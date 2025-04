Pilar Eyre, periodista y escritora: "El emérito piensa que si no pone las demandas le recordarán como el rey corrupto"

La periodista y escritora Pilar Eyre reconoce que hay elementos que no suelen faltar en sus libros: un gallego (para homenajear a su padre, el pintor Vicente Eyre Fernández), un perro (ella también tiene uno, el cariñoso Brody) y alguna referencia monárquica. El tercer ingrediente es el único que falta en su nueva novela, 'Señoras bien' (Planeta), la historia de una arquitecta jubilada que vuelve al trabajo cuando el estudio que fundó junto a su mejor amiga pasa por un grave aprieto. Pero eso no significa que ella no tenga mucho que decir sobre reyes, sobre todo del emérito, después de las demandas contra Miguel Ángel Revilla y Corinna.

¿Hay elementos autobiográficos en 'Señoras bien'?

Todo lo que le pasa a estas señoras, aunque sea una novela de ficción, me ha pasado a mí, a mis amigas o me han contado que le ha pasado a alguien. Muchas mujeres se pueden sentir identificadas.

Auguraba que mucha gente iba a dejarle de hablar cuando se publicara. ¿Se ha cumplido su pronóstico?

Algunas personas que temía que se enfadaran no me han dicho nada, así que no sé si es que no se lo han leído o es que ya se han enfadado. De momento nunca me han partido la cara. Algún bolsazo me he llevado de alguna marquesa, pero por temas relacionados con el rey, más que por mis libros.

En 'Señoras bien' reivindica el papel de las mujeres más maduras. Incluso hay escenas de sexo.

Por supuesto, eso no se acaba nunca. Ahora no hay ningún tipo de tabú, excepto el que nos pueden adjudicar los demás. Las mujeres son las que sostienen la industria cultural española. Yo ahora soy 'youtuber' y el 70% de mujeres que me siguen tienen más de 65 años y se manejan superbien con los temas digitales. Son protagonistas de todo lo que pasa en estos momentos y, sin embargo, las mujeres de mi edad si salen en los libros es porque son la madre, la suegra o la abuela. Yo he querido hacer una novela para mujeres tal y como somos nosotras, divirtiéndonos, riéndonos, queriendo trabajar, enamorándonos...

Barcelona es un personaje más de la novela.

Juan Marsé ha hecho un retrato fantástico de su Barcelona, cualquiera se puede sentir en sus calles, y yo quiero convertir mi barrio, que tiene tan poca literatura, en un barrio literario. Varios de mis libros transcurren en las Tres Torres y en Sarrià.

Pilar Eyre, con su nuevo libro, 'Señoras bien' / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

¿Tiene ya en mente más proyectos literarios?

En junio se reedita 'Franco confidencial' con un prólogo nuevo y en julio se publica en Francia 'Yo, el Rey'. Además tengo en mente la biografía de un político del siglo XX que fue famosísimo y ahora está olvidado y una novela sobre unos aristócratas ingleses en Madrid basada en una historia real. Yo pienso seguir escribiendo como Montanelli, que escribió un artículo con 92 años y luego se murió. Yo haré lo mismo.

Tiene pendiente de estreno en TVE la serie 'Ena', sobre la reina Victoria Eugenia. ¿Por qué dice que su vida tiene muchos paralelismos con la de la reina Sofía?

Los reyes han tenido unas apetencias sexuales exacerbadas y han sido esencialmente infieles a sus mujeres. Isabel II, Alfonso XIII, don Juan, Juan Carlos... Las mujeres de los Borbones han sido siempre muy desgraciadas. En aquella época tocaba aguantar. Pero Felipe no creo que sea infiel, Letizia no lo aguantaría.

¿Por qué cree que ahora el emérito se ha lanzado a poner demandas contra Revilla y Corinna?

Don Juan Carlos tiene dos obsesiones en su vida: no acabar en una silla de ruedas como su madre y limpiar su honor. Ha pedido amparo varias veces a la Casa Real y no se lo han dado, así que considera que no le han apoyado, que nadie le va a defender. Ha llegado un momento en el que piensa que si él no hace nada personalmente le recordarán como el rey corrupto. Y como no es consciente de que ha cometido tantos errores, sino que cree que todo son calumnias y una campaña contra él, quiere limpiar su imagen. Su forma de hacerlo son estas demandas.

Kimberley Tell y Joan Amargós, como Victoria Eugenia de Battenberg y Alfonso XIII en la serie 'Ena' / RTVE

¿Cree que le saldrá bien?

Son demandas de difícil solución. Yo creo que se ha metido en un lío impresionante, que es un suicidio, pero como no se deja aconsejar por nadie... En realidad está muy solo porque en su momento apartó a todos los que le aconsejaban desinteresadamente. Yo creo que ha sido una decisión a la desesperada, pensando que lo único que le queda es eso. Está obsesionado con su legado, con que salvó la democracia, con que este país es lo que es gracias a él, y cree que hay una conspiración detrás contra él, una idea un tanto paranoica.

¿No habrá demanda contra Bárbara Rey?

Mi fuente me dice que no, porque Bárbara está con la escopeta cargada. Ella es una tía lista y creo que debe de tener pruebas de todo, o al menos el emérito teme que las tenga.

¿Cómo es la relación con Felipe?

Con Felipe no tiene ninguna relación. Por mucho que digan que la relación paterno-filial está por encima de la política, cuando se ponen en contacto lo hacen a través de terceros, de secretarías o lo que sea.

¿Cree que Leonor será una buena reina?

Debe tener las cualidades que necesita una reina de esta generación, la tienen que ver cercana. Porque o la monarquía se adapta a los tiempos o no sobrevivirá. Yo, por ejemplo, veo estupendas las fotos en bikini de Leonor porque es lo que hace la gente joven. Creo que tendrían que humanizar esta figura, que hubiera más fotos en bikini, con amigos, saliendo, espontáneas, y no siempre posando con expresión hierática. Sus actividades tendrían que ser más propias de la gente joven, como el ecologismo. Yo quiero verla limpiar playas, visitando refugios de animales, casas de acogida, que tenga entrevistas con estudiantes sin recursos... Yo veo a las princesas europeas haciendo todo esto, pero no a las españolas. Creo que falta fineza para darle una actividad que conecte con los que serán sus súbditos en el futuro.