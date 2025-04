Victoria Szpunberg estrena 'La tercera fuga', una odisea tragicómica que conecta Ucrania, Argentina y Catalunya

Victoria Spunzberg (Buenos Aires, 1973) fue una de las primeras autoras a quien Carme Portaceli contactó tras ser elegida directora del Teatre Nacional de Catalunya para ofrecerle estrenar en la Sala Gran. La creadora de aclamadas piezas como 'L'imperatiu categòric', que pronto regresará al Lliure se ha curtido en salas pequeñas y medianas. Portaceli le ha dado la oportunidad de lucirse con todos los medios del teatro púbico donde el próximo día 24 estrenará 'La tercera fugida', una historia inspirada en la familia de la autora. Trece intérpretes y músicos protagonizan una cincuentena de personajes en este montaje de dos horas y media de duración.

Es una odisea que recorre la historia del siglo XX y XXI. Empieza con los pogromos en Ucrania sobre 1920 y continúa en la Argentina de los años 70 donde los supervivientes que llegaron a ese país se topan con otro horror: el golpe de Estado y la dictadura de Videla. La segunda huida les lleva a Catalunya donde termina la obra en 2022 y la tercera es mejor no desvelarla.

Un momento de 'La tercera fuga'. / David Ruano

¿De dónde es uno realmente? ¿Qué conforma nuestra identidad? Estas son algunas de las cuestiones aparecen en un texto que Spunzberg, que también dirige la obra que ha escrito mano a mano con Albert Pijuan. "No es una historia biográfica, ni de autoficción. No me importa si los hechos coinciden de manera fidedigna con mi biografía. Es una historia terrible, que me toca y me fragiliza pero trabajar con Pijuan me ha ayudado a distanciarme y a fabular", ha destacado Szpunberg en la presentación del montaje en el TNC. "No es habitual para las dramaturgas y directoras de mi generación estrenar en la Sala Gran", ha recordado encantada con el reto.

Un momento de 'La tercera fuga'. / David Ruano

La guerra y el horror recorren la obra pero también el amor, el instinto de supervivencia y las ganas de reír. Sus protagonistas son gente que de la noche a la mañana lo dejan todo atrás para salvar el pellejo. "Quisiera dedicarla a todos los desterrados. Esta obra conecta también con la del pueblo palestino y ucraniano".

Lo único que Szpunberg tenía claro al inicio es que para levantar el proyecto necesitaba a la solicitada actriz Clara Segura y al músico Carles Pedragosa. Ambos se subieron al barco casi en seguida. Tras numerosos castings se completó el elenco formado por Sasha Agranov, Emma Arquillué, Anna Castells, Marc Joy, Olga Onrubia, Carles Roig, Biel Rossell Pelfort, Fede Salgado, Magalí Sare, Sergi Torrecilla y Ton Vieira. "Tenemos un reparto de lujo. Es difícil tener 13 personas tan bestiales en una obra profundamente transversal", ha señalado orgullosa la autora y directora.

Viaje en el tiempo

"Esta obra tiene algo de odisea, de épica, de ópera", ha comentado Segura. "Es una tragicomedia transoceánica donde puedes llorar y reír", ha añadido Pedragosa. "Es una gran obra coral donde tenemos que escucharnos constantemente para que todo el engranaje funcione. Es un gran reto en este sentido", ha apuntado Joy. "Nos interpela a todos porque hay un compromiso muy bestia con la actualidad", ha comentado Torrecilla. "Es un viaje en el tiempo a partir de historias de exilio y familias separadas", ha rematado Arquillué.

La escenografía de Max Glaenzel y Sílvia Delagneau y la música contribuye a situar la acción en diferentes lugares y épocas. "La escenografía es preciosa", ha afirmado Szpunberg. "El mundo está sobrecargado de crueldad. Como artistas nuestro reto es acercarnos a la belleza. Por eso, a pesar de contar una historia muy dura, procuramos acercarnos al humor y la belleza".

Szpunberg que ya había hecho una trilogía sobre su familia y la dictadura Argentina, "la que me toca más de cerca al ser la historia de mis padres". Con 'La tercera fugida' va más allá, bucea en la historia de sus abuelos, por un lado, y la suya propia con su llegada a Catalunya, donde su familia ha echado raíces.