Xavier Bosch, el escritor más vendido en Sant Jordi: "'Diagonal Manhattan' es una invitación a darnos cuenta de que en la vida no todo es trabajo"

Asegura Xavier Bosch (Barcelona, 1967) que desde que publicó ‘Algú com tu’ hace ya una década, el amor ha sido el motor de su escritura. El amor y, añade, “los sentimientos, el asomarse al interior de las personas”. “Al final, la vida va de muertes y amores; de vivir la felicidad y la belleza con tanta plenitud como nos deje la salud”, recita. De ahí surge, una vez más, su magia. “Una galería de amores posibles, imprevistos, furtivos y escondidos”, resume. O, lo que es lo mismo, ‘Diagonal Manhattan’ (Columna; Destino en castellano), novela con la que el escritor y periodista se sumerge en los claroscuros de las agencias de publicidad y en las turbulencias de las relaciones amorosas. Creativos ingeniosos, eslóganes centelleantes y tejemanejes por debajo de la mesa. “Fiesta&Siesta”, “Una Celta, con mucho gusto” y “Te cambiará la vida”. Campañas de altura y sábanas revueltas a uno y otro lado del charco.

¿Un ‘Mad Men’ a la catalana con epicentro en Tuset Street? En parte sí, aunque el año es aquí 1989 y la narración va y viene de Barcelona a Nueva York para seguir los pasos de una joven a la que su padre, socio de una de las agencias más exitosas de la capital catalana, envía a Manhattan para trabajar a las órdenes de una reconocida publicista que únicamente emplea a mujeres.

La publicidad es la vida mejorada: en 20 segundos te genera un problema y te da solución. Y además, te lo explica de una forma bonita”

A partir de ahí, la vida. Retorno a Columna tras ese desvío por los dominios de Univers que fue '32 de març' y vía libre para barrer una vez más en Sant Jordi. De momento, el libro llega este miércoles a las librerías con una tirada inicial de 40.000 ejemplares sólo en catalán. En caso de necesitar un empujón publicitario, sugiere, los creativos que pululan por la novela podrían vender 'Diagonal Manhattan' como "una invitación a las segundas oportunidades y a darnos cuenta de que la vida no todo es trabajo". La campaña completa, ya puestos, quizá habría que encargársela a la Iglesia, de quien uno de los personajes asegura que no tienen rival a la hora de pergeñar eslóganes. "Desde la cruz, que es el mejor logo, hasta el relato, que es la Biblia, el plan de marketing de la Iglesia era imbatible. Luego han tenido algunas lagunas que han hecho que el tema se tambalee, pero ciertamente funciona, y todavía hay gente que reza cada día en el Vaticano para que el Papa no se muera", ilustra.

Problema y solución

La publicidad, defiende Bosch, es la rama más luminosa de la comunicación. “Es la vida mejorada -asegura-. En 20 segundos te genera un problema y te da solución. Y además, te lo explica de una forma bonita”. Periodista de formación, no considera el autor de ‘La dona de la seva vida' que haya cambiado de bando, menos aún que se haya pasado al lado oscuro. Simplemente, relativiza, se ha asomado a un mundo que, a diferencia del de la información pura y dura, permite un grado notabilísimo de creatividad. “Al fin y al cabo, siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo: cómo contar una buena historia de forma condensada”, explica.

Abreviando mucho, ‘Diagonal Manhattan’ sería la historia de una joven, Edda Leveroni, que empieza a preguntarse si su vida realmente le pertenece y acaba buscando respuestas en los despachos de Manhattan, las casas ajardinadas de Elizabeth Street y la piscina de un selecto club privado. El año, ese 1989 de efervescencia preolímpica y notables sacudidas geopolíticas, tampoco es casual. “Fue la década de oro de la publicidad en Barcelona y, sobre todo, el año en que cayeron algunos muros en el mundo, como el de Berlín, mientras otros aún estaban muy lejos de caer. La homosexualidad, por ejemplo, aún estaba en la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y vivir siendo homosexual o travesti públicamente era un problema tanto en Barcelona como Nueva York. Tampoco ha pasado tanto tiempo, y me preocupa que haya gobiernos y movimientos, el conservadurismo y la ultraderecha, que quieran volver a aquellos tiempos. Es lo que estamos viendo con Trump diciendo que sólo hay dos géneros, hombre y mujer, y se acabó", explica.

Mary Wells Lawrence fue la primera mujer directora general de una empresa que cotizó en la Bolsa de Nueva York y la primera que recibió un león de San Marcos en el Festival de Cannes de Publicidad. ¡Y lo recibió en 2020, cuando tenía 92 años”

Masculina y masculinizada

La reflexión de Bosch responde a uno de los romances de la novela y a esa doble moral que los estadounidenses han perfeccionado con esmero y dedicación. "Si buscáramos en la vida de todos los que rodean a Trump en la Casa Blanca, seguro que habría algún titular a cinco columnas que les podría arruinar la vida. J. Edgar Hoover, que fue director del FBI durante 48 años, perseguía a homosexuales y luego iba vestido de mujer a las fiestas privadas de Nueva York", apunta.

La publicidad, aseguraba el novelista, es la rama más luminosa de la comunicación, pero también “una profesión muy masculina, muy masculinizada”. Un trabajo en el que mujeres como Carolyn Davidson, creadora del logo de Nike, o Mary Wells Lawrence, ideóloga de la campaña ‘I Love New York’, han acabado relegadas a páginas menores de la historia de la creatividad.

De ahí que ‘Diagonal Manhattan’, asegura Bosch, quiera ser una reivindicación de las mujeres publicistas y de sus esfuerzos por “romper techos de cristal en un momento y en un sector que no era nada fácil”. “Mary Wells Lawrence fue la primera mujer directora general de una empresa que cotizó en la Bolsa de Nueva York y la primera que recibió un león de San Marcos en el Festival de Cannes de Publicidad. ¡Y lo recibió en 2020, cuando tenía 92 años”, ilustra Bosch.