuatro años vista," dice Ramis.

Pep Ramis y María Muñoz, alma de la compañía Mal Pelo. / Victoria Rovira

Rondan los 60 y parecen empeñados a demostrar que la danza no tiene edad. "Combinamos cuerpos, energías y presencias diferentes. La manera de ver y cohabitar la escena es distinta. Poder combinar estas visiones y maneras es fantástico. A veces es difícil de conjugarlo todo pero tiene un potencial enorme. Crear un lenguaje común que nos englobe, esa aceptación de cuerpos diversos, ha sido el gran reto", dice Ramis. En ese nuevo espectáculo "todos somos nosotros, no van los jóvenes por un lado y el resto, por otro. Cohabitamos."