La oscarizada 'Cónclave', Bergoglio en el cine y otras películas sobre papas

El Papa fallecido hoy fue objeto de un documental por parte de Wim Wenders, 'El papa Francisco: un hombre de palabra’, en el que se concentran los elementos esenciales en su recorrido hasta el Vaticano del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio. Dario Grandinetti lo interpretó en ‘Francisco: el padre Jorge’ (2015) y también le dio vida Jonathan Pryce en ‘Los dos papas’ (2019), la interesante película de Fernando Meirelles que explora la relación entre Bergoglio y el papa al que sucedió, Benedicto XVI, encarnado por Anthony Hopkins.

Relativamente reciente el estreno en España de ‘Conclave’ –llegó a las salas españolas el 20 de diciembre y logró el Oscar al mejor guion adaptado, ahora acaba de llegar en 'streaming' a Amazon Prime Video–, la película realizada por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes muestra lo que sucede tras la muerte de un Papa, ese conclave convertido casi en un relato espectacular en el que los altos cargos papales de todo el mundo deciden quien será el nuevo sumo pontífice. Un relato con sus elementos de intriga, sus clímax y dudas, alianzas y estrategias, la simbología entre la fumata negra y la fumata blanca, que tiene su momento álgido en el anuncio de ese momento triunfal para la cristiandad en el que ha sido escogido un nuevo Papa.

El italiano Nanni Moretti dirigió y protagonizó en 2011 ‘Habemus Papam’ en clave de comedia satírica sobre el encuentro de cardenales, obispos y arzobispos para decidir el sucesor del Papa fallecido. / EPC

El cónclave es tan goloso desde diversos perfiles cinematográficos que ya antes del filme homónimo de Berger, que mezcla drama e intriga, honestidad y ambición desmedida, el italiano Nanni Moretti dirigió y protagonizó en 2011 ‘Habemus Papam’ en clave de comedia satírica sobre el encuentro de cardenales, obispos y arzobispos para decidir el sucesor del Papa fallecido. Pero sí, aunque con sorpresa final, el nuevo pontífice elegido en ‘Conclave’ asume su cargo, en la película de Moretti el escogido es incapaz de salir al balcón que da a la Plaza de San Pedro para presentarse ante la multitud de feligreses. Ha sido el más votado, pero no es quien desea regir los destinos del Vaticano y del mundo cristiano a partir de ese momento. Aunque en clave cómica, Moretti no deja de hablar del peso que debe soportar esta figura trascendental para el catolicismo y para unos determinados equilibrios de poder.

De la intriga a la comedia, el conclave es ciertamente un relato universal. En ‘Fumata blanca’ (2002), filme realizado por el también actor Miguel García Borda, e interpretado por José Sacristán, Franco Nero y Cayetana Guillén Cuervo, la acción acontece durante unas jornadas en Barcelona en las que deben dilucidarse desde el aperturismo de la iglesia católica hasta la sucesión papel, con intrigas conspirativas en el Vaticano de fondo. Menos conocida es ‘The conclave’ (2006), coproducción germano-canadiense localizada en la época de Calixto III y los conflictos que se sucedieron en la Roma de 1458 por todo lo que hacía referencia al clan de los Borgia.

En su momento fue muy celebrada ‘Las sandalias del pescador’ (1968), un relato de ficción basado en el ‘best seller’ del mismo título de Morris West. / EPC

También se han producido diversas películas biográficas sobre figuras papales notables. No es una filmografía muy extensa y tampoco tiene abundantes obras maestras, pero ha dado pie a películas interesantes. En su momento fue muy celebrada ‘Las sandalias del pescador’ (1968), un relato de ficción basado en el ‘best seller’ del mismo título de Morris West. Gira sobre un obispo ucraniano que ha sido prisionero político en Siberia, Kiril Lakota (interpretado por Anthony Quinn), termina como cardenal en el Vaticano y alcanza el papado como Kiril I. No falta en la película la larga secuencia del conclave en el que, tras la muerte de otra figura inventada, Pío XIII (John Gielgud), dos cardenales (Vittorio de Sica y Leo McKern) se postulan para el cargo, no sale la fumata blanca y se propone de forma consensuada a Lakota. Aquí el relato papal quedó inmerso en el clima de la Guerra Fría.

La vida de Karol Wojtyla, el Papa (Juan Pablo II) más cinéfilo, fue recreada en 1981 por su compatriota Krzysztof Zanussi en ‘De un país lejano’. Otra de las grandes figuras del cine polaco, Andrzej Wajda, rodó en 1999 ‘Pan Tadeusz’, adaptación de un poema nacionalista del siglo XIX que Juan Pablo II había representado en sus inicios como actor de teatro.

El Papa fallecido hoy fue objeto de un documental por parte de Wim Wenders. El director de ‘El amigo americano’ y ‘Paris, Texas’ realizó en 2018 ‘El papa Francisco: un hombre de palabra’, en el que se concentran los elementos esenciales en su recorrido hasta el Vaticano del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio. Dario Grandinetti lo interpretó en ‘Francisco: el padre Jorge’ (2015), filme hagiográfico argentino de Beda Docampo Feijóo. Y también le dio vida Jonathan Pryce en ‘Los dos papas’ (2019), la interesante película de Fernando Meirelles que explora la relación entre Bergoglio y el papa al que sucedió, Benedicto XVI, encarnado por Anthony Hopkins.

No es un ‘biopic’ al uso, pero Julio II, el Papa número 216, tuvo también su película. ‘La agonía y el éxtasis’ (1965), de Carol Reed, traza la tensa relación que el pontífice, encarnado por Rex Harrison, mantuvo con Miguel Ángel (Charlton Heston) cuando le encargó a este las pinturas de la bóveda de la Capilla Sixtina.

La televisión ha sido también un buen receptáculo para las biografías papales. En dos ocasiones se han realizado miniseries sobre Angelo Roncalli, convertido en muy influyente Papa de Roma entre 1958 y 1963 como Juan XXIII. En ambas interpretado por actores anglosajones, Edward Asner en ‘Juan XXIII, el papa de la paz’ (2002) de Giorgio Capitani, y Bob Hoskins en ‘El papa bueno’ (2003) de Ricky Tognazzi.

Pero nada, en términos televisivos, como las dos series de Paolo Sorrentino, ‘The young pope’ (2016) y ‘The new pope’ (2020), en las que Jude Law incorpora a Pio XIII, el mismo personaje inventado de ‘Las sandalias del pescador’ y una clara alusión al antipapa Lucian Pulvemacher, que se erigió como Pío XIII en el líder de la denominada Iglesia Católica Verdadera. El personaje de Law es el primer cardenal que alcanza el papado con menos de 50 años, y ninguna de sus decisiones desconcertantes encuentra eco en la curia, los feligreses y la opinión pública. En la segunda temporada, el Papa está en coma y le sucede un aristócrata inglés que toma el nombre de Juan Pablo III con los rasgos de John Malkovich. Javier Cámara dio vida en las dos temporadas al cardenal español Bernardo Gutiérrez.