Mona Kasten se aleja de 'Maxton Hall' y saca brillo a su lado fantástico con 'La princesa encantada'

A sus treinta y pocos, Mona Kasten se ha consolidado como la autora de juvenil más leída de Alemania. Sus historias han seducido a más de 4,5 millones de lectores en todo el mundo, y en España ya supera los 210.000 ejemplares vendidos. La trilogía 'Save Me', su obra más exitosa, ha cobrado una nueva vida gracias a su adaptación en formato serie para Prime Video, 'Maxton Hall', que ha hecho historia como la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma. De hecho, el impulso de la saga llegó tres años después de su publicación, cuando la fuerza del 'fandom' la devolvió a lo más alto de las listas. Y editoriales como Planeta no han tardado en sumarse al entusiasmo con ediciones especiales que respondían a la demanda de lectoras entregadas.

Antes incluso de convertirse en autora superventas, Kasten tenía claro su destino entre libros. Estudió Biblioteconomía y Ciencias de la Información, y desde entonces ha construido una carrera marcada por series de largo aliento como 'Again', 'Save Me' o la bilogía 'Scarlet Luck'. También ha ganado en cinco ocasiones el premio de LovelyBooks, plataforma alemana centrada en la lectura y la recomendación de libros. Pero sus logros no se traducen únicamente con cifras, puesto a que es una escritora que le gusta aceptar un buen reto. Ya lo hizo cuando Prime apostó por su trilogía, y ahora, siete años después de la publicación de esta, se adentra a su primer gran cambio de registro.

Todo al 'romantasy'

Su nuevo proyecto: 'La princesa prometida' (Planeta), es el inicio de una saga en la que la autora introduce por primera vez el elemento fantástico. El libro se inscribe en la corriente del 'romantasy' -el cruce entre romance y fantasía- y bebe de la estética 'dark academia', una tendencia a lo gótico y ambientado en una universidad inspirada en Oxford o Cambridge donde los poderes místicos y oscuros no faltan.

La protagonista, Zoey King, es una joven de 17 años que descubre que posee un don inusual: no la capacidad de curar, como su madre, sino un tipo de magia asociada a la muerte. Ese poder la obliga a cambiar de sección en la Academia Everfall y a aceptar la tutela de Dylan Dae Park, un joven que puede arrebatar almas. Mientras Zoey se adentra en un mundo donde la magia oscura es tanto una amenaza como una herencia, también empieza a desvelar los secretos que rodean a Dylan y al resto de la academia.

El principal atractivo (y el elemento novedoso) es, precisamente, el colgio 'Everfall': un espacio donde la mitología y el folclore irlandeses resurgen en los conflictos, alianzas y peligros que acechan el lugar donde los ecos del pasado aún resuenan con fuerza. La magia oscura, los secretos, la jerarquía de poder y las lealtades dentro de la academia crean ese ambiente aborbente y fascinante que ya hemos visto con otros títulos de la misma estética que ahora triunfan en el mercado 'young adult' como 'Black Bird Academy' (Inlov) de Stella Tack o 'La academia 1. Ocaso' (Crossbooks), de Nerea Llanes.

'La princesa encantada' Mona Kasten Planeta 464 páginas 20,90 euros / 22,90 euros la edición especial

Romance y universidades

En su saga más exitosa, 'Save Me', la autora nos presenta una historia de 'enemies to lovers' (de enemigos a amantes) que sigue el romance casi imposible entre James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), un chico de clase alta y una chica de clase obrera. Ruby es una estudiante becada en el internado Maxton Hall que se convierte en testigo de un secreto explosivo. Esto hará que James Beaufort, un heredero millonario se vea obligado a lidiar con ella y silenciarla. Esa tensión inicial acabará en amor.

Pero antes de Save, Mona Kasten publicó su saga 'Again' compuesta por cinco novelas: 'Empezar', 'Confiar', 'Sentir', 'Soñar' y 'Desear'. Una serie que nos cuenta varias historias de amor que suceden en Woodshill, un lugar en el que entre clase y clase se desarrollan historias de amor que siempre contienen conflictos por resolver.

En la primera entrega, 'Empezar', una joven de 19 años decide romper con su pasado y trasladarse a Woodshill donde necestia encontrar una casa donde vivir. Un chico, que tiene pocas ganas de compartir su hogar, acaba cediendo con tres condiciones: nada de sentimentalismos, nada de meterse en las cosas del otro y, la más importante, nada de acostarse juntos.

Y acabando con 'Lonely Heart' y 'Fragile Heart', Mona Kasten nos adentra al panorama musical con una bilogía que sigue a una locutora de radio online en Los Ángeles y a un batería de la boyband del momento. Rosie es fan de su música, pero cuando se encuentran hay una única norma: el contacto físico está prohibido. El batería de la banda lleva años sin permitir que nadie le toque, pero las cosas no van del todo bien y Rosie acaba sufriendo una oleada de odio en redes sociales. En un segundo encuentro con Adam, cuando la banda la invita a uno de sus conciertos para solucionar las cosas, acaba viendo al hombre detrás de la máscara.