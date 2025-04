La fiesta de Sant Jordi de ABRIL de ‘El Periódico’ brinda en honor a las dos 'superagentes' Carmen Balcells y Antonia Kerrigan

Carmen Balcells (Les Oluges, 1930-Barcelona 2015) y Antonia Kerrigan (París, 1952-Barcelona, 2023) fueron dos figuras fundacionales de una profesión en España: la de agente literario. Carmen Balcells, con el ‘boom’ latinoamericano a sus espaldas, representó a seis Premios Nobel, entre ellos Gabriel García Vázquez, Mario Vargas Llosa y Pablo Neruda. Antonia Kerrigan, que aprendió con ella el oficio antes de establecerse por su cuenta, recibió con el cambio de siglo ‘La sombra del viento’, de un tal Carlos Ruiz Zafón, por mail: “he encontrado una mina de oro”, reconoció al instante con aquel olfato que, por encima de cualquier otra virtud, caracteriza a una agente literaria de su talla, recuerda su hijo, Gregori Dolz, director de la Editorial Alrevés.

Las agentes literarias Antonia Kerrigan y Carmen Balcells. / EPC

Ambas inspiran la fiesta de Sant Jordi del suplemento ABRIL de ‘El Periódico de Catalunya’ de este año, que se celebra el 23 de abril en el Dry Martini, con dos cócteles en su honor. El Carmen Balcells, con una base de vino espumoso, es ligero y efervescente, con el toque suave de miel de agave, y el aroma cálido del haba tonka. El cóctel Antonia Kerrigan resulta reconfortante como un buen whisky irlandés, con especies exóticas que le dan un aroma de intriga. Aunque dice el mixólogo Javier de las Muelas, avalado por su experiencia al frente del Dry Martini que, puestos a brindar por estas dos mujeres poderosas pero de gustos sencillos, él elegiría un buen champán francés a secas para Carmen Balcells y un whisky irlandés para Antonia Kerrigan a la altura de su solera.

Carmen Balcells no solo fue pionera en defender los intereses de los escritores en español, acabando con la cesión a los editores de los derechos universales y vitalicios, en cualquier lengua y país, y sentando las bases de una segmentación que resultó clave para la prosperidad económica de los autores. También era una mujer generosa, que abría las puertas de su tercer piso en la Diagonal y montaba fiestas, a veces con catering de El Bulli.

Charla entre Luis Miguel Palomares Balcells y Gregori Dolz Kerrigan, junto Javier de las Muelas en el Dry Martini. / Zowy Voeten / EPC

Como le sucedió a Ferran Adrià, cuyos discípulos, del Disfrutar al Dos Palillos, acaparan los restaurantes con estrella Michelin de Barcelona, las discípulas de Balcells también prosperaron como agentes literarias, de Silvia Bastos a Mercedes Casanovas. El primer talento que salió de la Agencia Literaria Carmen Balcells fue Antonia Kerrigan, donde llegó sin experiencia alguna por recomendación de Eduardo Mendoza, avalada por su inglés y a sabiendas de que pertenecía al círculo literario de los Premios Formentor: norteamericana nacida en París, su madre había sido pianista de la Orquesta Filarmónica de Chicago, su padre, un poeta irlandés, traducía a Unamuno. En los años 50, la familia se estableció en Mallorca, donde compartían sobremesas con Robert Graves y Camilo José Cela. “Siempre he tenido mucho cariño hacia Antonia Kerrigan. Cuando ella trabajaba para la agencia me trataba como a uno más”, recuerda Lluís Miquel Palomares Balcells, director general de la Agencia Literaria Carmen Balcells y hijo de ‘Mamá Grande’. Aunque, tras desavenencias con su jefa, Antonia Kerrigan decidiera independizarse, inaugurando una carrera que le llevó a representar a Javier Sierra y María Dueñas, entre otros superventas además de Ruiz Zafón, siempre se mantuvo la estima entre dos familias que se dedicaban a lo mismo, coinciden sus hijos.

Charla entre Luis Miguel Palomares Balcells y Gregori Dolz Kerrigan, junto Javier de las Muelas en el Dry Martini. / Zowy Voeten / EPC

Tener como madre a dos mitos de la industria literaria no siempre fue fácil, reconocen también ambos. Lluís Miquel Palomares rememora como, cuando era un bebé de solo seis meses, sus padres viajaron a Estados Unidos y México “a negociar el contrato de Gabo”. Otro momento determinante en su carrera fue cuando, a finales de los sesenta viajó a Londres para convencer a Mario Vargas Llosa de que abandonara su trabajo como profesor de literatura en King’s College y se instalara en Barcelona, ella le pagaría un piso para que se consagrara a la escritura.

Balcells rodeada de lo mejor de su escudería latinoamericana: García Márquez, Jorge Edwards, Vargas Llosa, Balells, José Donoso y Muñoz Suay, en 1974. / EPC

Gregori Dolz cuenta que cuando Antonia Kerrigan se estableció como agente literaria él ya tenía diez años: “le gustaba mucho su trabajo, no era egoísmo, cuando llegaba a casa sabía dejarlo en la puerta”. Luego él estuvo viviendo en Estados Unidos, de los 17 a los 34 años. “Comenzaban los 2000 cuando ella insistió en que yo volviera, yo siempre supe que me acabaría estableciendo en Barcelona”, explica. Al volver, prefirió no tomar su relevo en la agencia y se estableció al cabo de unos años por su cuenta como editor. Lluís Miquel Palomares sí acabó tomando las riendas del negocio tras el fallecimiento de Carmen Balcells en 2015, lo vivió como un acto de responsabilidad: “se me plantó en casa toda la oficina con cara larga de ‘¿y ahora qué hacemos?’’”, evoca. Le acompañan al frente de la Agencia Literaria Carmen Balcells Javier Martín como director gerente y Maribel Luque en la dirección literaria.

Este Sant Jordi, el espíritu de Carmen Balcells y Antonia Kerrigan estará presente la fiesta de Sant Jordi del suplemento ABRIL de El Periódico, no solo con los dos cócteles creados en su honor. También la contraseña para entrar en el Dry Martini se inspirará en dos mujeres que cambiaron el curso de la industria cultural, en la velada literaria por excelencia.