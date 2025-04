La Victoria de los Ángeles más humana brilla en 'Todo parecía tan sencillo'

Hay numerosos libros sobre Victoria de los Ángeles, nombre artístico de la legendaria soprano catalana nacida como Victoria López García (1923-2005). Pep Gorgori, periodista y crítico musical, ha escrito uno diferente. Es el primero basado en el estudio del legado personal de la artista, hija de una humilde familia que residía en la Universidad de Barcelona donde su padre trabajaba como bedel. "En estos años, cinco desde que empecé con este libro, no he encontrado una sola persona que hablara mal de ella", dice Gorgori.

La cantante sigue siendo un referente para las nuevas generaciones, que aunque no la han podido ver, sí han escuchado sus discos.

La versión castellana del libro, editada por FICTA Lletres que ya había lo había sacado en catalán, deja entrever la personalidad de De los Ángeles. Habla tanto de sus éxitos artísticos como de su vida personal junto a Enrique Magriñà primero novio, después marido y mánager que se aprovechó de ella. Aunque la soprano llegó a solicitar los papeles del divorcio estuvieron legalmente unidos pese a que vivían separados y él había tenido descendencia con la secretaria. "Lo que me sorprendió es que pudiera hacer todo lo que hizo a pesar de la vida que tuvo. Si las cosas no le hubieran ido tan mal en lo personal, ¿dónde habría podido haber llegado esta cantante que reinó diez años en el MET? Me sorprende su enorme profesionalidad".

BARCELONA 18/03/2025 Icult. Pep Gorgori, autor del libro sobre Victoria de Los Ángeles que acaba de salir en versión castellana. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Según se desprende de las cartas que mandaba a sus padres, ni le impresionaban ni le interesaban las fiestas de la alta sociedad neoyorkina a las que la solían invitar. De los Ángeles era feliz en el escenario, pero fuera de él era una mujer a quien le gustaba tricotar, coser o filmar con una de las primeras cámaras que surgieron en EEUU, donde pasó largas temporadas como estrella del MET en los años 50 del siglo pasado.

Victoria De Los Ángeles visitando el Liceu tras el incendio que calcinó el coliseo barcelonés. / - / AFP

Mala experiencia en Milán

"Me lo pasé muy bien leyendo sus cartas", cuenta el autor de 'Todo parecía tan sencillo'. En ellas explica cómo fue su debut en la Scala de Milán, donde insistieron en que cantara 'Ariadne auf Naxos' de Strauss. "Fue un auténtico lío. Primero, porque no tenían la partitura, tampoco la traducción. Victoria cuando vio de cómo era el rol quiso negarse porque no iba con su voz. Ella sabía que sería mucho mejor cantar un Mozart o un Puccini. Pero no le hicieron caso, así que acabó cantando cinco funciones y nunca más interpretó este rol".

Imagen de archivo, tomada en Barcelona el 27 de julio de 1992, del Rey Juan Carlos haciendo entrega del Premio de la Música a la decana de los cantantes líricos españoles, Victoria de los Ángeles. / LLUIS GENÉ / EFE

En cambio, con 'Madama Butterfly' le pasa al revés, cuando tenía que ir a cantar el rol de Cio-Cio San en EEUU, uno de sus representantes le dijo que su voz no era para ese papel. Pero ella sabía qué le iba bien y qué no a su voz. Ese personaje de geisha fue precisamente uno de los grandes éxitos de su carrera junto a Mimí de 'La Bohème'. "En aquella época las cantantes llevaban su propio vestuario para salir a escena. Eran otros tiempos y no como hoy, que es imposible saber si el director de escena te querrá vestida de japonesa o de enfermera de la Segunda Guerra Mundial", apunta Gorgori.

"De los Ángeles tenía un instinto, una autoconsciencia muy grande de hasta dónde podía llegar su voz"

"De los Ángeles tenía un instinto y una autoconsciencia muy grande de hasta dónde podía llegar su voz", dice en referencia de la primera y única soprano española que ha cantado en Bayreuth interpretando en el rol de Elisabeth en 'Tannhäuser'. Debutó allí en 1961, regresó en 1962 pero en 1963, pese a estar invitada, tuvo que declinar por estar embarazada del primer hijo que traería al mundo tras varios abortos. Los médicos recomendaron descanso. Ya nunca más volvió al templo wagneriano. Pocos años después nace su segundo hijo, su "lucero" como ella le llama, un niño con Síndrome de Down. "Tras nacer el niño Victoria empieza a descubrir las infidelidades de su marido y empieza un gran bajón. Desaparece de los escenarios: del Liceu, del MET, del Colón de Buenos Aires...".

Fotografía de archivo de la soprano catalana Victoria de los Ángeles, tomada en el estreno mundial de "La Atlántida" de Manuel de Falla en el gran Teatro del Liceo de Barcelona el 24-11-1961. / CARLOS PEREZ DE LAS ROZAS / EFE

Liceu y Caballé

El libro la refleja como una mujer exigente con su trabajo y amante de la familia. Respecto a la polémica sobre su relación con el Liceu y con Montserrat Caballé, el autor del libro es tajante: "No fueron amigas pero tampoco se caían mal. Eran de diferentes generaciones y en el momento en el que despunta Caballé, Victoria empieza su declive, no solo en el Liceu sino en todo el mundo. Ahora bien, Caballé supo jugar sus cartas, eso seguro".

Fotografía de archivo de la soprano catalana Victoria de los Angeles, tomada durante una de las clases magistrales que impartió a dieciséis alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid en 1999. / MANUEL H. DE LEÓN / EFE

Vale la pena entretenerse en las fotografías que acompañan el libro. En una de ellas de principios de los años 40 se ve a una joven y delgadísima De los Ángeles junto a su madre. "El comité que fundó Ars Musicae para ayudarla sirvió para sus estudios, pero también para que pudiera alimentarse mejor", dice Gorgori. La cantante pasó tres años tocando la flauta con Ars Musicae, un grupo amateur interesado en la interpretación de música antigua con criterios historicistas. De hecho, su debut profesional en Madrid fue con este grupo. "Solo después de esa actuación José María Lamaña montó una segunda audición en el Conservatorio para que la gente pudiera escucharla cantar".