Barbie Ferreira, dominatrix en 'Euphoria' y nueva luz del cine 'indie', descorcha el BCN Film Fest

El regreso de 'Euphoria', que volvió a empezar a rodarse en febrero, será recibido como un acontecimiento, pero la serie no será lo mismo sin Kat Hernandez, esa escritora de 'fan fiction' convertida en dominatrix después de que se filtre un vídeo sexual de ella. A eso se le llama revertir un problema. Cuando pregunto a la actriz y modelo Barbie Ferreira por su icónico personaje y su trabajo en la creación de Sam Levinson, se muestra orgullosa: "Crecí viendo cosas como 'Skins', 'Degrassi: La nueva generación'… Series 'teen' que capturan un momento. Y creo que con ella se logró lo mismo. Creo que las próximas generaciones podrán recuperarla para saber cómo era ser adolescente en esta época, o al menos hasta cierto punto, porque claro, está todo ficcionalizado y llevado un poco al extremo".

En lugar de preguntar directamente "¿por qué se fue de la serie?", busco una opción algo más sutil: "¿Tenía ideas sobre Kat que cree que no se oyeron?". Pero nada, no funciona: no es explícita sobre lo que pasó entre bambalinas. "Simplemente pensé que era hora de marcharse. Todos llegamos a la conclusión de que era el momento de que Barbie se fuera. Y todo en orden. Con una serie, cada dos años estás forzada a volver, mientras que ahora soy una trabajadora autónoma que puede elegir todo el tiempo lo que hace". Por ejemplo, protagonizar y producir 'Un 'like' de Bob Trevino', película inaugural del último BCN Film Fest, emotivo mano a mano con John Leguizamo en el que tiene la oportunidad de demostrar su amplio espectro expresivo.

La audacia de la esperanza

En la película de debut de Tracie Laymon, Ferreira interpreta a Lily Trevino, una veinteañera insegura y solitaria a la que su dudoso padre ha dejado de lado. Mientras busca una reconexión vía Facebook, entabla amistad con el Bob Trevino equivocado (John Leguizamo), un jefe de obra con extra de empatía y ganas de cuidar. "Cuando leí el guion, me conmovió profundamente", explica Ferreira. "Quedé muchas, muchas, muchas veces con Tracie para hablar sobre nuestras pérdidas y nuestros abandonos [el padre de la actriz dejó a su familia atrás poco después de nacer ella] y cómo todas estas cosas han influido en todo lo que hemos hecho y en quiénes somos como personas".

Lily habla de Leguizamo como "una leyenda" y "un ángel". Esto último le hace ideal como coprotagonista de una película que es necesaria apología de la ternura. "Es una obra, creo, radical en su simplicidad y en el mensaje que transmite. A la gente suelen gustarle cosas que son un poco más negativas o procaces. Nosotros nos hemos atrevido a hablar de esperanza en un tiempo de desesperanza".

Con Charli XCX

Aunque siempre quiso actuar, Ferreira encontró trabajo antes como modelo 'plus size' de American Apparel. "Recuerdo haber dicho a la marca: ‘Quiero ser modelo, pero si sale algo de actuación, necesito irme'. Lo que no pasó durante muchos años, así que sin problemas [ríe]". Vuelve a vestir ropa de ellos en la película 'Mile end kicks', en la que hace de crítica musical en la Montreal de 2011. Los más melómanos queremos verla ya, igual que 'Faces of death', especie de película maldita (se rodó en 2023 y seguimos esperando) en la que comparte reparto con Charli XCX.