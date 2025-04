Una secta sangrienta y un cortijo en Las Alpujarras: el ‘true crime’ ficticio que dejará temblando las librerías

A Jesús Cañadas (Cádiz, 1980), ilustre representante de la facción más imaginativa y turbadora de la literatura de género, terror y alrededores, le habíamos visto convertir a Lovecraft en atolondrado héroe de aventuras, al alcalde anarquista de Cádiz Fermín Salvochea en cazador de vampiros, y al genuino atasco ‘made in Spain' en una experiencia aterradora y asfixiante, pero esto sí que es nuevo: un libro que subvierte formatos y tipografías, transforma la página en blanco en un pozo de inquietante oscuridad, y se acerca al ‘true crime’ desde el otro lado de la pantalla, el de las entrevistas interruptus, los preparativos a veces maquiavélicos, y los documentales como siniestros espejos cóncavos de la realidad.

Un libro que se apropia de técnicas propias del audiovisual como los vídeos encontrados, las cámaras ocultas y las grabaciones antiguas, y las pone al servicio de una historia espeluznante. En uno de los capítulos incluso se atreve Cañadas con una narración simultánea que replica en las páginas el modelo de pantalla partida. “Ahí ya entra el riesgo de querer darle al lector algo diferente. Porque yo, como lector, es algo que no he visto antes”, reivindica.

Te asomas al abismo del infierno que son estas historias, con estas sectas y estos grupos, pero tranquilito desde tu sofá"

De todo eso (y de unas cuantas cosas más) va ‘Fundido a negro’ (NdeNovela), novela con la que el gaditano se ha propuesto meter el miedo en el cuerpo y en la librería cruzando los caminos de un director de documentales de capa caída y una secta de Las Alpujarras granadinas que desapareció del mapa en medio de una orgía de sangre y caos. “A mí me pasó como a la mayor parte del planeta Tierra, que hará un par de años me volví adicto a este género del ‘true crime’ y me veía todos los que había sobre sectas”, explica Cañadas, a quien el visionado compulsivo de títulos como ‘Wild Wild Country’ y ‘Holly Hell’ llevó a preguntarse qué ocurría detrás de las cámaras. “Empecé a pensar en los documentalistas, en la gente que trabaja en este tipo de ficciones, como en un grupo de detectives que se mete en las entrañas de un caso”, relata.

El Encuentro de María

Es así como acabó llegando hasta Benjamin Correa, ‘one hit wonder’ del cine documental, director vagamente cancelado y tipo roto por dentro con una mochila bien cargada de pasado, que recibe el encargo envenenado de terminar una película sobre la secta El Encuentro de María. Un ‘true crime’ “que nunca debió grabarse”, como anuncia la portada de la novela, y que le permite a Cañadas reflexionar sobre los mecanismos y servitudes del género. “Que haya sucedido realmente nos estimula al morbo -sopesa-. Además, tiene un punto de simulacro, ya que te asomas al abismo del infierno que son estas historias, con estas sectas y estos grupos, pero tranquilito desde tu sofá".

La tranquilidad, sin embargo, es relativa. “La verdad es que el libro está inquietando mucho y me escribe mucha gente para preguntarme si El Encuentro de María existió o dónde está el cortijo. Supongo que es un acierto haber conseguido una ficción sobre un 'true crime' que parezca realmente un 'true crime'”, explica.

Tengo el culo pelado de leer historias que pasan en Wisconsin, Tennessee o Londres, y me apetece algo que sea un poquito más cercano. Pasar de lo local a lo universal”

Sin necesidad de desvelar partes importantes de la trama, sí que reconoce Cañadas que su secta es en realidad una mezcla de “grupos religiosos o pseudo-religiosos de todo el mundo”, con sus “atropellos, violencias y maltratos”. Un Frankenstein coercitivo con víctimas y verdugos con el que Cañadas da un paso más en su proyecto de seguir ambientando sus novelas en las diferentes provincias de Andalucía. “Tengo el culo pelado de leer historias que pasan en Wisconsin, Tennessee o Londres, y me apetece algo que sea un poquito más cercano. Pasar de lo local a lo universal”, explica.

Luego está, añade, el desafío de “hacer novelas oscuras y thrillers con violencia y dureza en una tierra que tradicionalmente se asocia a 'pescaíto' frito, playitas, guitarritas, porros…”. Nada que no se arregle convirtiendo un cortijo granadino en foco de apariciones marianas y epicentro de una turbadora masacre. “Me gusta mucho navegar la ambigüedad con lo sobrenatural”, señala.

Cañadas, en una imagen promocional / EPC

Del libro a la pantalla

Coguionista de la segunda temporada de ‘Vis a vis’ y autor de la saga de literatura juvenil ‘Athenea y los Elementos’, sabe Cañadas que una buena manera de completar el viaje de ‘Fundido a negro’ sería cerrando el círculo y llevando de vuelta a la gran pantalla una historia que nació pegada al audiovisual, pero es consciente, como decía Guillermo del Toro, de que “el estado natural de una película es que no se haga”. “Es que es tan complicado que se alineen los astros, que haya alguien que tenga el dinero, que apueste por ti, se mueva, y se coordine a la cantidad de gente que hace falta, que si tú estás pensando que ese es el objetivo, flaco favor le está haciendo a la novela”, sostiene.

Con todo, reconoce, "a nadie le amarga un dulce". "Me encantaría que viniera Jaume Balagueró a decirme “me ha encantado ‘Fundido a Negro”, toma no sé cuántos miles de euros y te compro la novela, pero yo lo que quiero es seguir escribiendo libros para que la gente se siga cagando en mi madre. A ella no creo que le haga mucha gracia, pero a mí sí”, añade con guasa.