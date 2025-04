Los mejores ensayos para regalar este Sant Jordi

Ah, los amigos. "We got friendship / The kind that lasts a lifetime", que cantaba el llorado Pops Staples en la deliciosa 'Friendship'. Afectos privados, desafíos compartidos. La familia siempre estará ahí, pero en los últimos tiempos la amistad se ha convertido en el auténtico valor refugio, el bote salvavidas al que subirse cuando, como apunta Marina Garcés, relaciones amorosas y parentescos se oscurecen entre historias de violencia y malestares cada vez más enquistados. Sin amigos, ya lo dijo Aristóteles, «nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes», y quizá la propia devaluación semántica del término, esas amistades virtuales y a granel que se desmoronan al primer soplo, es lo que ha devuelto los apegos y la camaradería a la primera línea de estudio. Porque no sólo Garcés, autora de 'La pasión de los extraños. Una filosofía de la amistad', le acaba de dedicar un ensayo al tema. También el filósofo y sociólogo francés Geoffroy de Lagasnerie se suma con '3, un elogio de la amistad', en el que aterriza el corpus teórico y analiza su propia relación con la pareja compuesta por los escritores Édouard Louis y Didier Eribon. Un trío tras el que asoma el dúo compuesto por el neurocientífico Mariano Sigman y el escritor Jacobo Bergareche, autores a cuatro manos de 'Amistad. Un ensayo compartido'. Junto a estos 3, he aquí algunos de los mejores ensayos para celebrar este Sant Jordi en las librerías.

'La nación viril' Zira Box Alianza 18,95 €

Como subtítulo, "género, fascismo y regeneración nacional en la victoria franquista". O, dicho de otro modo, la alergia a lo decadente y afeminado en el imaginario ideológico de la dictadura y la supremacía de la virilidad y el autocontrol, el ímpetu y la sobriedad, en la arquitectura moral de la vieja España.

'A mí no me ha pasado nada' Ana Marcos Debate 12,25 €

Ana Marcos, una de las periodistas que destapó en 'El País' las acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut, explora en 'A mí no me ha pasado nada' la normalización de la violencia sexual contra las mujeres en la industria cinematográfica y la dificultad para reconocerse como víctimas.

'Azúcar' Ulbe Bosma Ariel 23,65 €

Todo lo nunca supo que quería saber sobre el azúcar y por eso mismo tampoco se atrevió a preguntar: imperialismo, esclavitud, capitalismo, crisis climática y, en fin, el progreso humano convertido en la peor de las calamidades. La asombrosa (y algo catastrófica) historia del más cotidiano de los manjares.

'La mecánica del exterminio' Xabier Irujo Crítica 21,75 €

Xabier Irujo, catedrático de Estudios de Genocidio en la Universidad de Nevada (EEUU), documenta en este escalofriante y revelador ensayo la atrocidad nazi y repasa la siniestra mecánica genocida de un régimen criminal que asesinó a 17 millones de personas empleando métodos a cada cual más perverso.

'Sin relato' Lola López Mondéjar Anagrama 18,90 €

Lola López Mondéjar ganó el Premio Anagrama de Ensayo con este viaje al centro de la atrofia contemporánea; a la incapacidad de contarse y construir un relato que permita poner en palabras el pensamiento. Un salto al vacío de un mundo interior cada vez más desarbolado y arrasado por el exterior digital.

'Pornocracia' Jorge López Dioni Arpa 19,90 €

En la primera página, citas a 'Autodefensa' y guiños a Margaret Atwood. Con mimbres como estos construye el autor de La España de las piscinas una elocuente y desoladora reflexión sobre la centralidad de la pornografía en la vida cotidiana y su descomunal impacto en las vidas on line y presencial.

'El mito del idealismo americano' Noam Chomsky Ariel 22,70 €

Noam Chosmky aún no se ha enamorado de ti, que cantaban Astrud, pero sólo porque está demasiado ocupado cuestionando los fundamentos del pensamiento contemporáneo y alertando también de la inestabilidad que acompaña a la siempre voraz política internacional estadounidense.

'Huertopías' José Luis Fernández Casadevante ‘Kois’ Capitan Swing 22,50 €

En plena crisis ecológica y con las ciudades convertidas en desmadrados parques recreativos del capitalismo, el activista José Luis Fernández Casadevante, conocido como Kois, reivindica el huerto y la agricultura urbana como alternativa convivencial y ecológica y pieza clave en el desarrollo urbanístico y social.

'Hembras' Lucy Cooke Anagrama 23,65 €

Adiós a la concepción victoriana del mundo animal, a la visión patriarcal y darwinista de la evolución: la zoóloga Lucy Cooke, autora de 'La inesperada verdad sobre los animales', desbarata en 'Hembras' décadas de pensamiento único para reflexionar sobre el auténtico papel de las hembras en el reimo animal.

'Nexus' Yuval Noah Harari Debate 22,70 €

Superestrella de la divulgación científica y best seller del pensamiento contemporáneo gracias a títulos como 'Sapiens' y 'Homo Deus', el israleí desmenuza en 'Nexus' la historia de las redes de información y explora la relación que se ha establecido entre sabiduría y poder desde que el tiempo es tiempo.

'Un millón de cuartos propios' Tamara Tenenbaum Paidós 20,80 €

Galardonada con la primera edición del Premio Paidós, Tamara Tenenbaum propone una relectura en clave contemporánea de 'Una habitación propia', clásico de Virginia Woolf que la escritora argentina adapta a los tiempos que corren a partir de conceptos como el dinero, la comida, el trabajo, el resentimiento o la nostalgia.

'Caballeros, esto no es una casa de baños' Georg von Wallwitz Acantilado 20,90 €

Escribe Georg von Wallwitz que David Hilbert fue para las ciencias exactas lo que Einstein para la física, razón de peso para recuperar la vida del matemático alemán y dedicarle un absorbente ensayo biográfico que convierte a esta «eminencia gris» en personaje novelesco y motor de cambio del siglo XX