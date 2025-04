Kristina Moninger: "Un abuso o una relación tóxica pueden cambiar la vida de una persona por completo"

Kristina Moninger (Alemania, 1985) siempre fue aquella niña que no soltaba los libros y escribía sin descanso. Sin embargo, jamás imaginó que ese hábito infantil se transformaría en su vocación y profesión. Su camino académico la llevó por senderos alejados de la literatura, pero el destino tenía otros planes. Cuando en un mismo año perdió a su madre y recibió a su hijo, las emociones encontraron su propia manera de desbordarse y se convirtieron en historias.

Actualmente, la autora alemana cuenta con más de una docena de novelas publicadas en su país y ha logrado la traducción de su saga romántica con toque policíaco 'Breaking Waves' (Inlov) al español. La serie sigue la vida de cinco amigas que se enfrentan con varias adversidades pero que las ata un misterio por resolver: la desaparición de una de ellas, Josie. Se trata de un hito especial que celebró con entusiasmo en su visita a España en marco del Crush Fest, donde compartió su obra y su cercanía con los lectores, tal y como ha hecho en tantas ferias del libro en su país natal.

¿Cómo ha sido publicar por primera vez en español?

Estoy muy contenta porque es mi primera novela que se publica en otros idiomas, y me ha hecho especial ilusión que sea en español. De hecho también se ha publicado en Sudamérica, así que estoy muy contenta.

Es muy diferente a sus anteriores novelas.

Pues sí, las anteriores eran más literatura romántica contemporánea. Con la serie 'Breaking Waves' es la primera vez que introduzco este elemento policíaco de misterio del que he cogido el gusto.

¿Tuvo dificultades para incorporarlo?

No he tenido tantas dificultades porque lo tenía todo muy bien planificado. De hecho el reto principal ha sido el de contar dos tramas paralelas, la del presente y la del pasado, que se acaban contando en cinco historias distintas: la de Avery, la de Odina, la de Josie, la de Lee y la de Isabela. Entonces, cuando llegaba al cuarto libro a veces tenía que volver atrás a hojear los anteriores para ver a ver si encajaba.

¿Cómo decidió incorporar estas líneas temporales?

A veces no solo tenemos dos etapas de tiempo. De hecho en las cuatro partes hay épocas de hace diez años, de doce, de quince... Y al final, esta es una serie 'coming of age' que explica cómo se desarrollan estos personajes en tránsito hacia la edad adulta. Creo que para mí era muy importante poder representar a los personajes de una forma satisfactoria, y para ello era muy importante entender la influencia del pasado, qué cosas sucedieron que hacen que los personajes ahora sean como son y se comportan como lo hacen. Esto a lo mejor podría haber representado con unos 'flashbacks' breves, pero creo que esto hubiera hecho que se perdiera mucha autenticidad.

La serie tiene la trama principal que es el thriller, pero también hay subtramas que dejan algunos mensajes, como por ejemplo en el primero vemos un amor tóxico, y en el segundo unos abusos.

Quería mostrar cómo algunas situaciones, como un abuso o una relación tóxica, pueden cambiar la vida de las personas por completo. Lo vemos sobre todo en el segundo libro, donde la protagonista pasa de ser una persona muy amable y cariñosa a una se siente culpable constantemente y en la que también vemos cómo repercute en sus próximas relaciones sentimentales. Es muy importante representar estos temas y cómo repercuten en el entorno de las personas que sufren los eventos traumáticos.

Entrevista a Kristina Moninger, autora de una saga de 'young adult' / Macarena Pérez

La protagonista del primer libro muestra muchas veces que tiene un síndrome del impostor. ¿Se ha visto reflejada?

Sí, por supuesto. Supongo que siempre tenemos el sentimiento de que hay que hacer más o que no somos suficiente. Por eso es muy importante poder apoyarse en gente fuera de este mundo como la familia y amigos para que te pongan los pies en la tierra y te den otra perspectiva. También creo que cuando escribes un libro que tiene éxito, después hay una presión implícita de que el siguiente tiene que funcionar igual de bien o mejor.

¿Ha progresado como autora antes y después de haber escrito esta serie?

He aprendido mucho en el sentido de cómo gestiono la tensión, cómo la construyo en la historia de la amistad. Y en este caso he aprendido mucho en términos literarios. Personalmente sigo siendo la misma, pero sí que es verdad que ha sido un gran reto escribir estas cuatro novelas relacionadas porque yo hasta entonces solo había escrito novelas independientes, autoconclusivas. A nivel literario creo que sí que he crecido mucho.

¿Quiere seguir moviéndose por el 'thriller' o prefiere volver al romance?

En Alemania se acaba de publicar la primera parte de la nueva bilogía del que mantengo, e incluso aumento, ese elemento de suspense del cual le he cogido el gusto. Pero no descarto volver al romance contemporáneo, no creo que sean excluyentes.

¿Cómo se siente al formar parte del género 'young adult'?

Creo que el género a menudo es desvalorizado y se mantiene pequeño. Y eso me da mucha pena, porque creo que es un tema enorme para las mujeres jóvenes y que ha convertido en lectores a muchos jóvenes que hasta ahora no encontraban nada que les llamara. Es algo que antes no existía y creo que ha abierto un campo de posibilidades a muchas mujeres jóvenes que a lo mejor no se ven representadas en la literatura romántica más adulta pero tampoco en la juvenil.

En este género hay una fuerte representación de mujeres autoras. ¿Por qué cree que es así?

El género de la novela negra, por ejemplo, es muy de los hombres, al menos en Alemania. Y creo que ya es hora de que las mujeres tengan representación en un género tan importante como es el 'young adult'. Es una muy buena noticia que de repente tengamos historias sobre mujeres que vienen de la cabeza de mujeres a la cabeza de las mujeres lectoras. Y creo que es algo que no debe dar ningún tipo de reparo ni de vergüenza ni escribirlo ni leerlo.