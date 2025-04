¿Está caído Spotify? ¿Por qué no funciona en España y en el resto del mundo?

La plataforma de música Spotify está teniendo algunos problemas técnicos en España y en otras zonas del mundo, según puede comprobarse en el portal 'Downdetector' y tal como han denunciado algunos usuarios.

Tal y como puede comprobarse en este portal web. miles de usuarios, ubicados a lo largo y ancho de la Península -Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Bilbao, Santiago...- y las Islas Baleares han reportado este miércoles algunos fallos en la aplicación, el sitio web y la conexión. También la plataforma ha notificado que la caída ha sido a nivel global, afectando a países como Estados Unidos, Japón, Canadà y a los de Sudamérica.

Los fallos están relacionados sobre todo con la conexión y del reproductor tanto en web como en aplicación para reproducir las canciones. En este sentido, los usuarios han reportado que no pueden buscar nuevas canciones o escuchar las que no tienen descargadas en línea. Así como también cortes en las pistas.

Caída de Spotify. / Downdetector

Más de dos horas

Los primeros problemas se han empezado a reportar minutos antes de las 14 horas (hora peninsular española) y pasadas las 16.30 horas todavía seguían sin solucionarse.

Usuarios de otros países europeos y del resto del mundo también se han quejado de problemas, sobre todo relacionados con el audio. Es el caso del Reino Unido, Estados Unidos -desde Los Ángeles (California) a Nueva York-, Países Bajos, Canadá, Bélgica, Alemania, República Checa, Indonesia o Irlanda, entre otros, según la web especializada Is it down? (¿Se ha caído?).

Por su parte, la plataforma ha informado a través de sus redes sociales que son conscientes de los errores y que están trabajando para solucionarlos.