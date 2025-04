Quien tiene un defecto tiene un tesoro

El Kintsugi es una técnica japonesa que recupera la cerámica dañada reparando las grietas con finas y delicadas uniones en oro. Esta práctica milenaria es también una filosofía de vida y un poderoso mensaje de inteligencia estética y emocional que nos recuerda que las cicatrices y defectos de nuestro cuerpo nos hacen todavía más únicos, especiales y valiosos. Mucha gente sigue sorprendiéndose cuando declaro que como “esteta convencida, encuentro la auténtica belleza en la imperfección”. Desde la frivolidad, la belleza se reduce al escaparate. Pero si la belleza no se habita como refugio, es imposible contemplarla en su grandeza. La mirada se queda atrapada en los convencionalismos estéticos del momento y del lugar. “Siempre hablamos de cuidados físicos: pero ¿dónde están los cuidados morales? Los cuidados de belleza tienen que empezar por el corazón y el alma, si no los cosméticos no servirán de nada”, advertía Chanel.

Desde que se estrenó la tercera temporada The White Lotus, todo el mundo comenta la dentadura de la actriz Aimee Lou Wood. Sus dientes han tomado protagonismo porque sobresalen y las paletas delanteras están separadas. “Al verme, la gente se siente más segura de sus imperfecciones, pero es muy raro comprobar que aquello por lo que me acosaban en el colegio es ahora lo que todos admiran”, confesó la intérprete británica al verse aclamada por no dejarse llevar por el mimetismo estético que nos empieza a presentar a todos los rostros idénticos. Sin embargo, también llegaron las burlas aunque fueran disfrazadas en forma de sketch en el Saturday Night Live. La actriz se mostró muy molesta con la parodia al considerarla “cruel y sin gracia”. Si has sufrido acoso en tu infancia, un diminuto comentario, por ridículo e insignificante que se antoje para los demás, puede reabrirte todas las heridas del pasado. Por eso es bueno recordar que los bichos atacan a la luz, a aquello que brilla, destaca y sobresale. Nunca se cebarán con la oscuridad…

“Los defectos son oportunidades para destacar”, defendió durante toda su trayectoria Diana Vreeland. La conocida como “la emperatriz de la moda” —trabajó en Harper's Bazaar durante 25 años como editora de moda y en Vogue hasta 1971— era conocida por resaltar los supuestos defectos físicos de personalidades y artistas práctiamente desconocidos y catapultarlos a la fama internacional. Fue Vreeland quien publicó el primer retrato de Mick Jagger en Estados Unidos. En ese momento, Jagger, de 19 años, era solo otro aspirante a rockero británico más, pero ella vio algo en él que a los demás parecía molestar: ¡Esos labios!", gritó. También puso a Barbara Streisand en portada en 1966 porque “si tienes una nariz larga, levántala y conviértela en tu sello personal”. Penelope Tree, con su rostro andrógino de ojos grandes y separados, se convirtió en musa de Vreeland y fue considerada una "it girl" de la década de 1960.

¿Quién quiere un retrato de Frida Kahlo sin su uniceja y bigote? ¿Cómo se hubiera convertido Sarah Jessica Parker en icono de la moda sin su afinada nariz y su verruga? ¿Cómo arrasó la modelo Winnie Harlow cuando dejó de avergonzarse de la despigmentación de su piel? ¿Habría destacado igual Javier Bardem sin su contundente mandíbula? ¿Qué decir de los hipnóticos ojos de múltiples colores de Benedict Cumberbatch? ¿Puede alguien estar a la altura del carisma que desprende Peter Dinklage?

Ahora miren sus defectos. Tal vez guardaban oro y lo desconocían.