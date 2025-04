"Un guion de 1.500 páginas sobre la revolución": la temporada final de 'Andor', explicada por su creador Tony Gilroy

La idea de una serie precuela de lo que ya fue una precuela ('Rogue One: Una historia de Star Wars') puede sonar a chiste perverso, pero todo cambiaba al saber que a los mandos estaría Tony Gilroy, afamado guionista de la 'saga Bourne' y director del clásico del siglo XXI 'Michael Clayton', además del conocido arreglador que, en la semisombra, se encargó de enderezar la citada 'Rogue One'.

Si fichas a Gilroy para jugar con tu franquicia, sabes a lo que te expones: a que se la haga suya, se la lleve al terreno del 'thriller' adulto, le inyecte una nueva hondura social y política y te la pueble de personajes tridimensionales que pisan una tierra vivida. Así es como 'Andor' (Disney+, segunda y última temporada desde el miércoles, día 23) se convirtió en la mejor y más original serie del universo 'Star Wars', una saga de espionaje que hace cercana aquella galaxia tan lejana.

De cínico a héroe épico

A Gilroy no le interesaba mucho la saga, pero quizá por eso hizo algo interesante con ella: no se sentía excesivamente anclado a lo anterior. Lo que le atraía era explorar al personaje del capitán Cassian Andor (Diego Luna), maestro del espionaje para la Alianza Rebelde y líder del escuadrón que robó los planos de la Estrella de la Muerte. Quería saber como una persona antaño descreída, a la que solo movía el dinero, pudo llegar a (no es 'spoiler', se veían en 'Rogue One') sacrificarse por la galaxia.

La primera temporada cubrió un año de su viaje. En la segunda, en cambio, cada tres episodios (de un total de doce) cubren otro año, o mejor dicho, un corto período de uno de ellos. "Llegamos a esa idea porque teníamos un problema", explica Gilroy a EL PERIÓDICO en entrevista por videollamada. "No podíamos hacer las cinco temporadas que preveíamos, era algo imposible. Habría sido demasiado trabajo. Pero la limitación es la madre de la creatividad y este nuevo marco acabó entusiasmando a todo el equipo. Por mi parte, la principal duda que tenía era: ¿cómo puedo lograr series de acontecimientos concentradas y significativas que abarquen a todos mis personajes sin que todo parezca sobrecargado? Había que hacer que pareciese orgánico".

En el primer grupo de episodios, tras los disturbios de Ferrix, Andor ha decidido pasarse a la causa rebelde y lleva a cabo una peligrosa misión para el superespía Luthen Rael. También asistimos a la boda de la hija de Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), a la que esta temporada veremos pasar de senadora a líder rebelde. O nos preocupamos por el estado psicológico de Bix (Adria Arjona) tras lo sucedido con el Dr. Gorst (Joshua James) en la anterior entrega. Pero, en realidad, Gilroy espera que todos los personajes nos importen. Para ello, dota a cada uno, incluso a los más pequeños, de un alma y una personalidad creíbles. "A veces se trata solo de buscar una frase, una pequeña frase que lo cuente todo, que hace que la escena se vuelva interesante".

Los ciclos de la historia

Como el propio 'showrunner' ha venido avanzando en las últimas semanas, uno de los planetas clave será Ghorman, donde se produjo una masacre determinante en la formación de la Alianza Rebelde. En 'Andor' se vuelven a manejar elementos terriblemente actuales, de la represión violenta de protestas al 'fracking', pasando por el desplazamiento forzoso, pero la idea "no es tanto hablar del presente como de los ciclos de la historia", dice Gilroy. "Si intentaras escribir una serie sobre el ahora, saldría en cinco años y entonces el mundo sería completamente diferente, si es que hay mundo. Llevo años siendo un historiador aficionado, leyendo sin parar libros sobre insurrecciones. Esta serie me daba la oportunidad de filmar un guion de 1.500 páginas sobre la revolución. Si tienes esta opción en la vida, es mejor hacer algo universal y atemporal en lugar de centrarlo en el ahora".

Stellan Skarsgård en el papel de Luthen Rael / Lucasfilm/Disney+

Para dar forma al espía Luthen, el venerable actor sueco Stellan Skarsgård no quiso tener demasiados referentes reales en los que basar su composición. "Tony mencionó a un par de revolucionarios, yo a otro par, pero no profundizamos. En realidad no me gusta hablar sobre mis personajes. Quiero las partes útiles; las que no lo son, las desecho. No quiero atarme a mí mismo a nada. Lo que busco es más un tono, un olor, un color".

Senado en Valencia

En 'Andor', el realismo no solo es psicológico, sino que se extiende a la naturaleza táctil y verosímil de sus variados sets, 140 en esta temporada, para ser precisos. "El diseñador de producción Luke Hull es mi colaborador número uno", dice Gilroy. "Es con quien primero hablé antes de ponerme a escribir los guiones. Nosotros rodamos en escenarios reales y luego hacemos extensiones digitales; no usamos The Volume [el plató forrado de pantallas LED de la compañía de efectos visuales Industrial Light & Magic]. Estoy muy orgulloso del escenario [no precisamos cuál para no arruinar la experiencia] donde se desarrolla el episodio 10; fue un desafío rodar allí, el sueño de cualquier director".

Para estos últimos episodios, una de las bases de trabajo más importantes fue la Ciutat de les Arts i les Cienciès de Valencia, el lugar ideal para levantar el Senado Imperial. "Cuando la vi, pensé: 'Guau'. De hecho, no solo podíamos usarla para el senado, sino para otras muchas cosas. Valencia acabó siendo muy valiosa para nosotros, para diferentes equipos y directores. Cuando, a partir de ahora, alguien quiera hacer el senado en 'Star Wars', deberá volver allí".