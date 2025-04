Violeta Reed: "Intento representar nuevas masculinidades, hombres que van a terapia y que se comunican"

Violeta Reed es una de las autoras más queridas de la literatura romántica contemporánea y se ha consolidado en apenas tres años como referente del género. Lo que empezó siendo un sueño adolescente, alimentado por concursos de redacción en el colegio y relatos de juventud, terminó tomando forma cuando, tras mudarse a Estados Unidos y dejar su trabajo en marketing, decidió acabar la novela que había comenzado durante la universidad. Así nació 'Cien razones para odiarte' (Ediciones B), su primer libro publicado, que la colocó en el radar del mundo editorial.

Aunque ahora se reconoce a sí misma como escritora, admite que el síndrome de la impostora la ha acompañado desde el principio. "Me costaba decir que escribía. Decía que estaba estudiando, hasta que mis amigas me empujaron a reconocer lo que ya era: escritora, publicada o no", explica en una entrevista con este diario. Hoy, sus firmas de libros congregan a cientos de personas, y confiesa que llora antes de cada presentación, emocionada y agradecida por la cercanía de sus lectoras.

Uno de sus momentos de realización fue en la Feria del Libro de Madrid, puesto que iba con la inseguridad de que poca gente iba a acudir a su firma y cuando entró al recinto se encontró con una cola larguísima. "Me puse a llorar. Era muy fuerte ver a gente emocionada por conocerme, que se habían comprado un libro porque vieron que a mí me había gustado otro... Esas cosas me ponen los pelos de punta", confiesa.

Lo que más la conmueve, sin embargo, es cuando alguien le confiesa que su libro fue refugio en un momento difícil: "Ese es justo el mensaje que quiero transmitir, porque para mí los libros han sido mi hogar desde muy pequeña".

Literatura romántica pedagógica

Autora de historias profundamente emocionales, Violeta defiende una literatura romántica que sea también pedagógica, donde el consentimiento y las relaciones sanas sean imprescindibles. "Hay muchas escenas que se blanquean, donde da igual si la protagonista tiene pareja o no, siempre está dispuesta, y se toma la píldora del día después. Eso no puede ser".

Por ello también reivindica el papel de la literatura romántica como espacio formativo y no exento de responsabilidad. Por eso le preocupa el auge de lecturas que perpetúan el amor tóxico y la dependencia emocional, especialmente entre las más jóvenes. "Hay libros catalogados como +15 que son románticos pero muy subidos de tono, con escenas sin consentimiento o con relaciones nada sanas."

Proceso creativo metódico

Su proceso de creación es metódico. Antes de escribir una novela, dedica un mes a trabajar en profundidad únicamente a sus personajes. Se pregunta cómo fue su infancia, si tenían hermanos, qué heridas arrastran, entre mil cuestiones. "Intento que mis personajes masculinos representen nuevas masculinidades, hombres que van a terapia, que se comunican, que no temen mostrar emociones".

Pero también confiesa que cada libro tiene su bache. "Con 'Yo también no es te quiero' (Grijalbo) me pasó que no podía empezar hasta saber qué iba a escribir Will [uno de los personajes favoritos de sus lectoras]. Estuve tres semanas bloqueada por él."

Respecto a su evolución, lo tiene claro: está a años luz de la persona que escribió sus primeros capítulos. Hoy, reescribiría escenas que ya no le representan, como una en la que el protagonista agarra del brazo a la chica con fuerza. "Eso ahora ya no me gusta."

Especial de Navidad

Su espíritu navideño la llevó a escribir su primer especial de Navidad, 'Todo lo que quiero eres tú' (Grijalbo), un homenaje a las comedias románticas de Netflix y a 'Love Actually'. Ambientado en un pueblo pequeño, se permitió jugar con arquetipos entrañables: la señora del horno de pan, el manitas del pueblo, la mascota adorable... "Me encantó escribirlo. Lo volvería a hacer."

Pero también ese especial singificó su salto a las novelas autoconclusivas, ya que hasta ese momento había publicado solo bilogías. En todo caso, Reed confiesa que se ve más cómoda haciendo continuaciones porque, aunque lo intente, siempre sus personajes le piden seguir. "No hay excepción. Digo que es autoconclusivo, pero acabo queriendo contar la historia de otro personaje", dice entre risas.

Para la autora, escribir es un sueño que se construye desde la verdad emocional, la responsabilidad afectiva y el amor por las lectoras. En sus novelas hay más que besos y malentendidos, nos encontramos también un modelo de mundo más amable, más justo, más libre.

Próxima novela

Sobre su próximo proyecto, solo puede avanzar que será una comedia romántica que verá la luz este año. "Es distinta a todo lo que he escrito antes. Me da un poco de miedo porque en los últimos libros los libros eran parte del propio libro, y en este no. Pero creo que es muy divertido, con una ambientación muy guay y unos personajes súper chulos". Especial ilusión le hace el protagonista masculino, del que dice: "Él es muy divertido. Ya veréis".

Y aunque sigue centrada en el romance, no descarta dar un giro en el futuro: "Me encantaría experimentar con la fantasía. Siempre me han gustado los vampiros y tengo muchas ganas de escribir algo así. También tengo el libro de Will ya desarrollado en mi cabeza. No sé cuándo, pero sí, me encantaría", desvela.