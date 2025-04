La novela barcelonesa, y la más sórdida y cruda, de Touré, llega por Sant Jordi de la mano de Jon Arretxe

Perseguido por ser negro por un grupo de neonazis y herido con una navaja por uno de ellos aparece Touré, inmigrante guineano sin papeles, en las primeras páginas de ‘Números rojos’ (Erein), undécima novela de la saga negra creada por el vasco Jon Arretxe (Basauri, 1963), la primera ambientada en Barcelona, "muy dura y la más cruda y sórdida" del personaje, admite el escritor. "Y luego hablamos del Ku Klux Klan en EEUU... Eso mismo le ocurrió en la vida real al actor Malcolm Treviño-Sitté -revela-, que encarna al personaje en la serie ‘Detective Touré’". Estrenada a final de 2024 en La 1 de TVE y ahora en Netflix, la visión televisiva es "más ‘suave’ que las novelas".

Arretxe, bien conocido en País Vasco y Navarra, donde sus libros se lanzan primero en euskera, se estrena firmando en un Sant Jordi en Barcelona, aunque ha frecuentado la ciudad por festivales como BCNegra. En la novela, que marcará un antes y un después en la serie (no se puede decir más sin hacer un enorme ‘spoiler’), contrasta la Barcelona turistificada con la del Raval más lumpen, marginal y degradado. "He pateado sus calles, las Ramblas, la plaza del Pedró, la de Goya, la Rambla del Raval, me he alojado en fondas como la pensión San Ramón y en la calle de Robador, un lugar que para mi oficio es una bomba de inspiración. Y he pasado un montón de horas ante el Gato de Botero", detalla el autor vasco enumerando escenarios que transita en la novela un Touré en caída libre, solo y sin dinero, que tontea con cócteles de fentanilo y absenta y se topa con mafias de toda condición (rusa, china, marroquí, dominicana, rumana, búlgara…). "Está desesperado, duerme en la calle, vive a base de bocadillos y ropa que le dan en comedores sociales y oenegés como Arrels, donde me contaron que en el Raval podía haber hasta 100 narcopisos, si cerraban unos, se abrían otros".

Aquí, Touré, continúa, "es capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir. La vida lo ha maltratando y se ha ido encabronando llegando incluso a robar y matar. Ya no es el buen hombre inocente y sin maldad que llegó hace una década a Bilbao", donde el escritor lo estableció en el entonces degradado barrio de San Francisco.

"Todas las novelas de Touré son de denuncia social y antirracistas. Me he hecho más militante de estas ideas. Quiero mostrar la cruda realidad de los más vulnerables, que viven en barrios marginales y suelen ser inmigrantes, vagabundos, prostitutas, chaperos, yonquis… Quiero remover conciencias", recalca Arretxe.

"Al principio no era consciente de por qué creé a Touré. Pensaba que porque buscaba algo diferente y original en la novela negra y como soy muy africanista y he viajado mucho por África... Pero un psicosomatólogo me hizo ver que lo hice sobre todo porque entonces acababa de adoptar un niño negro.Y mi hija es vietnamita. Y son malos tiempos. Mi hijo tiene ahora 19 años y si va a una ciudad, donde no le conocen, deja de ser el hijo del escritor que habla euskera para ser para muchos un ‘puto negro’. Mis novelas son una forma de combatir el racismo y la xenofobia de la extrema derecha que está tan en auge y va tan crecida. Mucha gente ha perdido la vergüenza a decir que son de extrema derecha. Y el poder que están tomando en Europa y el mundo, y con la guinda de Trump… Sí, son malos tiempos".

Los guiños

En ‘Números rojos’, Arretxe suelta continuos guiños. A la librería Negra y Criminal, que estaba en la calle de la Sal, 5, de la Barceloneta, la ‘guarida’ del desaparecido Paco Camarasa, primer comisario de BCNegra. O al fallecido colega 'noir' Alexis Ravelo, al que ya rindió homenaje en la novela anterior de Touré, ‘Mañas de lagarto’, con más humor y llevándolo a a Las Palmas, donde se cruzaba con el personaje del canario Eladio Monroy y este le enseñaba lo práctico que podía ser un bolígrafo como arma.

Jon Arretxe, con el premio del pasado festival Cubelles Noir. / El Periódico

O el guiño a Cubelles Noir, el festival que en 2024 le concedió el Premio honorífico, donde el propio Arretxe hace un cameo como "un tipejo desaliñado que ha escrito novelas de un detective africano sin papeles". "Hay que saber reírse de uno mismo -sonríe-. Los escritores somos unos pesados que solo queremos hablar de nuestros libros y creemos saber de todo. Reflejo lo que pensaría Touré de un blanquito hablando de ser inmigrante ilegal".

¿Habrá próxima novela de Touré? "Siempre digo que ya veremos. Nunca se sabe…".