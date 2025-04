Muere Mario Vargas Llosa: última hora del la muerte del escritor a los 89 años y reacciones, en directo

Álvaro Vargas Llosa, sobre su padre: "Perú ha perdido a uno de sus mejores hombres"

El ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa aseguró este lunes que el fallecimiento en Lima a los 89 años de su padre, Mario Vargas Llosa, supone para Perú la pérdida de "uno de sus mejores hombres". "No tengo otra cosa que decir que el Perú ha perdido a uno de sus mejores hombres y nosotros a un ser infinitamente querido a quien amos a echar de menos", dijo Álvaro Vargas Llosa en la entrada del edificio donde residía su padre, que murió este domingo, y donde hoy están velando su cuerpo en la más estricta intimidad. El primogénito del ganador de premio Nobel de Literatura en 2010 pidió a los medios que se encontraban en la puerta y a los ciudadanos que respeten la privacidad de la despedida de su padre, quien no quiso ceremonias póstumas en su honor. Agregó que les "queda el consuelo no solamente del extraordinario padre que fue, sino del hermoso legado que le ha dejado a Perú y al mundo". Explicó que han recibido mensajes de afecto y pésame de toda América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa, tanto de personas como de instituciones, organizaciones y gobiernos. "No puedo mencionarlos a todos porque son demasiados, pero quisiera transmitir la enorme gratitud de toda mi familia, de mi madre, Patricia, de (mis hermanos) Gonzalo, Morgana, y mi propia gratitud", concluyó.