Los grandes amores de Vargas Llosa: su tía, su prima e Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa alcanzó la fama a los 24 años, con la publicación de libros como 'La ciudad y los perros' (1963) o, algo después, 'La casa verde' (1965). Sus novelas han marcado la literatura contemporánea, además de conseguirle premios importantes, entre ellos el Premio Novel de Literatura (2010) o el Cervantes (1994). El escritor peruano, que ha fallecido este domingo a los 89 años, fue autor de numerosas obras, muchas de ellas con trazos autobiográficos, donde se entrelazan la ficción, la realidad y sus desventuras amorosas.

No es ningún secreto que, además de la literatura, otra de las grandes pasiones de Llosa fueron las mujeres. Se casó y divorció dos veces, y en todas sus relaciones le fue infiel a sus parejas con aventuras pasajeras. Su romance más famoso fue el que mantuvo con Isabel Preysler, una relación que duró ocho años y terminó a finales de 2022. Sin embargo, el primer escándalo que protagonizó el escritor fue mucho antes, cuando un joven Vargas Llosa de 19 años decidió casarse con su tía.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, junto a su esposa Patricia, en la feria de San Isidro en la Monumental de Las Ventas, en 2014. / JAVIER LIZON / EFE

'La tía Julia y el escribidor'

La llamaban tía cariñosamente, pero no había parentesco de sangre. Julia Urquidi, de 30 años, era la hermana de la tía política del escritor. Es decir, Julia era hermana de Olga Urquidi, esposa de Luis Llosa, que era el hermano de la madre de Mario, Dora Llosa Ureta. Las familias de ambos, especialmente el padre de él, se escandalizaron por la noticia del romance. La solución del autor de 'Los cachorros' fue pasar por el altar a los pocos meses de noviazgo y mudarse a París.

La pareja funcionó durante los primeros años, aunque Vargas Llosa tardó poco en volver a flirtear con otras mujeres. Destaca una tal Pilar, de la que 'Varguitas' hablaba demasiado. Ella y otras más están retratadas en el texto publicado por Julia, años después del divorcio, 'Lo que Varguitas no dijo' (1983). El matrimonio estuvo marcado por las infidelidades de él y los celos de ella, y se acabó definitivamente cuando Patricia, hija del tío Luis y Olga, se muda con ellos a París y Mario se enamora de ella. Abandonó a Julia por Patricia, y se casó con ella poco después, en 1965. De su primer matrimonio, Vargas Llosa publicó 'La tía Julia y el escribidor' (1977).

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en la plaza de toros de Valladolid. / REDACCIÓN| Nacho Gallego / REDACCIÓN| Nacho Gallego / REDACCIÓN| Nacho Gallego / EFE

Preysler, fin a 50 años de matrimonio

Patricia ha sido la mujer con la que el escritor ha compartido su vida, además de un apellido (su nombre completo es Patricia Llosa Urquidi). Es la madre de sus tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, y le rindió un sentido homenaje en el discurso de aceptación del Premio Nobel en Estocolmo en 2010: "Ella lo hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: 'Mario, para lo único que sirves, es para escribir'.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en los Goya de 2016. / Abraham Caro Marin / AP

Cinco años más tarde, la pareja celebró sus bodas de oro en Nueva York junto a toda su familia. Sin embargo, se rumorea que para aquel entonces, Vargas Llosa ya había iniciado su romance con Isabel Preysler. Se conocieron en los 90, cuando la presentadora le entrevistó para la revista '¡Hola!', aunque por aquel entonces la socialité estaba casada con Miguel Boyer. Un año después de quedarse viuda, en el 2015, empezó su relación con el escritor peruano.

El escritor Mario Vargas Llosa y su mujer, Patricia, en 2014 durante su visita al tanatorio San Isidro de Madrid a la capilla ardiente del exministro Miguel Boyer. / JuanJo Martin / EFE

De vuelta con Patricia

La relación entre Vargas Llosa y Preysler generó una gran atención mediática. Él aseguraba que si eso tenía que aguantar para estar con el amor de su vida, que lo soportaba. Igual que había hecho con Julia, el escritor le envió una carta a Patricia explicandóle por qué la dejaba después de toda una vida juntos. El romace con Presyler, sin embargo, se terminó tras ocho años de noviazgo a finales de diciembre de 2022.

Meses más tarde, el 8 de febrero de 2023, Vargas Llosa apareció en público junto a su exmujer, Patricia, y uno de los hijos del matrimonio, Álvaro. Desde entonces, la pareja estuvo nuevamente unida. De toda la aventura con Preysler, el escritor hizo una mención en uno de sus últimos cuentos 'Los vientos', donde un narrador anciano, mordaz y sincero dice: "Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita (...) Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón". Y añade: "Abandonar a Carmencita es un episodio que me atormenta todavía".