Wes Anderson, Julia Ducournau y el debut como directora de Scarlett Johansson, estrellas de Cannes

El Festival de Cannes no suele ser particularmente generoso con el cine español a la hora de ofrecerle representación en su lista anual de películas aspirantes a la Palma de Oro, pero su 78ª edición no admitirá quejas en ese sentido. Por primera vez desde 2009, cuando Pedro Almodóvar e Isabel Coixet compitieron a la vez por el preciado galardón -él con ‘Los abrazos rotos’, ella con ‘Mapa de los sonidos de Tokio’-, el concurso del certamen incluirá no uno sino dos largometrajes dirigidos por autores nacidos dentro de nuestras fronteras: por un lado, Carla Simón estrenará allí ‘Romería’, tercera entrega de su trilogía autobiográfica sobre la familia; por el otro, Olivier Laxe presentará ‘Sirat’, una mezcla de intriga, western contemporáneo y ‘road movie’ ambientada en el circuito marroquí de las fiestas ‘rave’.

En el caso de Simón, la elección supone un paso más en lo que sin duda debe considerarse un ascenso meteórico. Con ‘Estiu 1993’ (2017), la barcelonesa ganó cinco estatuillas en el Festival de Málaga, tres premios Goya y numerosos reconocimientos más en todo el planeta; con ‘Alcarràs’ (2022), obtuvo el Oso de Oro a la Mejor Película en la Berlinale, y gracias a ‘Romería’ se medirá con algunos de los cineastas más importantes de la actualidad para conseguir el premio cinematográfico más importante del mundo.

Si en la primera entrega de la trilogía recreó los años de niñez durante los que aprendió a llorar la muerte de sus padres biológicos en brazos de sus padres adoptivos, y en la segunda retrataba a un clan de agricultores muy parecido muy parecido a la familia en cuyo seno ella creció, en esta nueva película acompaña a una joven que quiere saber quién fue su padre, quién fue su madre y cómo fue la historia que mantuvieron ante de fallecer a manos de las drogas; trata de lograrlo a través de sus tíos, tías y abuelas, pero la vergüenza social se lo impide. Esa joven se llama Marina pero, claro, bien podría llamarse Carla.

Por lo que respecta Laxe, su cuarta película es la primera de su filmografía que compite por la Palma de Oro, pero las tres anteriores -’Todos vosotros sois capitanes’ (2010), ‘Mimosas’ (2016) y ‘Lo que arde’ (2019)- estuvieron presentes en alguna de las secciones paralelas del certamen francés. Protagonizada por Sergi López, ‘Sirat’ es la historia de un padre que emprende junto a su hijo un viaje, a una ‘rave’ perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos primero y al desierto del Sahara después, en busca de su hija desaparecida. “Hemos logrado algo que tiene muchísimo mérito, ser una de las veintipocas películas que formarán parte de la competición [del festival] en esta edición histórica para la cinematografía española... y lo hacemos con la que creo que es mi película más comercial y radical por igual”, ha comentado el gallego acerca de su selección. “Han pasado 15 años desde mi primera participación en Cannes, y estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado a lo largo de todos estos años”.

Tal y como ha anunciado hace unas horas el director del certamen, Thierry Frémaux, el resto de presencias que compondrán la programación de esta 78ª edición es un grupo heterogéneo que incluye cineastas que ya tienen la Palma en su haber -como los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que han ganado el galardón en dos ocasiones, y la francesa Julia Ducournau, que tratará de repetir el triunfo obtenido en 2021 gracias a ‘Titane’-, autores consagrados y ya habituados a pugnar por ella -Wes Anderson, Richard Linklater, Jafar Panahi, Kelly Reichardt, Joachim Trier- y celebridades que prometen acaparar los focos desde fuera de la competición; este último grupo lo integran el cantante Bono, protagonista del documental ‘Bono: Stories of Surrender’; la actriz Scarlett Johansson, que presentará su primer largometraje como directora, ‘Eleanor the Great’; y por supuesto Tom Cruise, cuya presencia en el certamen para presentar ‘Misión imposible: sentencia final’ ya fue anunciada hace unos días, y que podría hacer su aparición en la Croisette ejecutando alguna acrobacia suicida similar a las que a lo largo de los años ha rodado para la saga protagonizada por el agente secreto Ethan Hunt.