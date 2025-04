El Rock Fest ficha a King Diamond, cabeza de cartel del sábado, y a 15 bandas más

Quedaba pendiente saber cuál sería el cabeza del cartel del sábado 28 de junio en el Rock Fest, duda resuelta con el fichaje de King Diamond, el grupo encabezado por el cantante y compositor danés del mismo nombre, que se dio a conocer en los años 80 como ‘frontman’ de Mercyful Fate. Un fichaje al que el festival suma otras 15 bandas que refuerzan el programa de la 9ª edición de la muestra del parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet).

King Diamond regresa seis años después de su última actuación en Barcelona (en el mismo Rock Fest), aparentemente en disposición de incluir en su repertorio canciones del que será su primer álbum desde 2007, titulado ‘Saint Lucifer’s Hospital 1920’, presentado como primera parte de una trilogía y que debe ver la luz a lo largo de este 2025. El cantante ofrecerá uno de sus ‘shows’ con componente teatral en una jornada, la del sábado, a la que se suman otros refuerzos, caso del grupo vasco Soziedad Alkohólika (rodando su disc ‘Confrontación’) y el sueco The Baboon Show, con la agitadora Cecilia Boström al frente.

También del norte vendrán el folk-metal de los finlandeses de Ensiferum y el metal melancólico de la banda sueca Avatarium. A los fichajes internacionales hay que sumar al grupo italiano power metal Wind Rose, la cantante británica soul-blues Deborah Bonham, la formación italiana sinfónica Moonlight Haze y la francesa de crossover metalero Rise of the Northstar. Se suman al cartel siete bandas españolas: Koma, Masters from Hell (homenaje a Pantera y Metallica), Sínkope, Pölvora, Eraso!, TNT y la local, de Santa Coloma, Radity.

La organización no da todavía por cerrada la programación, si bien son ya una cuarentena las bandas confirmadas. En la zona alta del cartel se sitúan reclamos como Slipknot (jueves), Lynyrd Skynyrd (viernes) y los clásicos Scorpions y Judas Priest (domingo).