Socios de la Sectorial del Cómic piden la dimisión de su presidente, pero él rechaza irse

La Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic (ACDCómic), la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y la editorial Astiberri han reclamado este jueves la dimisión por una condena del presidente de la Sectorial del Cómic, Alejandro Casasola, quien lo descarta y se presentará a la reelección, ha anunciado a EFE.

Será en la asamblea que va a convocar en Barcelona los días 10 y 11 de mayo, aunque aún no lo ha hecho formalmente, y en la que a su juicio deberían haberse tratado estos asuntos. "Entiendo que quieren presentar una candidatura alternativa, es lo normal en el juego democrático", ha señalado.

Casasola fue condenado por copiar "de mala fe" y "de acuerdo a sus intereses particulares" la marca de un evento, pero él alega que se trata de "un tema mercantil, no civil" y que en la sentencia "no se habla de delito ni sanción". A su juicio, es un asunto que "no perjudica al funcionamiento" de la Sectorial que preside desde su puesta en marcha en 2020.

Condena

La audiencia provincial de Madrid confirmó el pasado julio una condena a Casasola a no utilizar la marca 'Freakzone' y a pagar costas judiciales tras la demanda, siete años antes, de los organizadores de 'FicZone', el Festival Internacional de Comic/Manga y Cine/Series de Granada, que empezó a celebrarse en 2012.

Según el relato de la Asociación Cultural Crossover, organizadora de FicZone, Casasola, también director del Salón del Cómic de Granada, les envía un burofax una semana antes de la celebración de FicZone 2017, "donde nos exige que retiremos nuestra marca, entendemos que buscando impedir que celebremos nuestro evento anual". Todo ello "tras haber registrado la marca 'Freakzone' con la misma tipografía, tramado y colores del logo que todos conocéis y que venimos usando desde 2012", aseguran.

Registro de la marca

Al respecto, Casasola explica a EFE que registró "una marca con tipografía no registrada" y que durante el proceso "se ofreció un acuerdo para retirar la demanda". "Entiendo que haya gente sensible, y que lo que quieren es presentar una candidatura alternativa", ha insistido.

Tras afirmar que está hablando con otros socios, ha remarcado que los firmantes del comunicado que pide su dimisión, CEGAL y ACDCómic, solo tienen dos votos cada uno, mientras que Astiberri está dentro del llamado Colectivo de Editoriales.

En total, son diecisiete las entidades y asociaciones -que suman 50 votos- forman parte de la sectorial, un colectivo fundado en 2020 con el principal objetivo de intermediar con las administraciones y colaborar con otros colectivos para promover acciones que contribuyan a la mejora del noveno arte.

Consultas y quejas

En su comunicado, los firmantes reconocen que la actual directiva se ha mostrado como un eficaz medio de interlocución entre el cómic español y el Estado, pero advierten de que las circunstancias descritas "enturbian la imagen pública del colectivo y han motivado numerosas consultas y quejas por parte de los socios y de otros agentes del sector del cómic nacional".

Remarcan además que el hecho de que Casasola no convocara la asamblea correspondiente al año 2023 —foro donde debería haber dado las correspondientes explicaciones— contraviene los estatutos de la asociación que preside.

El presidente ha explicado a EFE que se debió a que se encontraban organizando la participación española en el Festival de Angoulême (Francia), el más importante del noveno arte en Europa, donde España fue país Foco el pasado enero.