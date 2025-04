Los mejores libros de literatura internacional para regalar este Sant Jordi 2025

La célebre colección Quarto del sello francés Gallimard suene reunir además de la preceptiva selección de textos de escritores consagrados y en su mayor parte fallecidos, un anexo que incorpora un dosier fotográfico y textos biográficos de los autores. Pocas mujeres, y menos en vida, han formado parte de esa prestigiosa lista. Annie Ernaux fue la primera en el 2011, cuando todavía quedaba lejos el Premio Nobel que la distinguiría una década después.

Ante la propuesta que la colocaba en el podio, ella no solo se enfrentó al vértigo de preguntarse: “¿Todos estos libros los he escrito yo?”. También seleccionó para el dosier unas 60 fotografías personales -no hay que olvidar que la utilización de las imágenes ha sido seminal en sus últimos trabajos- y decidió dar a la luz diversos textos inéditos de su diario íntimo, porque ¿cómo separar vida y obra en un caso como el suyo? De esa forma, el encargo dio paso a una obra creativa más de las suyas. Y es, como bien decidió la directora de Quarto, no tiene mucho sentido trazar un recorrido autobiográfico apartado de su escritura.

La edición que propone Cabaret Voltaire integra aquel dosier pero en la práctica el número de fotografías se ha duplicado y los textos presentados se han actualizado hasta la fecha. Todo un placer para su cada vez más amplio círculo de lectores.

'Escribir la vida. Fotodiario' Annie Ernaux Cabaret Voltaire 20,95 €

A continuación otras propuestas de literatura internacional para Sant Jordi:

'Tierra de empusas' Olga Tokarczuk Anagrama 21,90 €

Las empusas son criaturas malignas que adoptan la forma de bellas mujeres para seducir a los hombres y aniquilarlos, la premio Nobel polaca se vale de ese mito griego para escribir su particular versión de ‘La montaña mágica’ de Thomas Mann, parodiando los modelos patriarcales de esa novela, tan crítica en muchos aspectos, pero no en la reivindicación de la mujer.

'Te elige' Miranda July Comisura 24 €

A la espera de su próximo libro, que aparecerá en junio, bueno es leer este curioso artefacto literario en el que la escritora, música, ‘performer’, intérprete y cineasta va en busca de aquellos que intentaban vender objetos raros en los anuncios de un diario de Los Ángeles , aunque en realidad lo más fascinante sean los propietarios. Nueva edición con traducción revisada.

'Desfile' / 'Desfilada' Rachel Cusk Asteroide / Le Hores 18,95 € 7 18,90 €

Aupada a lo más alto gracias a su trilogía –‘Tránsito’, ‘A contraluz’ y ‘Prestigio’ -, Rachel Cusk despliega su probado talento en esta novela deconstruida en la que hace (o deshace) un retrato esquivo de cuatro artistas contemporáneos a los que denomina por su inicial, G. Estos creadores le sirven a la autora para establecer una teoría del arte tan elusiva como fascinante.

'Manual para la obediencia' / 'Manual per a l´obediència' Sarah Bernstein Random House / Les Hores 19,90 €

Una fábula evanescente e hipnótica con la que la joven Sarah Bernstein, canadiense trasladada a Escocia, fue finalista al Booker. La historia de una mujer desplazada a un lugar remoto donde es rechazada por sus habitantes puede interpretarse como una meditación sobre el Holocausto, pero también permite una lectura más amplia.

'Orbital' Samantha Harvey Anagrama 18,90 €

En una estación espacial internacional, seis astronautas entrelazan sus pensamientos mientras observan el planeta que han dejado atrás. La distancia les servirá para elaborar una delicada metafísica que aúna los detalles más ínfimos y, ampliando el objetivo hacia el espacio, más filosóficas. Un Booker muy especial.

'La camisa de hielo' William T. Vollmann Pálido Fuego 25,90 €

Aunque menos conocido, William T. Vollmann formó parte junto a Foster Wallace y Jonathan Franzen de la santísima trinidad de la gran literatura americana de los últimos años. Autor de culto y excéntrico hombre de acción, por fin se recupera el primer tomo de la septología ‘Seven dreams’ que sigue la historia de los primeros asentamientos colonizadores en América del norte.

'En ninguna parte' Bae Suah Shiro Libros 14,90 €

La reciente concesión del Premio Nobel a la surcoreana Hang Kan ha culminado ese interés que ha ido creciendo por la cultura coreana. Junto a la autora de ‘La vegetariana’ está la ya veterana Bae Suah, reflejo de una forma narrar muy poco convencional que refleja la difícil vida de mujeres que no “tienen ganado su estatus social a a través del matrimonio”.

'Cuéntamelo todo' Elizabeth Strout Alfaguara 21,90 €

La quinta incursión literaria de autora en las peripecias vitales de su personaje Lucy Barton, a quien hemos visto a través de las sucesivas novelas convertirse en una escritora de éxito más que apreciable. Aquí se relacionará con Olive Kitteridge, la malhumorada heroína de Elizabeth Strout que dio pie a una memorable miniserie.

'Lugares' Georges Perec Anagrama 27,90 €

El espíritu lúdico y a la vez calculador del francés se revela en tiempos del algoritmo y de la web más actual que nunca. El texto inédito, recientemente recuperado, ‘Lugares’ es uno de los tomos de sus inacabadas memorias. Está compuesto por la descripción exhaustiva de 12 rincones parisinos que además Georges Perec dibujó a partir de sus recuerdos.

'Oso' Julia Philips Sexto Piso 21,90 €

En el terreno de la ensoñación y lo simbólico, dos hermanas sueñan con abandonar la Isla San Juan en la que nacieron y donde llevan una vida gris, pero la aparición de un oso nadando en las aguas del canal y más tarde merodeando en su casa hace que una de ellas se replantee su marcha, fascinada como queda con el animal. Un viejo cuento de habas puesto al día.

'No hay épocas tan malas' Andre Dubus Gallo Nero 19 €

A pesar de no ser tan conocido como John Cheever o Raymond Carver, Andre Dubus fue uno de los grandes maestros del cuento norteamericano. ‘No hay épocas tan malas’ es la última colección de relatos del autor previa a la depresión que le produjo haber sufrido un accidente de tráfico que le postró más de una década en una silla de ruedas.

'¡Mártir!' Kabir Ahbar Blackie Books 23 €

Kabir Ahbar es un poeta estadounidense de origen iraní que ha recibido críticas muy elogiosas (entre ellas las de Obama) por esta divertida novela comparable a ‘La conjura de los necios’. Una serie de destinos entrecruzados tienen como común denominador a un joven obsesionado por la idea del martirio y el sentido de la vida.

'Liberación' James Dickey Impedimenta 23,95 €

La terrorífica aventura de cuatro hombres de negocios que deciden bajar en canoa por un río se hizo especialmente conocida por la estupenda adaptación cinematográfica de John Boorman bajo su título original, ‘Deliverance’. La novela de James Dickey, que mayoritariamente fue un poeta, es una fábula inquietante sobre el choque entre civilización y barbarie.

'Fiskadoro' Denis Johnson Random House 22,90 €

El rescate de esta novela posapocalíptica que el gran autor estadounidense Denis Johnson publicó en 1985 no puede resonar con mayor propiedad en nuestro siglo XXI. Un adolescente, el Fiskadoro del título, ha sobrevivido al desastre nuclear y se ve obligado a despedirse del mundo que conocía y aprender a construir uno nuevo.