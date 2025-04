La edición de Pascua del Festival Perelada acoge un estreno de Bernat Vivancos

Lo definen como “una mirada contemporánea y esencial sobre los responsorios de Semana Santa”. Se trata de ‘Responsoria Hebdomadae Sanctae’, una obra litúrgica ‘a cappella’ para seis voces del compositor catalán Bernat Vivancos, encargo de la Edición de Pascua del Festival Perelada 2025. El certamen, que se desarrollará entre el 17 y el 20 de abril en esa localidad ampurdanesa, incluye un total de seis conciertos entre el Jueves Santo y el Domingo de Gloria, una cita que desde hace tres años convierte la Semana Santa gerundense en un punto de encuentro de melómanos aficionados tanto a la música sacra en general como a los interesados en nuevas creaciones, ya que el certamen incluye cada año un estreno absoluto.

Vivancos afirma haberse inspirado “en los responsorios del compositor español Tomás Luis de Victoria”, uno de los referentes de la música antigua y litúrgica del Renacimiento. El autor catalán afirma que la obra le impactó profundamente cuando la grabó, con 11 años, cuando era miembro de la Escolanía de Montserrat. “Fue la génesis de todo esto y ya entonces percibía su magia. Fue una experiencia incomparable cantarla con el instrumento que llevas dentro, con la voz, porque vibra todo el cuerpo”, recuerda Bernat Vivancos. “Desde entonces esa música me rondaba la cabeza, hasta que un día, hace unos seis años, una formación coral de los Países Bajos me hizo un encargo. Fue entonces cuando pude poner mis propias condiciones: sería una de las lecciones de tinieblas, ‘a cappella’, para seis voces y con la duración que yo considerara conveniente. Aceptaron. Más tarde llegó el Festival Perelada y me encargó los responsorios al completo y compuse los dos que aún faltaban”.

La obra subirá a escena el Viernes Santo y el compositor se congratula de que estrenará, dice, “en un entorno ideal, en la época adecuada, con uno de los mejores coros del mundo como es el de la Radio de Letonia dirigido por una personalidad como Sigvards Klava y en las mejores condiciones posibles. Esto es como un regalo de Reyes, pero en Semana Santa. No solo te dan carta blanca, sino que ponen todos los medios para darte el apoyo necesario y llevarlo todo a buen puerto”.

El músico nacido en Barcelona en 1973 presentó la obra acompañado por el director del Festival Perelada, Oriol Aguilà, quien subrayó que con este estreno absoluto el certamen se consolida “como un espacio único para la música sacra contemporánea, dando voz a creadores comprometidos con la trascendencia, la calidad y la emoción artística. El Festival plantea una oferta que pone el acento en la espiritualidad, convirtiéndose en un espacio de recogimiento y reflexión. El estreno de estos responsorios será una experiencia espiritual y musical profunda, de una pieza escrita desde la verdad y destinada a perdurar”.

El año pasado la edición de Pascua del Festival acogió el estreno de ‘Tenebrae Responsoria’, de Joan Magrané, su propia versión de las lecciones de tinieblas, siempre por encargo de un certamen que este año inaugura el estreno en España del oratorio ‘Sanctus Petrus et Santa Maria Magdalena’ de Hasse y que contará con la presencia de intérpretes como el contratenor Valer Savadus, el barítono Benjamin Appl, la mezzo Ann Hallenberg o el director Dani Espasa.