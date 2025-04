Las historias de los lectores: "Es la tercera vez que venimos desde Madrid, nos encanta Sant Jordi"

Además de los libros y las rosas, los otros protagonistas de Sant Jordi son los lectores ávidos de literatura, que desde primera hora de la mañana han formado colas en Barcelona para conseguir las firmas de sus ídolos literarios. Algunos de los más mayores se han pedido el día libre para conseguir pasar unos minutos con escritores como Pilar Eyre y Milena Busquets, mientras que los más jóvenes han faltado a clase (muchos con el permiso de sus padres) para conocer a autores como Inma Rubiales y el fenómeno infantil del SX3, Titó.

“Milena siempre me ha gustado mucho, tiene una forma de escribir muy clara, muy feminista y muy de mujer”, explica esta fan de Milena Busquets. / Jordi Otix / EPC

Con ojos de mujer El libro que ha acompañado últimamente a esta fan de Milena Busquets, Carmen, de 56 años, que celebra su cumpleaños en Sant Jordi, es ‘También esto pasará’. En especial, uno de los fragmentos que tiene subrayado y señalado para leerle a la autora: “Durante un tiempo, el cuerpo de Óscar fue mi única casa, el único lugar del mundo. Luego tuvimos un hijo y luego nos conocimos”. “Milena siempre me ha gustado mucho, tiene una forma de escribir muy clara, muy feminista y muy de mujer”, explica la lectora, que ha encontrado en ella una conexión en un momento en el que “ser mujer es muy complicado”.

Esta fan de Alice Kellen se ha saltado las clases para conocer a una de sus autoras favoritas. / Jordi Otix / EPC

Una falta al instituto justificada Claudia, de 14 años, se ha saltado el instituto este miércoles para llegar a las ocho de la mañana a la cola de firmas de la escritora Inma Rubiales (que acumulaba una larga fila desde primera hora) y después conseguir la de Alice Kellen. “Me gusta mucho leer romance y ‘romantasy’”, explica la adolescente, acompañada de su madre y su abuela, que adora devorar libros. “Tiene dislexia y le va muy bien leer. Es un 10 en comprensión lectora. Por eso he permitido que haga ‘campana’”, justifica, por su parte, la madre.

La prensa del corazón en clave feminista es lo que ha llamado la atención de esta fan de las Mamarazzis, Sonia. / Jordi Otix / EPC

Una mirada feminista La prensa del corazón en clave feminista es lo que ha llamado la atención de esta fan de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. La joven se ha acercado a la firma de libros de ‘La xona d’or’, de Laura Fa y Marta Pontnou, para conocer a las autoras y poder conversar con ellas. “En todos estos géneros periodísticos más populares también tiene que haber una mirada más feminista”, manifiesta. “La prensa del corazón no me gusta, pero me interesa saber cómo van estos temas, también para distraerme porque son bastante desinhibidas”, explica.

Titó i John C firman libros y láminas a los más pequeños. / Marc Asensio Clupés / EPC

Titó y las nuevas masculinidades El pequeño Martí tiene solo tres años y es fan de Titó, el fenómeno del SX3 de 3Cat. "Como familia monoparental, que crío sola, me encanta que él tenga como referentes masculinidades como John C. y el Titó", explica Sara Barrera, la madre del menor. "Son personas divertidas, que cuidan, que se equivocan, que no son la masculinidad que salva el mundo, sino que se quieren, son cariñosos. Son unos referentes muy necesarios y poderosos de la amistad entre dos personas", defiende.

Sergi, un fan de Pilar Eyre, vecino de Sarrià, donde transcurre su última novela. / Marc Asensio Clupés / EPC

Conexión con Sarrià Sergi, fan de Pilar Eyre, ha conectado con el escenario que ofrece su novela más reciente, ‘Señoras bien’, por sus referencias explícitas a barrios de Barcelona como Sarrià y Sant Gervasi, donde él creció. “Hay una especie de cordón umbilical con lo que explica y las cosas que he vivido a mi alrededor”, asegura. Y es que su admiración por la escritora va mucho más allá de lo que muestra ella como profesional: “La esencia de la persona a veces es más importante que los escritos. Hay personas que tienen alma y otras que no, ella creo que sí que la tiene”.

Manel Vidal firma su libro "La passada a l'espai" durante la Diada de Sant Jordi. Elías es un fan suyo que escucha La Sotana desde Berlín, donde vive. / Marc Asensio Clupés / EPC

Un humor único Manel Vidal acumula una de las colas más largas de Sant Jordi. “Suelo seguir ‘La sotana’ cada semana, también desde el extranjero, porque vivo entre Berlín y Barcelona”, confirma Elías, que, siempre que el trabajo se lo permite, intenta pasar la diada en Catalunya. De Vidal le gusta “su humor irónico, muy cáustico”. “Yo también tengo un poco de eso y me identifico con él. También creo que en La Sotana son un buen grupo y están compensados los unos con los otros”, apunta el seguidor del pódcast.

Alberto ha querido regalarle a María el libro ‘También esto pasará’ de Milena Busquets. / Jordi Otix / EPC

Madrileños que vienen a Barcelona por Sant Jordi Alberto ha querido regalarle a Maria el libro ‘También esto pasará’ de Milena Busquets después de leerlo y verla a ella representada. “Me gusta la alegría que emana el propio libro, esa lucidez, la ubicación en Cadaqués y esa luz que tiene el libro. Lo identifico mucho con ella”, explica este joven madrileño refiriéndose a su acompañante. La pareja ha viajado desde la capital este miércoles expresamente para pasar el día en Barcelona. “Es la tercera vez que vengo, me encanta Sant Jordi, me encanta leer y ver los escritores”, asegura.

Pilar Eyre firma "Señoras Bien" durante la Diada de Sant Jordi. / Marc Asensio Clupés / EPC