Maite Carranza y Jordi Puntí reflexionan sobre la literatura ante las crisis sociales: “Los barrios de Barcelona tenían vida propia, ahora son viviendas de turistas”

En un mundo en constante transformación, lleno de crisis y avances tecnológicos vertiginosos, la literatura se vuelve más esencial que nunca, pero también más frágil. Para reflexionar sobre cómo narrar en la actualidad, los escritores Maite Carranza y Jordi Puntí , columnista de EL PERIÓDICO, han sido los protagonistas del tercer diálogo de ‘Les veus de Sant Jordi’. El periodista de EL PERIÓDICO Jordi Bianciotto ha sido el encargado de moderar esta mesa, titulada ‘Narrar hoy en día. La ciudad como escenario’.

“Cada vez hay una distancia más grande entre la imagen idílica que se usa para vender Barcelona y la realidad”, afirma Jordi Puntí. / EPC

La masificación de Sant Jordi y la pérdida de vida en los barrios de Barcelona han sido algunos de los temas de la conversación. “Tiendo a escribir sobre las preocupaciones de ahora”, explica Carranza, especializada en literatura infantil y juvenil. A pesar de escribir ficción, las historias que crea están en un marco actual, que cambia de forma constante. “Ahora una de mis preocupaciones es la IA y las máquinas, y seguro que saldrá en una de mis novelas, de una forma u otra”.

Una de las mayores preocupaciones entre los autores jóvenes es la vivienda. Pero muy a menudo son libros terapéuticos, para sacar lo que tienen dentro Jordi Puntí — Escritor

Jordi Puntí, autor de ‘Maletas perdidas’ y 'Confeti', recomienda precaución antes de escribir sobre un tema actual. “Escribir de lo que pasa hoy en día, si te lo planteas desde un punto de vista literario, generalmente no funcionará”, señala el novelista. “Puedes escribir de muchas cosas incorporando estas preocupaciones actuales, pero la idea de que sea el tema central, a mí no me convence”. Es evidente, sin embargo, que la literatura se nutre del presente. Como jurado del Premis Llibres Anagrama, Puntí es testigo de ello cuando le llegan libros de autores jóvenes. “Cada año cambian las tendencias, ahora una de las mayores preocupaciones es la vivienda. Pero muy a mundo son libros terapéuticos, para sacar lo que tienen dentro. Los buenos de verdad son los que pueden objetivarlo y convertirlo en literatura”.

Los escritores Maite Carranza y Jordi Puntí y el periodista Jordi Bianciotto. / EPC

La ciudad como escenario

Una de las funciones de la literatura infantil es poder explicar a los más pequeños las problemáticas sociales. En el libro de Carranza ‘La película de la vida’, la escritora busca la forma de explicar a los jóvenes y los niños “que el nuestro es un mundo capitalista, avaricioso y que se apropia de un derecho como es el de la vivienda”. Escrito en 2017 e inspirado en la crisis de principios de siglo, el tema de la obra sigue más vigente que nunca. “La ciudad es mucho peor ahora que durante la crisis”, explica la escritora. “Cuando yo era joven, todos los barrios tenían vida propia, ahora han desaparecido y son las viviendas de turistas y expats”. “Cada vez hay una distancia más grande entre la imagen idílica que se usa para vender Barcelona y la realidad”, concuerda Puntí.

“La ciudad es mucho peor ahora que durante la crisis”, opina Maite Carranza. / EPC

La transformación de ciudades como Barcelona modifica también fiestas tradicionales como Sant Jordi. “Es muy bonito relacionar el amor a la literatura con la primavera, la tradición, pero con el tiempo se ha ido desvirtuando esta fiesta, cada vez es más un espectáculo”, apunta Carranza. “En Barcelona, con el modelo de ciudad que tenemos y la atracción turística que representa, se ha ido de madre”, confiesa Puntí. “Es una fiesta que quizás ha muerto de éxito, pero en todos sitios, cuando vas a comarcas o a pueblos, continúa siendo una fiesta muy genuina".