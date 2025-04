Inma Rubiales, escritora: "Debemos permitirnos ocupar espacios y hacer ruido, aunque eso moleste"

Ya desde pequeña, cuando escribía en sus libretas de pentagramas, Inma Rubiales (Almendralejo, 2002) sabía que albergaba una pasión por la escritura que a día de hoy ha sabido explotar y que disfruta a diario. Nos dio títulos como 'Hasta que nos quedemos sin estrellas', 'El arte de ser nosotros' o 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto' (Planeta), con los que se consolidó como una de las voces más leídas del género y afianzó (y aumentó) esa comunidad de lectores que la seguían desde que escribía sus historias en una plataforma 'online'. Este marzo publicó 'Nuestro lugar en el mundo', una novela romántica protagonizada por dos compañeros de piso que no tienen más remedio que aprender a convivir… y quizá algo más. Y este Sant Jordi se ha colado en la lista de libros más vendidos en la categoría de literatura infantil y juvenil.

Empezó en Wattpad y ahora publica para grandes editoriales. ¿Cómo lleva el hecho de ser referente para tantas jóvenes lectoras?

Es muy fuerte. A veces todavía no lo proceso del todo. Hace poco fui a un concierto y estuve dos horas haciéndome fotos con lectoras antes de que empezara. Me vino incluso una persona de seguridad a pedirme que parara. Y cuando me iba del concierto corriendo detrás del Uber había chicas que me seguían. Cuando llegué al hotel, me quedé pensando: "¿en qué momento mi vida se convirtió en esto?"

¿Se siente con una responsabilidad especial al escribir para un público joven?

Sí, claro que la siento. Aunque yo no escribo para educar, escribo para entretener, creo que toda ficción deja algo en quien la consume, sobre todo cuando estás en una etapa como la adolescencia, en la que estás empezando a conocerte y no tienes las cosas claras. Me preguntaron una vez si me autocensuraba al escribir relaciones románticas tóxicas, por el tipo de lectoras que me leen. Y la respuesta es no. No necesito censurarme porque para mí el amor no es control ni celos ni manipulación. Así que lo que transmito no es un mensaje forzado, son mis propios valores. Escribo sobre lo que me llena. Los personajes son muy míos, y eso conecta con la gente, porque lo sienten sincero.

¿Cómo lleva esa dualidad entre la cercanía con las lectoras y la presión de ser un modelo para muchas de ellas?

Bien porque no termino de creérmelo. Sigo teniendo miedo antes de cada firma, sigo trabajando muchísimo en cada libro, en cada detalle con la editorial. Soy muy perfeccionista. Creo que si estoy aquí es por mi trabajo, y si dejo de esforzarme, quién sabe dónde estaría mañana. Por eso no doy nada por sentado.

La protagonista de la novela se siente constantemente presionada y obligada a reprimirse. En la dedicatoria menciona algo sobre eso. ¿De dónde surgió?

Pues justo viene de algo muy concreto. Fui al concierto de Taylor Swift en Lisboa y me impactó ver cómo muchas chicas que estaban fuera del estadio intercambiando pulseras, cantando y bailando, eran ridiculizadas. Se hablaba de ellas como si fueran histéricas. Y pensé: "¿por qué molesta tanto que las chicas jóvenes sean felices?" Todo lo que nos gusta a nosotras parece que es de segunda categoría: Taylor, One Direction, Justin Bieber, la literatura juvenil... Y ahí nació Nora. Ella es muy fan, muy intensa, muy sensible. Pero ha crecido escuchando que tenía que ser menos. Mi intención con este libro era decirles a todas las chicas que pueden ser muy mucho si quieren. Que ser sensible no es malo. Que ser fan de cosas es divertido. Y que debemos permitirnos ocupar espacios y hacer ruido, aunque eso moleste.

En sus firmas de libros crea precisamente esos espacios. Un lugar donde no hay juicio.

Sí, es algo que me hace muy feliz. En la firma de Madrid, por ejemplo, presentamos la novela en un teatro, pusimos un DJ, y mientras yo firmaba en el palco, veía a varias chicas abajo bailando, cantando, disfrutando juntas aunque no se conocieran de nada. Solo unidas por la música y los libros. Y pensé: esto es una comunidad. Un lugar seguro. Me emocionó muchísimo.

Este Sant Jordi será el cuarto que viene. ¿Cómo lo vive?

¡Sí, el cuarto ya! El primero fue el del diluvio universal, fue una primera impresión bastante curiosa. Pero también fue muy especial porque llegué sin conocer a nadie y de pronto compartías hotel con autores súper conocidos que venían empapados. Fue la forma más rápida de entrar en confianza (ríe). Este año tengo siete u ocho horas de firmas, pero aunque acabe agotada, sé que acabaré feliz. Porque vienen chicas con los libros subrayados, llenos de post-its, con dibujos, con regalos. Es muy emocionante. Y es precioso ver que los que leen son jóvenes.

¿Cómo ve la comunidad lectora joven que está creciendo ahora en torno a ti y otras autoras del género?

Es precioso. Me encanta ver a tanta gente joven leyendo con pasión y me parece súper interesante cómo las redes sociales han revolucionado la lectura, sobre todo entre los jóvenes. Ya no es solo leer tú sola en tu casa, ahora se comparten frases por Instagram, se hacen lecturas conjuntas, se comentan por videollamada... Me parece algo muy bonito y muy especial. Está llenando de vida la lectura y está haciendo que mucha gente joven se anime a leer. Es muy irónico, porque siempre se decía que los jóvenes no leían porque estaban con el móvil… y ahora resulta que están leyendo gracias al móvil.

Hablemos de los personajes. Luca, por ejemplo, venía de un libro anterior donde no era precisamente el más querido. ¿Cómo fue el reto de convertirlo en protagonista en 'Nuestro lugar en el mundo'?

¡Muy difícil! (ríe). Luca era casi antagonista en 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto', y ahora tenía que ganarse no solo la confianza de los personajes del libro, sino también la de los lectores. Que alguien que fue un poco imbécil, dicho suavemente, se convierta en alguien a quien quieras... fue un reto. Pero creo que se lo gana rápido. Muchas chicas me han dicho que ya les gustaba desde el primer libro. ¡Ojalá lo hubiera sabido antes!

¿Y con Nora?

Fue complicado también. Una lectora beta me dijo que no reconocía a la Nora alegre del libro anterior. Que ahora estaba más apagada, más cínica, más borde selectiva, como digo yo. Me dio un poco de crisis. Empecé a releer, a meter exclamaciones en sus diálogos para hacerla parecer más feliz. Hasta que me paré y pensé: no puedo forzarla a ser quien no es. A lo mejor esta Nora está más rota por dentro de lo que parece. Y entendí que, igual que en la vida, hay personas que son alegría pura hacia afuera, pero por dentro tienen su tristeza. Me reconcilié con eso. Dejé que Nora me contara su historia sin forzarla.

A parte del romance, en la novela trata temas muy duros como el alcohol, las expectativas, el sentimiento de no pertenecer…

Sí, me gusta partir de una premisa divertida que enganche y, a partir de ahí, meterme en temas más profundos. Que haya humor, pero también momentos para llorar, para reflexionar y frustrarse. Me gusta construir ese puzle emocional.

También está llena de clichés que adoras. ¿Fue una decisión consciente añadirlos en la novela?

¡Sí, totalmente! (ríe). El 'fake dating', las bandas de música, el 'found family', compartir piso… Me encantan. Y esta novela fue mi oportunidad para jugar con todo eso. La disfruté muchísimo, aunque fueron meses de muchas horas de escritura. Pero me gusta tanto lo que hago que incluso cuando acabo de escribir, y son las tantas de la noche, tengo ganas de seguir. Es como que no quiero salir del universo.

Eso que muchos autores llaman la parte solitaria del proceso, para usted parece un refugio.

Sí. Para mí no hay soledad sufrida. Es soledad escogida. Me encanta estar en mi habitación, escribir, vivir con mis personajes. Y creo que a los lectores nos pasa eso también. Nos gusta estar con nosotros mismos. Es nuestro lugar seguro.

Ha hablado de esa presión y de no escribir por inercia. ¿Le da vértigo haber empezado tan joven y haber publicado tanto?

A veces sí. Pero también lo disfruto muchísimo. Cuando terminé esta última novela ya tenía mil ideas para lo siguiente. No sé si siempre escribiré romance 'young adult', igual evoluciono al 'new adult', a la fantasía… Empecé muy joven, así que me quedan muchos años por delante. Lo que tengo claro es que voy a seguir escribiendo siempre.

¿Y qué hay de lo que viene ahora? ¿Seguirá explorando este universo o abrirá una etapa nueva?

Nunca digas nunca. Pero de momento, lo siguiente que tengo en mente es algo completamente nuevo. No me gusta escribir una historia solo porque la anterior ha funcionado. Soy muy consciente del cariño que la gente le tiene a los personajes, y me daría mucha rabia arruinarlo por forzar algo que ya no siento. Si algún día vuelvo a este universo, será porque de verdad lo necesito contar.