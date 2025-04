‘abril’ lanza su especial Sant Jordi con una portada diseñada por Philip Stanton

Como no podía ser de otra manera, el suplemento 'abril' de este sábado celebra la literatura a lo grande. Publicado cuatro días antes de Sant Jordi, recoge más de quinientas recomendaciones de libros en busca de un lector de literatura internacional, en castellano y catalanán, pasando por géneros más concretos como la novela histórica, los deportes, la gastronomía, hasta treinta categorías distintas. Los mejores prescriptores de EL PERIÓDICO se han unido para que todos los lectores encuentren su libro el próximo 23 de abril. "Serán 64 páginas para los amantes de la literatura, incluyendo también a los lectores más jóvenes, que crecen día a día", explica el director del suplemento literario, Álex Sàlmon. María Dueñas protagoniza la entrevista de la semana para hablar sobre el oficio de escritor y su última novela, 'Por si un día volvemos'.

La gran fiesta literaria merece también una portada única. El artista Philip Stanton ha diseñado una ilustración que recoge la esencia de las cuatro capitales catalanas, y las une en una gran ciudad llena de libros y lectores. En la parte superior del dibujo, encontramos los edificios y monumentos más icónicos de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona; en la parte inferior, las cuatro ciudades se funden en una superisla de libros. En ella, decenas de personas pasean y disfrutan de Sant Jordi. Pero no son rostros cualquiera, se trata de figuras relacionadas con el universo literario. “Hay más de 70 figuras. Desde la montaña miran hacia abajo escritores ya fallecidos, como Mario Vargas Llosa o Almudena Grandes, y luego hay otros actuales, como Julia Navarro o Elvira Lindo”, explica Stanton. En el día del libro, en el que miles de personas salen a la calle a buscar su ejemplar y su autor, ahora podrán hacerlo también en la portada de 'abril' y en el interactivo que se publicará el fin de semana en la versión web, donde podrán buscar a sus escritores predilectos, escondidos con caricaturas en medio del jolgorio de la ciudad.

El estadounidense afincado desde hace décadas en Catalunya ha ideado esta especie de 'Buscando a Wally' versión literaria. / MANU MITRU / EPC

Buscando a Wally literario

“El hecho de que aquí se celebre la fiesta de los libros a nivel masivo lo encuentro precioso, y espero que la portada transmita esa alegría de vivir y de leer”, explica Stanton, estadounidense afincado desde hace décadas en Catalunya que ha ideado esta especie de 'Buscando a Wally' versión literaria. “El concepto inicial era hacer una ilustración muy coral, un tipo de 'dónde está Wally' pero con Sant Jordi, el dragón y la princesa”, detalla el artista. “Pero se me ocurrió hacerle un homenaje a Saul Steinberg”, confiesa. Una de sus inspiraciones es la portada que Steinberg realizó para 'The New Yorker' en 1976, que muestra, de abajo a arriba, la ciudad de Nueva York, dando paso a un mapa de Estados Unidos y finalmente, del mundo.

Retrato a Philip Stanton, el ilustrador de la portada dibujada del suplemento de 'abril' de Sant Jordi en su estudio en Camallera. / MANU MITRU / EPC

En la ilustración de Stanton, pasamos de una isla literaria a toda Catalunya. “La cultura catalana ha convertido este día en algo muy especial, en la fiesta de los libros”, señala. “El gran mensaje de la portada es el amor por Sant Jordi, por la literatura, el compartir y el buen vivir”. Desde que el artista llegó a Barcelona, en 1988, quedó prendido de la tradición catalana de regalar libros y rosas el 23 de abril. “Es de mis días favoritos del año. Siempre me ha gustado, desde las veces que he ido a firmar novelas o cuentos que he ilustrado a otros en los que he ido con mi libreta y me he dedicado a hacer bocetos de los autores”, relata. Las decenas de retratos que aparecen en la portada se pueden encontrar también en la cabecera de las páginas del suplemento, en un 'quién es quién' literario.

Volver a sus inicios

Para este encargo, Stanton ha desempolvado a su faceta de ilustrador, el oficio con el que llegó a Barcelona. “Yo tengo muchos estilos, mi estilo para pintar hubiera sido imposible para este proyecto, tenía que ser algo más ligero”, detalla. Ahora que lleva años centrado en la pintura y en los grandes murales, como el que pintó en la parada de metro Guinardó Hospital Sant Pau en homenaje a los sanitarios, este encargo ha sido como volver a sus inicios. “Treinta años atrás hacía ilustraciones para prensa. He tenido que hacer gimnasia mental de recuperar aquel estilo”, explica.

En la parte superior del dibujo, encontramos los edificios y monumentos más icónicos de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona; en la parte inferior, las cuatro ciudades se funden en una superisla de libros. / MANU MITRU / EPC

Además de prensa, Stanton también ha ilustrado libros de adultos y jóvenes durante toda su carrera, y cuentos de ilustraciones para niños. “Escribo solo para niños y para revistas, nunca me he metido a intentar hacer ficción en serio, es algo que siempre me ha atraído y siento un enorme respeto a los que son capaces de crear un mundo como es un libro". Entre sus autores favoritos nombra a Haruki Murakami, John Irving, Paul Auster o Bill Bryson.