10 libros que acaban de ser (o serán pronto) serie: recomendaciones para Sant Jordi

Hilary Mantel. Destino. 13,95 (bolsillo) y 23,90 € (rústica con solapas)

Último libro de una célebre trilogía sobre el ascenso y caída de Thomas Cromwell, hijo de herrero que acabó siendo hombre de confianza de Enrique VIII. Se abordan aquí sus cuatro últimos años de vida, en los que alcanzó un poder y riqueza avasalladores antes de perder el favor del rey y ser ejecutado. Ficción histórica que no ha perdido hondura psicológica en su versión televisiva, considerada entre lo mejor, si no simplemente lo mejor, de la producción reciente de la BBC, en parte gracias a un Mark Rylance imperial. Movistar Plus+ ofrece las tres temporadas.