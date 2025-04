Persiguiendo el misterio de la vida eterna con Javier Cercas en Sant Jordi

Avalanchas de abrazos, olor de multitud e incluso alguna alusión sesgada a que la divina providencia también entiende de márketing. Todo eso ha rodeado a las firmas que Javier Cercas ha estampado este Sant Jordi por ‘El loco de Dios en el fin del mundo’. Y es que se te muera un papa en plena campaña de Sant Jordi , con un libro que entre otras cosas es también un retrato nada complaciente pero al final entregado del sumo pontífice, ha sumado a favor de un autor que, por otra parte, no necesita ayuda del más allá para vender.

Se mire por donde se mire, este Sant Jordi, convertido en coda de la semana santa y del más atípico ciclo papal, tiene tintes espirituales. En Balmes, la librería religiosa más antigua de la ciudad, constatan que el último libro del papa Francisco, ‘Esperanza’, una autobiografía “muy amena” aparecida en enero, se encuentra entre los más vendidos. Lo mismo ocurre con un raro ensayo, ‘La supraconciencia existe’, del octogenario doctor Manuel Sans, que lleva 30 semanas en las primeras posiciones del ránking prometiendo una certificación empírica de la vida eterna gracias a la aplicación de resonancias magnéticas efectuadas a personas con experiencias cercanas a la muerte. Sanz, muy ufano frente a los lectores, dice estar leyendo él mismo el libro de Cercas, al que califica de “gran escritor y ateo”, y rememora cómo el pasado enero tuvo una larga conversación con el pontífice sobre el contenido de su libro.

La vida eterna

El libro de Cercas, es sabido, se sustenta en una pregunta que a modo de mantra se desarrolla a lo largo del libro y que, precisamente, está relacionado con la vida eterna: “¿Cuando muera, mi madre podrá ver a mi padre, también fallecido?”. La muerte de Francisco parece haber añadido un colofón al ya emotivo y memorable final escrito por Cercas. Pero claro, no habrá ningún añadido. “El final que he puesto -asegura el autor- no puedo superarlo, porque no lo he escrito yo, lo ha escrito la realidad. Es el que es. Eso es lo que ocurre cuando se hacen novelas sin ficción”.

Es consciente el autor de ‘Soldados de Salamina’ de que su libro va a servir de referencia obligada para interpretar el papado de Francisco. “Prefiero que se interprete su figura desde mi libro que desde otros lugares, sobre todo después haber leído todo tipo de disparates sobre él en los obituarios”. Niega haberse dejado seducir por el líder de quien no nos ahorra de sus errores -sus declaraciones tras la masacre de ‘Charlie Hebdo’, por ejemplo- pero señalando todos sus aciertos y voluntades–“muchos de ellos insuficientes”-, llegando, asegura, allí donde nadie dentro de la Iglesia Católica se había atrevido a llegar.