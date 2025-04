Marc Marginedas, un corresponsal de guerra "abrumado" por Sant Jordi

Marc Marginedas asegura que se siente “abrumado”. Con su primer libro, ‘Periodismo en el campo de batalla’, publicado en 2012, ya tuvo un primer vislumbre de lo que supone ser autor el día de Sant Jordi, pero aquella experiencia, señala, no es para nada comparable a lo que está viviendo este año de la mano de ‘Rusia contra el mundo’ (Península), un documentadísimo y aterrador ensayo sobre la peligrosa deriva del régimen de Vladímir Putin y su papel como principal agente de desestabilización del orden mundial. “Me sorprende muchísimo , y al mismo tiempo me produce una gran satisfacción, ver el interés que despierta el libro, sobre todo teniendo en cuenta que España es un país que ha vivido supuestamente lejos de la órbita de influencia rusa”, apunta.

El Sant Jordi de Marginedas, como casi todos sus días, empieza en el gimnasio. De ahí, corriendo a la primera sesión de firmas, frente al edificio que aloja la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Es una manera de honrar el oficio al que el autor ha dedicado gran parte de su vida, casi siempre desde las páginas y la web de EL PERIÓDICO. La primera dedicatoria, despachada antes incluso de la hora programada para el inicio de las firmas, se la llevan Alfredo y Lidia, un matrimonio de Pallejà que se confiesa seguidor de las crónicas de Marginedas “desde hace mucho tiempo” (Alfredo adquirió el hábito de leer la prensa diaria a los 14 años y no lo ha abandonado desde entonces, dice).

La Rusia real

A partir de ese momento, los encuentros con lectores mantienen un ritmo constante. A todos ellos, Marginedas les pregunta si les interesa Rusia. Las respuestas son casi siempre afirmativas, aunque también hay estimulantes sorpresas. “Me interesa todo lo que no sé, y de este tema la verdad es que no sé mucho”, le comenta una chica joven llamada Vadinia (“parece un nombre ruso, pero es cántabro”, explica). Marginedas firma con un bolígrafo Cross plateado con sus iniciales grabadas, regalo de la también periodista (y amiga) Maria Alba Gilabert, con quien compartió trinchera como corresponsales de guerra. La dedicatoria es casi siempre la misma: “Para X, un libro sobre LA RUSIA REAL en este momento crítico de la historia”. Las mayúsculas de ‘LA RUSIA REAL’, apunta el autor, “son importantes”.

De vez en cuando, se producen apariciones inesperadas. Por ejemplo, la de Mariano Rigau, que fue profesor de Filosofía de Marginedas cuando este cursaba COU. “Tuvimos un cierto contacto por correo electrónico después de mi secuestro [el periodista fue secuestrado por Estado Islámico en septiembre de 2013 y pasó 178 días de cautiverio], pero hacía como unos 25 años que no nos veíamos”, relata emocionado el autor de ‘Rusia contra el mundo’. Rigau recuerda que ya en su época de estudiante Marginedas era “un chico con muchas inquietudes, muy interesado en la historia, en las cuestiones sociales y en la política”. Hay vocaciones que no se extinguen nunca.

Profesores, periodistas, activistas

No es el único docente que se acerca para felicitar a su antiguo pupilo y pedirle una dedicatoria. Poco después, ya en la parada de la librería Altaïr en la ‘superilla’ de paseo de Gràcia, se produce la visita de José Antonio Paz, que fue profesor de Educación Física de Marginedas en el colegio de los Sagrados Corazones de Sarrià. “Siempre he guardado un buen recuerdo de él y he seguido su trayectoria como periodista”, asegura.

También abundan durante la jornada los encuentros con otros periodistas -incluidos varios compañeros y excompañeros de este diario- y con civiles que llevan su afición a los asuntos eslavos a cotas cercanas al activismo. Como Pily Martín, que comparece luciendo en su cazadora tejana un vistoso parche de la Brigada Azov y lanzando invectivas contra el militar y escritor Pedro Baños. “Es que está muy implicada en la causa ucraniana”, comenta Marginedas, antes de fantasear con el bien que le haría a la sociedad rusa una fiesta como Sant Jordi. "Tienen que cambiar tantas cosas para que pase algo así...", suspira.