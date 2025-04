Rigoberta Bandini, artista: “¡¡Soy taaaaan de Barcelona!! Vivimos en la mejor ciudad del mundo”

Rigoberta Bandini está promocionando su último trabajo: “Jesucrista Superstar”, consistente en un ambicioso álbum de 22 canciones, dividido dos discos de once temas cada uno, “porque me siento muy dual. Tenemos una Rigoberta más íntima e insegura, y otra más visual y más expuesta”. Personalmente es muy feliz y se siente afortunada, “aunque en este álbum hay mucha tristeza”.

Barcelona es su casa: “cuando vuelvo en avión y por las ventanillas veo Barcelona… me viene una emoción…”

Hace algo más de cinco años existió un momento en el que vio clarísimo adoptar el nombre comercial de Rigoberta Bandini y cada año que pasa le van “ocurriendo cosas más guays: acabo el mes cumpliendo 35 años y esta década de los 30 me está pareciendo muy dulce, porque estoy en mi mundo: soy feliz, no tengo discográfica y por eso no tengo la sensación de competir con nadie. Hago mi proyecto y a vivir.”

Es muy casera y su equipo es su familia: “Mi hogar y mi familia me los llevo con un caracol a cuestas. Mi marido y mis primos son músicos tremendamente talentosos”.

Rigoberta Bandini (Paula Ribó) con Sergi Mas / Mònica Tudela

Así es Rigoberta, aunque siempre le acompaña Paula Ribó.

