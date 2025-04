Lola Índigo cancela su concierto en Cornellà entre acusaciones cruzadas con el Ayuntamiento

No habrá concierto de Lola Índigo en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat. Al menos no el que estaba previsto, y llevaba 20.000 entradas vendidas. La oficina de representación de Lola Índigo, GTS Management, ha confirmado la cancelación del concierto que la artista tenía previsto ofrecer el próximo 12 de julio de 2025 en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat. El motivo: las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de la localidad, que limita a un evento no deportivo mensual en el estadio (ya ocupado en julio por un concierto de Robbie Williams programado para el 5).

En un comunicado, publicado en redes sociales, GTS ha expresado su sorpresa y pesar por la situación y ha lamentado "tener que aclarar determinadas declaraciones que no concuerdan con lo ocurrido". Según explican, desde el primer momento se actuó con “total rigor y profesionalidad”, colaborando con el Ayuntamiento y las entidades implicadas en la explotación del recinto. Añaden que se llegó a un acuerdo de cesión del estadio semanas antes del anuncio del evento.

Por su parte, Cornellà podría emprender acciones legales contra Lola Índigo por sus declaraciones en 'El Hormiguero', donde aseguró que el consistorio había prohibido la celebración de su concierto. El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, afirmó que esas declaraciones de Lola Índigo son "inciertas, injustificadas y fuera de lugar", y por este motivo "contempla emprender acciones legales".

En el programa 'El Hormiguero' emitido el pasado lunes, la artista aseguró que "no nos quieren dejar hacer el concierto", en alusión al Ayuntamiento de Cornellà. "La realidad es que tenemos 20.000 entradas vendidas a día de hoy, son 20.000 personas que han elegido con su sueldo y su vida vernos en Cornellà. Y está pasando que el alcalde de Cornellà ha decidido que no quiere hacer más de un concierto al mes, y ese mes está Robbie Williams", añadió la cantante.

Un concierto al mes

"El Ayuntamiento mantiene un acuerdo con el club RCD Espanyol según el cual, una vez finalizadas las competiciones deportivas, solo se puede programar un acontecimiento no deportivo al mes en el estadio. Para el mes de julio, ya estaba previsto y autorizado el concierto de Robbie Williams para el día 5. En consecuencia, no se podía autorizar ningún otro espectáculo similar durante este periodo", explica el comunicado.

De este modo, Cornellà ofreció a la promotora y al equipo de la cantante la alternativa de celebrar el concierto durante el mes de junio, una propuesta que no fue aceptada, por lo que "desde hace meses se sabía que no sería posible llevar a cabo el concierto el mes de julio".

En el comunicado, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha explicado que no cree "que los ciudadanos del barrio del entorno al campo del RCD Espanyol tengan menos derechos que los que viven alrededor del Bernabéu".