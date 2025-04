Tom Cruise presentará la última entrega de 'Misión imposible' en el Festival de Cannes

El actor estadounidense Tom Cruise presentará la anunciada como última entrega de la saga 'Misión imposible' en la próxima edición del Festival de Cannes, donde será proyectada en la selección oficial fuera de concurso, indicaron este martes los organizadores.

La estrella de Hollywood pisará la alfombra roja del festival el 14 de mayo, acompañado del director y guionista, Christopher McQuarrie, además de otros miembros del elenco de 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' ('Misión imposible: Sentencia final'), señaló el festival en un comunicado.

Será la tercera vez que Cruise acuda a Cannes, donde en 1992 presentó 'Horizontes lejanos', de Ron Howard, y hace tres años una nueva entrega de 'Top gun: Maverick', un viaje que aprovechó para dar una clase magistral y recibir una Palma de Oro de Honor.

En 'Misión imposible: The final reckoning' Tom Cruise vuelve a encarnar a Ethan Hunt por una última vez desde el inicio de la saga en 1996, y promete de nuevo "una experiencia cinematográfica inolvidable", señaló el Festival.

La película será estrenada en Francia el 21 de mayo, dos días antes de que llegue a Estados Unidos.

Producida por el propio Cruise y por McQuarrie, que además de director es el autor del guión junto a Erik Jendresen, la nueva entrega de 'Misión imposible' cuenta con un reparto en el que figuran Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga o Angela Bassett.

'The final reckoning' será la octava entrega de una saga que ha recaudado más de 3.400 millones de dólares en el mundo y la primera desde 'Dead reckoning', estrenada en 2023.

Rodrigo Sorogoyen, presidente del jurado de la Semana de la Crítica

El cineasta español Rodrigo Sorogoyen ha sido nombrado nuevamente presidente del jurado de la Semana de la Crítica, una de las selecciones paralelas del Festival de Cine de Cannes, anunciaron los organizadores el miércoles.

Anunciado para este puesto en 2024, el director se retiró "por circunstancias personales" y fue reemplazado por la productora Sylvie Pialat.

A sus 43 años, Rodrigo Sorogoyen es una de las figuras del resurgimiento del séptimo arte en España. Se ha hecho un nombre con sus películas de cine negro, desde "Que Dios nos perdone" hasta "El Reino", que le valió el Premio Goya a Mejor Director (el equivalente español a los César) en 2019.

Un público francés más amplio lo descubrió con su última película, "As Bestas", un thriller rodado en Galicia (noroeste de España) en el que participaron los actores franceses Denis Ménochet y Marina Foïs.

El resto del jurado de esta 64ª Semana de la Crítica (del 14 al 22 de mayo) está compuesto por el actor británico ganador del Oscar Daniel Kaluuya ("Get Out", "Judas and the Black Messiah"), la periodista marroquí Jihane Bougrine, la directora de fotografía franco-canadiense Josée Deshaies y la productora indonesia Yulia Evina Bhara.

Fundada en 1962, la Semana de la Crítica es una de las principales selecciones paralelas del Festival de Cannes y programa óperas primas o segundas películas.

La lista de largometrajes seleccionados este año se revelará el lunes. En cuanto a la selección oficial de la 78ª edición del Festival (del 13 al 24 de mayo), la lista de películas se anunciará el jueves durante una conferencia de prensa. Los organizadores ya han anunciado que el actor estadounidense Tom Cruise presentará la final de "Misión: Imposible" fuera de competición el 14 de mayo. El jurado estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche.